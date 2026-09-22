Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, surprinsă la un târg stradal. Cu ce se ocupă Vivienne, la doar 18 ani

Vivienne Jolie, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, face un pas important în cariera artistică. La 18 ani, tânăra și-a prezentat și vândut propriile creații la un târg din Los Angeles, unde a fost susținută de fratele său geamăn, Knox.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 22.09.2026, 17:34,  de  ELLE.ro
Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, surprinsă la un târg stradal. Cu ce se ocupă Vivienne, la doar 18 ani

Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, Vivienne Jolie, începe să își construiască propriul drum în lumea artei. Tânăra de 18 ani a fost surprinsă sâmbătă, 19 septembrie, în timp ce își vindea creațiile la un târg stradal din Los Angeles, unde a fost însoțită de fratele său geamăn, Knox.

Vivienne și-a prezentat lucrările sub numele proiectului artistic „The Tulip Fields” și a petrecut întreaga zi discutând cu vizitatorii și vânzând printuri, stickere și felicitări aniversare.

Knox și-a sprijinit sora, ajutând-o să pregătească standul și realizând fotografii pe parcursul evenimentului.

Apariția publică a lui Vivienne vine la aproximativ o lună după ce aceasta a făcut un nou pas pentru a renunța oficial la numele de familie al tatălui său. Potrivit documentelor Tribunalului Superior al comitatului Los Angeles obținute de PEOPLE, tânăra intenționează să își schimbe numele legal din „Vivienne Marcheline Jolie-Pitt” în „Vivienne Marcheline Jolie”.

Pentru a respecta procedura prevăzută de legislația din California, Vivienne a publicat un anunț în Los Angeles Daily Journal prin care și-a făcut publică intenția. Anunțul a apărut pe 24 și 31 iulie, precum și pe 7 și 14 august. Cererea nu a fost încă aprobată, iar următoarea etapă este o audiere în instanță programată pentru 2 noiembrie. Vivienne depusese solicitarea inițială pe 21 iulie și a precizat în documentele oficiale că motivul pentru care dorește să renunțe la numele Pitt este unul „personal”.

Nu este însă pentru prima dată când fiica celor doi actori folosește doar numele mamei sale. În mai 2024, Vivienne a apărut drept „Vivienne Jolie” în programul Playbill al musicalului The Outsiders de pe Broadway, proiect la care a lucrat alături de Angelina Jolie. Mai mulți dintre copiii fostului cuplu au făcut demersuri similare. Zahara, în vârstă de 21 de ani, și Maddox, în vârstă de 25 de ani, au publicat la rândul lor anunțuri prin care și-au exprimat intenția de a elimina numele Pitt.

Zahara folosise deja public numele Jolie la ceremonia de absolvire a Spelman College, în mai 2026. Deși în program apărea drept „Zahara Marley Jolie-Pitt”, atunci când a urcat pe scenă a fost prezentată drept „Zahara Marley Jolie”. Shiloh a mers chiar mai departe și și-a schimbat legal numele. În august 2024, s-a confirmat că fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, care se născuse Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, devenise oficial Shiloh Jolie. Cererea fusese depusă chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

La momentul respectiv, avocatul său, Peter Levine, a descris-o drept „o tânără adultă care a luat o decizie independentă și importantă în urma unor evenimente dureroase și care pur și simplu urmează procedura legală”. În iulie 2026, o sursă apropiată de Brad Pitt a prezentat însă o altă perspectivă asupra situației.

„Acesta este rezultatul unei campanii îndelungate de înstrăinare a copiilor de unul dintre părinți. Este o realitate incredibil de tristă, dar nu este surprinzătoare după ani în care unul dintre părinți i-a folosit pe copii împotriva celuilalt, fără să țină cont de consecințe.”, a susținut sursa pentru PEOPLE.

Vivienne și Knox s-au născut în iulie 2008 și sunt cei mai mici dintre cei șase copii ai Angelinei Jolie și ai lui Brad Pitt. În 2024, o sursă declara pentru PEOPLE că actorul nu mai avea „aproape deloc contact” cu copiii săi adulți.

Citește și:
Romina Gingașu, adevărul despre relația cu soțul ei, Piero Ferrari, după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Theo Rose, imagini rare alături de soțul și fiul ei. Ce dezvăluiri emoționante a făcut artista: "Succesul adevărat e ăla de acasă"
People
Theo Rose, imagini rare alături de soțul și fiul ei. Ce dezvăluiri emoționante a făcut artista: "Succesul adevărat e ăla de acasă"
Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre prima vacanță cu Călin Șerban. Gestul cu care partenerul ei a șocat-o: "Am încremenit..."
People
Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre prima vacanță cu Călin Șerban. Gestul cu care partenerul ei a șocat-o: "Am încremenit..."
Mărturisirea făcută de Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu după doi ani de căsnicie: "A fost dragoste la prima vedere"
People
Mărturisirea făcută de Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu după doi ani de căsnicie: "A fost dragoste la prima vedere"
Noua parteneră a lui Kevin Costner ar fi cu peste 30 de ani mai tânără decât actorul. Cu ce se ocupă aceasta și cum ar fi debutat relația lor?
People
Noua parteneră a lui Kevin Costner ar fi cu peste 30 de ani mai tânără decât actorul. Cu ce se ocupă aceasta și cum ar fi debutat relația lor?
Adela Popescu, dezvăluire neașteptată despre începutul relației cu Radu Vâlcan. Ce a făcut din gelozie: "Fusese el într-o deplasare..."
People
Adela Popescu, dezvăluire neașteptată despre începutul relației cu Radu Vâlcan. Ce a făcut din gelozie: "Fusese el într-o deplasare..."
Christina Applegate, primul mesaj după îndelungata sa spitalizare. Ce a avut de împărtășit actrița și cum arată acum?
People
Christina Applegate, primul mesaj după îndelungata sa spitalizare. Ce a avut de împărtășit actrița și cum arată acum?
Publicitate
De la ce vin cele trei litere gravate pe jumătate din fermoarele din întreaga lume
De la ce vin cele trei litere gravate pe jumătate din fermoarele din întreaga lume
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac. Imagini cu zăpada deja depusă
Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac. Imagini cu zăpada deja depusă
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce nu i-ar ierta Irina Fodor niciodată soțului ei. Gestul peste care n-ar trece prezentatoarea: "Dărâmă tot ce am construit"
Ce nu i-ar ierta Irina Fodor niciodată soțului ei. Gestul peste care n-ar trece prezentatoarea: "Dărâmă tot ce am construit"
People

Irina Fodor a fost mai deschisă ca niciodată și a vorbit cu sinceritate despre relația cu soțul ei. Prezentatoarea TV a dezvăluit că există un lucru peste care nu ar putea trece niciodată în căsnicia cu Răzvan Fodor.

+ Mai multe
Părinții lui Presley Gerber, Cindy & Rande, și sora acestuia, Kaia, sunt "în stare totală de șoc" după moartea acestuia. Dezvăluirile celor apropiați
Părinții lui Presley Gerber, Cindy & Rande, și sora acestuia, Kaia, sunt "în stare totală de șoc" după moartea acestuia. Dezvăluirile celor apropiați
People

Surse apropiate de Kaia Gerber și Cindy Crawford au declarat că familia este "copleșită de tristețe" în urma morții lui Presley, la vârsta de 27 de ani.

+ Mai multe
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment solemn la Memorialul 9/11 din New York. Cum a apărut cuplul prezidențial
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment solemn la Memorialul 9/11 din New York. Cum a apărut cuplul prezidențial
People

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au adus un omagiu victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001, în timpul vizitei lor la New York.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC