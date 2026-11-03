Vivienne, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt a renunțat oficial la numele tatălui său

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Vivienne, fiica lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie, a renunțat oficial la numele de familie al tatălui său. Un judecător din Los Angeles a aprobat luni cererea tinerei de 18 ani de a-și schimba legal numele din Vivienne Marcheline Jolie-Pitt în Vivienne Marcheline Jolie, potrivit informațiilor confirmate de Page Six.

Avocatul lui Vivienne, Peter Kenneth Levine, a participat de la distanță la ședința de judecată de luni dimineață. Judecătoarea Virginia Keeny, care a prezidat ședința desfășurată la Tribunalul Superior din Los Angeles, în clădirea Stanley Mosk Courthouse, a citit cu voce tare numele persoanelor ale căror cereri de schimbare a numelui fuseseră aprobate. Judecătoarea a explicat:

„Acestea sunt cereri de schimbare a numelui, care urmează să fie aprobate. Asta înseamnă că pot analiza informațiile furnizate și pot semna o hotărâre, iar voi veți putea obține o copie a acesteia, posibil în termen de o săptămână, de la camera 112, situată la parterul acestei clădiri, Stanley Mosk Courthouse. Așadar, dacă vă auziți numele, puteți semna, iar într-o săptămână vă puteți ridica documentele. Voi citi atât numele de familie, cât și ultimele patru cifre ale numărului de dosar”, a precizat aceasta. „Întrucât nu au fost formulate obiecții, cererea de schimbare a numelui este aprobată. Hotărârea a fost semnată și înregistrată. Numele solicitantei este schimbat din Vivienne Marcheline Jolie-Pitt în Vivienne Marcheline Jolie.”, se arată în încheierea de ședință din 2 noiembrie.

Vivienne a depus inițial cererea pe 20 iulie, la doar opt zile după ce a împlinit 18 ani, aniversare pe care a sărbătorit-o alături de fratele său geamăn, Knox.

În documentele judiciare obținute atunci de Page Six, adolescenta a invocat motive „personale” pentru decizia de a elimina numele „Pitt” din numele său de familie. De altfel, Vivienne folosește public numele de familie al mamei sale de mai bine de doi ani.

În mai 2024, aceasta a fost menționată drept „Vivienne Jolie” în programul spectacolului de pe Broadway „The Outsiders”, la producția căruia a colaborat cu mama sa. Tânăra se alătură astfel altor trei frați ai săi care au renunțat, la rândul lor, în mod oficial, la numele de familie Pitt.

În septembrie, Zahara, în vârstă de 21 de ani, și-a schimbat legal numele din Zahara Marley Jolie-Pitt în Zahara Marley Jolie, după ce un judecător din Los Angeles i-a aprobat cererea. Fratele lor mai mare, Maddox, în vârstă de 25 de ani, a eliminat și el în mod oficial numele „Pitt' în aceeași lună, devenind Maddox Chivan Jolie.

Între timp, Shiloh, în vârstă de 20 de ani, a fost primul dintre cei șase copii ai fostului cuplu care a renunțat legal la numele de familie al tatălui său. Aceasta a depus cererea chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, în mai 2024, iar solicitarea i-a fost aprobată în luna august a aceluiași an.

Fratele geamăn al lui Vivienne, Knox, a ales, de asemenea, să nu includă numele „Pitt” pe diploma sa de absolvire a liceului, la începutul acestui an. Cu toate acestea, nu există deocamdată o confirmare că și-ar fi schimbat legal numele.

Angelina Jolie, în vârstă de 51 de ani, și Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, mai au împreună un fiu, Pax, în vârstă de 22 de ani. Schimbările de nume au loc pe fondul relațiilor tensionate din familia fostului cuplu, după despărțirea controversată a celor doi actori.

Vedeta din „Maleficent” a intentat divorțul de actorul din „F1” în septembrie 2016, după doi ani de căsnicie.

Cei doi au fost declarați oficial necăsătoriți în 2019, însă au ajuns la o înțelegere privind divorțul abia în decembrie 2024, după o dispută juridică ce s-a întins pe parcursul a opt ani. În prezent, foștii soți continuă să se confrunte într-un proces separat, legat de proprietatea viticolă Château Miraval, pe care o dețineau în Franța.

foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro