Christina Applegate, primul mesaj după îndelungata sa spitalizare. Ce a avut de împărtășit actrița și cum arată acum?

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Christina Applegate a avut parte de o îndelungată spitalizare, care s-a întins pe parcursul mai multor luni, în urma unor complicații survenite din cauza diagnosticului său de scleroză multiplă. Actrița, devenită celebră foarte tânără datorită rolului său din serialul extrem de popular și în România Married with children (Familia Bundy, n.red.), dar care a avut ulterior numeroase alte roluri care au ajuns la inima publicului, precum cel din Dead to Me, suferă de ani buni de simptomele sclerozei multiple, despre care a vorbit în multe rânduri, într-o încercare de a-i face pe oameni să conștientizeze efectele devastatoare ale bolii.

Chiar anul acesta, Christina Applegate a avut nevoie de spitalizare și tratament. Actrița a povestit cum boala de care suferă i-a cauzat dureri severe în membre, amorțeală, probleme de echilibru și mobilitate, dar și disconfort și diminuare semnificativă a vederii. În cazul său, primele simptome au apărut cu ani înainte de a fi diagnosticată oficial, sub forma unei senzații ciudate, de amorțeala și furnicături în degetele de la picioare. În 2021, actrița povestea că avea probleme de coordonare atât de grave încât a fost nevoită să folosească un scaun rulant pentru a se deplasa, dar că experimenta și dureri atroce.

Complicațiile generate de scleroza multiplă au condus la numeroase runde de spitalizare pentru Christina Applegate de-a lungul timpului, care au culminat anul acesta cu o ședere de luni bune într-o instituție medicală. Însă recent actrița a revenit acasă, iar acum a împărtășit cu cei peste 1 milion de fani care o urmăresc pe Instagram un video care arată că aceasta se simte în cele din urmă bine, fără totuși să fi scăpat de simptome supărătoare.

Pe 18 septembrie, actrița în vârstă de 54 de ani a postat un clip în care se lăuda chiar cu noul său look, ce include o nouă culoare a părului. Foarte binedispusă, deși arătând că a pierdut semnificativ în greutate de la ultima sa apariție publică, Christina Applegate zâmbește cald în clipul în care poartă un hanorac, însoțit de un text care spune: „O culoare fresh în păr, o pată ciudată pe obraz haha.” De asemenea, caption-ul care a însoțit postarea include un mesaj de mulțumire pentru hairstilistul care s-a ocupat de părul ei „pentru că mi-ai înseninat o zi plină de nori. Te iubesc și vă iubesc pe voi toți.”

Numeroase celebrități, printre care actrița Octavia Spencer, comediana Chelsea Handler, producătorul Andy Cohen i-au comentat postarea, făcându-i urări de bine.

Vestea despre spitalizarea Christinei Applegate a șocat fanii în luna martie a acestui an, iar actrița a transmis în câteva rânduri vești despre felul în care se simte. Aceasta a fost externată în luna august, când publicația TMZ, dedicată celebrităților, raporta că actrița se simte în cele din urmă ceva mai bine și a putut fi lăsată să plece acasă, fără să mai aibă nevoie de supraveghere constantă.

Totodată, în acest an a venit și vestea că Christina Applegate și colega ei, Jamie-Lynn Sigler, vor lua o pauză de la proiectul lor, podcast-ul MeSsy, în care cele două împărtășeau opinii sincere despre viață și despre obstacolele întâlnite în parcursurile lor personale și profesionale. Firește deci că spitalizarea Christinei Applegate a împiedicat, pentru câteva luni, reluarea proiectului. De altfel, actrița a fost nevoită să rateze, în ultimii ani, numeroase oportunități profesionale pe care nu le putea onora din cauza stării sale precare de sănătate. Totuși, cu mai bine de un an în urmă, aceasta a declarat în cadrul unei emisiuni că i-ar plăcea să lucreze din nou, dacă ar putea să o facă.

Foto: Profimedia

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