Street style la New York Fashion Week SS27: tendințele pe care merită să le urmărești

New York Fashion Week SS27 s-a încheiat, dar câteva dintre cele mai bune idei de styling au venit din afara podiumurilor. De la tailoring relaxat și fuste statement la influențe western și accesorii care schimbă complet un look, iată ce s-a purtat pe străzile New York-ului.

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  de  Georgescu Daria
NYFW SS27 Street style (1)
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Dacă podiumurile ne spun ce vom purta sezonul viitor, street style-ul are un avantaj: ne arată ce putem face cu hainele chiar acum. Iar la New York Fashion Week SS27, garderoba de tranziție dintre vară și toamnă a devenit pretextul perfect pentru styling.

Cămășile albe, pantalonii largi, sacourile masculine și denimul au rămas baza, dar aproape nimic nu a fost purtat prea cuminte. O rochie furou a apărut sub un blazer supradimensionat, fustele din dantelă au fost asociate cu piese mai relaxate, iar pantalonii cu croieli ample au primit sandale delicate sau pumps cu toc mic. Tocmai contrastul dintre familiar și neașteptat a făcut multe dintre ținute interesante.

  • Tailoring, dar fără reguli

Costumul continuă să fie una dintre uniformele preferate ale fashion crowd-ului, numai că devine tot mai relaxat. Sacouri oversized, pantaloni largi sau cu talia suprapusă, cămăși purtate lejer și dungi office au ieșit din registrul corporate prin styling: sandale, bijuterii, genți mici sau câte un detaliu feminin schimbă imediat direcția.

  • Fusta face diferența

Dacă ai nevoie de o singură piesă care să scoată din anonimat un top simplu sau o cămașă albă, New York-ul votează pentru fustă. Dantelă, tweed, animal print, suprafețe lucioase sau transparente — variantele statement au apărut lângă piese mult mai basic, fără să transforme însă ținutele în look-uri de ocazie.

  • Vestul întâlnește Manhattan-ul

Influențele western continuă, dar fără costumul complet de cowboy. O curea cu cataramă argintie peste pantaloni cu dungi, suede cu franjuri sau câte un accesoriu inspirat de Vestul Sălbatic sunt suficiente pentru a schimba registrul unei ținute. Iar combinația devine cu atât mai interesantă atunci când aceste elemente apar alături de piese clasice sau mai elegante.

  • Print + print + culoare

New York-ul nu pare foarte interesat de ideea că totul trebuie să se potrivească. Imprimeurile florale s-au întâlnit cu alte imprimeuri, culorile puternice au intrat în ținute fără prea multe explicații, iar accesoriile au adăugat încă un layer. Nu e maximalism de dragul maximalismului, ci o abordare mai liberă și mai personală a garderobei.

  • Accesoriile preiau controlul

Poate cea mai ușor de împrumutat idee de la NYFW este și cea care nu presupune să-ți schimbi garderoba. O broșă florală mare, un pandantiv, o curea western, o geantă care contrastează cu restul look-ului, o eșarfă purtată altfel sau o pereche de pantofi neașteptată pot fi suficiente pentru a transforma chiar și cea mai simplă ținută.

Poate că acesta este și lucrul cel mai bun pe care îl putem lua cu noi din street style-ul acestei ediții: nu avem neapărat nevoie de haine noi, ci de idei noi pentru cele pe care le avem deja. La New York, în SS27, styling-ul a fost mai interesant decât perfecțiunea.

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Foto: Getty

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