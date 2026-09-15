Khaite SS27: mai mult, dar tot Khaite

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Khaite împlinește zece ani, dar Catherine Holstein nu pare interesată de o retrospectivă. Pentru SS27, designer-ul preferă să împingă brand-ul într-o zonă mai moale și mai decorativă, fără să renunțe la lucrurile care l-au făcut recognoscibil. Pielea, siluetele precise și senzualitatea controlată rămân, doar că sunt puse acum lângă dantelă brodată, transparențe, corseterie și volume inspirate de lenjeria de epocă.

Show-ul a fost deschis de Kaia Gerber într-un sutien alb sculptural și o fustă neagră din piele, cu talie foarte înaltă și detalii de corseterie lucrate manual la spate. De aici, colecția a trecut spre rochii din dantelă cu broderii florale, slip dress-uri, cămăși transparente și fuste ample, multe dintre ele construite cu elemente de crinolină reinterpretate. Holstein a spus că, de data aceasta, a pornit mai puțin de la siluetă și mai mult de la construcția hainelor din interior spre exterior.

Unul dintre punctele de plecare a fost Veneția și, mai precis, Gritti Palace, unde Holstein și soțul ei obișnuiesc să petreacă timp. Ornamentele arhitecturale de acolo au inspirat decupaje, broderii și detalii aproape miniaturale, iar multe dintre ele sunt suficient de discrete încât se descoperă abia când privești hainele de aproape. Aici stă și una dintre ideile cele mai interesante ale colecției: luxul nu este construit doar pentru efect imediat, ci și pentru purtătoare.

Și proporțiile se schimbă. Jachetele din piele, unul dintre codurile Khaite, devin mai scurte și mai ajustate, cu umeri bine definiți, iar Holstein spune că vrea să se îndepărteze de oversized-ul pe care l-a folosit atât de mult în ultimii ani. În paralel, apar talii joase, croieli inspirate de anii 20 și 40 și rochii care par aproape desprinse dintr-o garderobă vintage, dar fără aer nostalgic.

Crinolina este probabil surpriza sezonului. Holstein o transformă în peplum-uri, mici structuri purtate peste rochii sau în elemente care dau volum tivurilor. Ideea sună teatral, dar rezultatul nu este deloc costum. Din contră, alături de rochii furou, piele și transparențe, aceste detalii creează o feminitate mai puțin previzibilă și mai puțin lustruită.

Asta face SS27 interesant: Khaite nu abandonează nici partea cool, nici partea sexy a brand-ului, ci le complică puțin. Rochiile pot fi fragile, dar nu cuminți. Pielea poate fi severă, dar proporția devine mai senzuală. Iar detaliile romantice nu transformă colecția într-una dulce.

După zece ani, Khaite pare suficient de sigur pe propria identitate încât să-și permită să o schimbe. Iar pentru un brand atât de recognoscibil, poate că exact asta este mișcarea cea mai bună.

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Foto: Profimedia, Khaite

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