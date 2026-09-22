Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment solemn la Memorialul 9/11 din New York. Cum a apărut cuplul prezidențial

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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au vizitat Memorialul 9/11 din New York, unde au adus un omagiu victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Președintele României și partenera sa au depus trandafiri albi și au păstrat un moment de reculegere în locul ridicat în memoria celor care și-au pierdut viața în urmă cu 25 de ani.

Cum au apărut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan la New York

Pentru această vizită, cei doi au ales ținute sobre, în ton cu solemnitatea momentului. Nicușor Dan a purtat un costum bleumarin, cămașă albă și cravată, în timp ce Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie lungă, albastră, cu mâneci lungi și accesorii discrete. În imaginile publicate ulterior, președintele și partenera sa apar în apropierea parapetului pe care sunt inscripționate numele victimelor atentatelor. Cei doi au așezat trandafiri albi în memoria acestora, printre persoanele care și-au pierdut viața pe 11 septembrie 2001 numărându-se și cetățeni români.

După vizită, Nicușor Dan a transmis în mediul online un mesaj prin care a vorbit despre victimele tragediei și despre solidaritatea României cu Statele Unite.

„La Memorialul 9/11 am depus flori în memoria tuturor celor care și-au pierdut viața în acea zi tragică, inclusiv a cetățenilor români care nu s-au mai întors acasă. Ne amintim de viețile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată. America a răspuns în acea zi cu un curaj extraordinar și s-a reconstruit cu o reziliență și mai mare. România a fost alături de aliatul său de atunci și va continua să sprijine ferm Statele Unite în lupta împotriva terorismului”, a scris șeful statului.

Vizita la Memorialul 9/11 face parte din programul deplasării lui Nicușor Dan la New York, unde președintele României participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Mirabela Grădinaru îl însoțește în Statele Unite și are, la rândul său, mai multe evenimente în program. Cei doi au participat la recepția oferită de președintele american Donald Trump și Melania Trump și la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat pentru a marca 100 de ani de la turneul Reginei Maria în Statele Unite.

Pentru această apariție, Mirabela Grădinaru a mizat pe o ținută elegantă, cu un plus de îndrăzneală față de alegerea vestimentară de la Memorialul 9/11. Partenera președintelui României a purtat o rochie midi, cu croială evazată, guler ascuțit, nasturi în partea din față și mâneci bufante cu manșete. Elementul care a atras atenția a fost imprimeul cu aspect de piele de șarpe.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a participat la dejunul organizat de Melania Trump pentru partenerele și partenerii liderilor prezenți la New York, precum și la summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, desfășurat sub patronajul Primei Doamne a SUA.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și mama celor doi copii ai acestuia, și-a făcut publice declarațiile de avere și de interese. Documentele au fost afișate pe site-ul Administrației Prezidențiale și oferă informații despre veniturile, proprietățile și datoriile sale.

Ce salariu a încasat Mirabela Grădinaru de la Automobile Dacia

Decizia a fost anunțată de șeful statului prin intermediul rețelelor de socializare.

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru a obținut în anul fiscal precedent venituri salariale în valoare totală de 158.360 de lei de la Automobile Dacia SA. Raportată la cele 12 luni ale anului, suma corespunde unui venit mediu lunar de aproximativ 13.196 de lei. În document mai apar alocațiile celor doi copii, fiecare în valoare de 3.504 lei. Totodată, declarația de interese arată că partenera președintelui deține acțiuni Renault prin programele de acționariat destinate angajaților grupului, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 4.000 de euro.

Mirabela Grădinaru deține opt terenuri și cote din două case

La capitolul proprietăți imobiliare, Mirabela Grădinaru a declarat opt terenuri. Singurul cumpărat se află în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov, are o suprafață de 1.152 de metri pătrați și îi aparține în totalitate. Celelalte șapte terenuri au fost dobândite prin moștenire. Șase dintre ele sunt situate în satul Zăpodeni, județul Vaslui, și au fost moștenite de la bunici. Un alt teren intravilan, aflat în municipiul Vaslui, provine din moștenirea primită de la tatăl său.

Partenera lui Nicușor Dan mai deține cote-părți din două case de locuit. Una dintre proprietăți se află în municipiul Vaslui, are 69 de metri pătrați, iar Mirabela Grădinaru deține o cotă de 3/16. Cea de-a doua casă este situată în Zăpodeni, are o suprafață de 84 de metri pătrați, iar cota declarată este de 5/16. Ambele imobile au fost moștenite de la tată și bunici. În declarație figurează și două autoturisme cumpărate: un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992.

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foto: Administrația prezidențială, Libertatea

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