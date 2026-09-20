Internetul a decis: acestea sunt cele mai căutate genți în 2026

Într-o industrie obsedată de noutate, cele mai dorite genți ale momentului au, paradoxal, zeci de ani de istorie în spate. Modele precum Hermès Kelly și Birkin sau Louis Vuitton Speedy continuă să domine interesul publicului. Într-o perioadă în care o geantă poate costa cât o mașină, preferă cumpărătorii să investească în ceva ce știu deja că va rezista testul timpului?

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  de  Simion Mădălina
Internetul a decis: acestea sunt cele mai căutate genți în 2026

Noile modele de genți pierd teren în fața celor consacrate

Conform datelor analizate de myGemma, în perioada ianuarie–iulie 2026, cele mai căutate genți în 2026 au fost, în ordine, Kelly, Birkin, Speedy, Lindy și Chanel 25. Neverfull apare pe locul șase, urmat de Alma BB și Chanel 22.

De aici tragem o concluzie simplă. Majoritatea consumatorilor nu mai caută genți must-have ale sezonului, ci preferă modele consacrate, care au potențial să devină investiție.

Modelul Speedy de la Louis Vuitton, spre exemplu, a fost lansat în anul 1930, sub numele de „Express”. A fost creată de Gaston-Louis Vuitton, nepotul fondatorului, ca răspuns la transformarea radicală a călătoriilor de la începutul secolului XX. Ușoară și practică, geanta a fost gândită pentru un ritm de viață care devenea din ce în ce mai rapid.

Poșta Birkin atât de râvnită de toate fashion-istele de pe glob, a apărut în 1984, după o întâlnire întâmplătoare între Jane Birkin și Jean-Louis Dumas, CEO-ul Hermès. Cei doi s-au întâlnit în avion, iar actrița i-ar fi mărturisit că nu găsea o geantă suficient de practică și încăpătoare pentru nevoile sale.

Conform Google, se pare că, în 2026, pasionații preferă să caute în arhivele modei, ci nu în cele mai hot trend-uri ale momentului.

Explicația este una simplă. Odată cu creșterea halucinantă a prețurilor, mai ales din domeniul high luxury, o geantă de designer poate ajunge să coste cât o mașină. Așadar, cumpărătorul nu mai caută un simplu accesoriu, ci preferă să investească în modele a căror relevanță a fost deja testată în timp.

 Excepția care confirmă regula: CHANEL 25

Modelul Chanel 25 este numărul cinci în clasamentul ianuarie–iulie 2026 și era pe poziția patru în indexul de căutări din iunie.

Dacă Birkin, sau Speedy demonstrează forța modelelor consacrate, Chanel 25 este excepția interesantă a clasamentului. Lansată în 2025, geanta a reușit într-un interval extrem de scurt să intre în competiție cu unele dintre cele mai cunoscute accesorii din istoria modei.

Chanel 25 a fost prezentată în colecția Spring/Summer 2025 și prezintă câteva dintre elementele imediat recognoscibile ale casei: pielea matlasată, lanțul împletit cu piele și celebrul logo dublu C. Aceste simboluri sunt transpuse într-o siluetă mai relaxată și mai practică.

Forma suplă, buzunarele exterioare și dimensiunile generoase o îndepărtează de rigiditatea genții clasice Chanel și o apropie de ideea de geantă de zi cu zi. Numele urmează o tradiție familiară casei: asemenea modelului 2.55, denumit după luna și anul lansării sale, Chanel 25 poartă numele anului în care a apărut.

Popularitatea ei este rezultatul unei campanii de marketing foarte bine gândite. Poșetă a fost promovată de cântăreață Dua Lipă într-o campanie semnată de fotograful David Sims.

Modelele vintage sau la mâna a doua sunt preferate de cumpărători

Cu platforme precum Vestiare Collective, Vinted, The RealReal, și altele, piață de revânzare a crescut exponențial în ultimii ani.

Raportul Rebag pentru 2025 desemna modelele Birkin, Fendi Baguette, Chanel Classic Flap, Speedy și Neverfull de la Louis Vuitton ca fiind cele mai căutate stiluri de genți pe platformă.

Se pare că percepția asupra modelelor second-hand s-a schimbat în ultima perioadă. Un model vintage nu este perceput drept demodat, ci poate deveni mai interesant tocmai pentru că este emblematic, nu sezonier.

În același timp, accesul la arhivele marilor case prin intermediul platformelor de revânzare a transformat modele cândva greu de găsit în alternative reale la ceea ce vedem în magazine.

Clasamentul celor mai căutate genți din 2026 ne spune ceva foarte interesant despre cum s-a schimbat obiceiul de consum. Într-un moment în care tendințele apar și dispar cu o viteză fără precedent, dorința pare să se mute către obiectele care au reușit să supraviețuiască în timp.

Asta nu înseamnă că it-bag-ul a dispărut. Ascensiunea Chanel 25 demonstrează exact contrariul.

Simpla viralitate nu mai este suficientă pentru a transforma o geantă într-un obiect cu adevărat relevant. Într-o industrie care încearcă permanent să ne convingă că avem nevoie de ceva nou, adevăratul lux în 2026 este să alegi un obiect care își păstrează relevanța mai mult decât un sezon.

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Foto: Profi Media, Getty Images

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