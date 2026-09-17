4 zodii care refuză să își caute dragostea pe aplicațiile de dating

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Foarte multe persoane apelează la aplicațiile de dating pentru a-și căuta iubirea. Unele sunt și norocoase, iar interacțiunile de pe aceste platforme se transformă, ulterior, și în relații serioase. Dar, mai sunt și oameni, precum zodiile de mai jos, care sunt foarte reticente când vine vorba de întâlnirea unui posibil partener pe o aplicație destinată întâlnirilor.

1. Berbec

Berbecii sunt pretențioși și consideră că pe aplicațiile de dating nu pot întâlni oameni care să se potrivească standardelor lor. Nu își doresc să piardă timpul având conversații inutile cu oameni cu care nu pot rezona la nivel de valori. Sunt în căutarea unui angajament autentic, serios și de lungă durată, iar o astfel de legătură se formează prin interacțiuni reale. Pe lângă asta, simt că aplicațiile de dating impun și o anumită presiune cu care nu sunt de acord.

2. Rac

Nativilor Rac le este mai simplu să vorbească direct cu cineva față în față decât pe o aplicație de dating. În mediul virtual, au impresia că nu pot cunoaște un om cu adevărat și că este posibil să se înșele cu privire la intențiile cuiva. Pe când, în realitate, îți poți da seama mai ușor de cum este un om, de la gesturi, comportament sau atitudinea în anumite situații. Pe lângă asta, se simt intimidați de rapiditatea cu care decurg lucrurile pe aplicațiile de dating și nu ar putea face față. Nu vor să sară etape când vine vorba de a cunoaște un om cu care ar putea forma un cuplu.

3. Gemeni

E puțin probabil să îi vezi pe Gemeni pe o aplicație de dating. Nu este deloc genul lor să aibă conversații cu diverși străini pe platforme online. Sunt adepții interacțiunilor față în față și consideră că pe aplicațiile de dating nu poți întâlni persoane cu care să ai relații serioase. Ar prefera ca o lungă perioadă să fie singuri decât să apeleze la astfel de mijloace de a cunoaște oameni.

4. Capricorn

Pentru nativii Capricorn, dragostea poate apărea pe neașteptate, dar cu siguranță nu pe aplicațiile de dating. Nu sunt complet împotriva acestor platforme, însă consideră că un astfel de mediu nu este unul tocmai potrivit în care să cunoști oameni cu care să formezi legături puternice și de lungă durată. Vor ca interacțiunile cu potențial romantic să se petreacă mai mult în viața reală și nu în mediul virtual. În plus, nu vor să piardă timpul cu cineva cu care nu au deloc o chimie.

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Foto: PR

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