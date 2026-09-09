Cele mai norocoase 3 zodii în această toamnă

Crezi că vei avea noroc în dragoste ori în cariera la sfârșitul anului? Consultă-ți horoscopul! Iată care sunt cele mai norocoase zodii în această toamnă.

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  de  ELLE
Cele mai norocoase 3 zodii în această toamnă

Cele mai norocoase zodii în această toamnă se bucură de succes fie în sfera profesională, fie în cea personală – iată, detaliat, care sunt zodiile pentru care această perioadă va fi una deosebit de benefică.

Cele mai norocoase zodii: Leu

Leul nu putea să lipsească din această listă, pentru simplul fapt că Leii sunt atât de ambițioși încât, dacă norocul nu le surâde de la sine, au ei grijă să facă astfel încât tot ce își doresc să se îndeplinească. Leii sunt cei care vor avea succes, așa cum este și de așteptat, în sfera banilor. Leii nu rămân niciodată fără finanțe însă, în această toamnă, se pot aștepta la câștiguri însemnate, fie că primesc o primă la serviciu fie că duc la bun sfârșit anumite proiecte promițătoare.

Cele mai norocoase zodii: Scorpion

Scorpionul este o zodie foarte rațională, care nu se lasă niciodată guvernată de sentimente. De aceea, este foarte surprinzător faptul că, în această perioadă, Scorpionul va fi foarte norocos la capitolul dragoste: această zodie va deveni foarte spontană și va renunta să mai plănuiască fiecare minut al vieții, lăsând lucrurile să își urmeze cursul firesc. Dacă sunt deja într-o relație serioasă, aceasta se va dezvolta mai armonios în momentul în care Scorpionul se va relaxa mai mult. Nativii Scorpion care acum nu au un partener nu au de ce să se îngrijoreze pentru că, așa cum ziceam, norocul în dragoste le va surâde în curând și își vor găsi jumătatea.

Cele mai norocoase zodii: Pești

Peștii sunt printre cele câteva zodii care au avut noroc tot anul, nu doar în această toamnă. Cu toate acestea, ei rămân în top și în perioada imediat următoare, bucurându-se de succes pe toate planurile. Tot ce își propun se îndeplinește, însă, atenție, asta nu înseamnă că Peștii nu depun efort pentru ca dorințele lor să devină realitate. Configurația astrală le este benefică și le facilitează succesul! Fie că e vorba despre carieră sau viața personală, Peștii au niște principii de viață solide și sănătoase cărora li se adaugă un pic de noroc din partea constelațiilor, iar aceste lucruri îi ajută să aibă un sfârșit de an propice.

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Foto: PR

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