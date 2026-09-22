Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, surprinsă la un târg stradal. Cu ce se ocupă Vivienne, la doar 18 ani

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Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, Vivienne Jolie, începe să își construiască propriul drum în lumea artei. Tânăra de 18 ani a fost surprinsă sâmbătă, 19 septembrie, în timp ce își vindea creațiile la un târg stradal din Los Angeles, unde a fost însoțită de fratele său geamăn, Knox.

Vivienne și-a prezentat lucrările sub numele proiectului artistic „The Tulip Fields” și a petrecut întreaga zi discutând cu vizitatorii și vânzând printuri, stickere și felicitări aniversare.

Knox și-a sprijinit sora, ajutând-o să pregătească standul și realizând fotografii pe parcursul evenimentului.

Apariția publică a lui Vivienne vine la aproximativ o lună după ce aceasta a făcut un nou pas pentru a renunța oficial la numele de familie al tatălui său. Potrivit documentelor Tribunalului Superior al comitatului Los Angeles obținute de PEOPLE, tânăra intenționează să își schimbe numele legal din „Vivienne Marcheline Jolie-Pitt” în „Vivienne Marcheline Jolie”.

Pentru a respecta procedura prevăzută de legislația din California, Vivienne a publicat un anunț în Los Angeles Daily Journal prin care și-a făcut publică intenția. Anunțul a apărut pe 24 și 31 iulie, precum și pe 7 și 14 august. Cererea nu a fost încă aprobată, iar următoarea etapă este o audiere în instanță programată pentru 2 noiembrie. Vivienne depusese solicitarea inițială pe 21 iulie și a precizat în documentele oficiale că motivul pentru care dorește să renunțe la numele Pitt este unul „personal”.

Nu este însă pentru prima dată când fiica celor doi actori folosește doar numele mamei sale. În mai 2024, Vivienne a apărut drept „Vivienne Jolie” în programul Playbill al musicalului The Outsiders de pe Broadway, proiect la care a lucrat alături de Angelina Jolie. Mai mulți dintre copiii fostului cuplu au făcut demersuri similare. Zahara, în vârstă de 21 de ani, și Maddox, în vârstă de 25 de ani, au publicat la rândul lor anunțuri prin care și-au exprimat intenția de a elimina numele Pitt.

Zahara folosise deja public numele Jolie la ceremonia de absolvire a Spelman College, în mai 2026. Deși în program apărea drept „Zahara Marley Jolie-Pitt”, atunci când a urcat pe scenă a fost prezentată drept „Zahara Marley Jolie”. Shiloh a mers chiar mai departe și și-a schimbat legal numele. În august 2024, s-a confirmat că fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, care se născuse Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, devenise oficial Shiloh Jolie. Cererea fusese depusă chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

La momentul respectiv, avocatul său, Peter Levine, a descris-o drept „o tânără adultă care a luat o decizie independentă și importantă în urma unor evenimente dureroase și care pur și simplu urmează procedura legală”. În iulie 2026, o sursă apropiată de Brad Pitt a prezentat însă o altă perspectivă asupra situației.

„Acesta este rezultatul unei campanii îndelungate de înstrăinare a copiilor de unul dintre părinți. Este o realitate incredibil de tristă, dar nu este surprinzătoare după ani în care unul dintre părinți i-a folosit pe copii împotriva celuilalt, fără să țină cont de consecințe.”, a susținut sursa pentru PEOPLE.

Vivienne și Knox s-au născut în iulie 2008 și sunt cei mai mici dintre cei șase copii ai Angelinei Jolie și ai lui Brad Pitt. În 2024, o sursă declara pentru PEOPLE că actorul nu mai avea „aproape deloc contact” cu copiii săi adulți.

foto: Getty Images

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