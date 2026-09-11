Proenza Schouler SS27: Mai multă libertate

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Rachel Scott s-a uitat de data aceasta la femeile din New York și, mai ales, la libertatea cu care acestea se îmbracă. O rochie de seară purtată la prânz? De ce nu? „Văd femei în mijlocul zilei purtând o rochie de seară și este absolut normal”, spunea designer-ul înaintea show-ului. Exact această lipsă de reguli devine punctul de plecare al colecției SS27.

Rochiile cu paiete roșii sau negre sunt purtate cu sandale plate, siluetele urmăresc corpul fără a-l încorseta, iar pensele, pliurile și volumele construiesc forme feminine, dar deloc rigide. Și culoarea are un rol important: ultramarin, galben intens, coral și guava se întâlnesc cu negru, crem și sienna. Unele asocieri surprind la prima vedere, dar tocmai asta le conferă acel je ne sais quoi atât de necesar.

Scott aduce la Proenza Schouler și interesul său pentru tehnicile artizanale, o componentă importantă a muncii sale la Diotima. Motivul tigrului, de exemplu, nu este un simplu print, ci este realizat prin tricotaj, intarsia, pliuri și tufting manual. Trandafirii au o poveste la fel de interesantă: pornesc de la cianotipii făcute cu flori reale pe terasa unei clădiri din New York și ajung apoi pe organza. În ciuda tehnicilor elaborate, rezultatul își păstrează naturalețea și nu lasă niciodată execuția să eclipseze hainele.

Colecția marchează și revenirea PS1, geanta lansată în 2008 și devenită unul dintre accesoriile emblematice Proenza Schouler. Scott a lucrat împreună cu Reed Krakoff la PS1 Walker, o versiune cu piele mai moale, linii mai rotunjite și mai puține elemente metalice. Este suficient de familiară încât să trezească nostalgia celor care își amintesc originalul și suficient de diferită încât să-ți dorești una acum.

Show-ul a avut loc în fostul Rubin Museum, într-o clădire care a găzduit cândva Barneys New York, retailer-ul care a susținut Proenza Schouler încă de la începuturile brand-ului. Un detaliu frumos pentru o colecție care nu încearcă să șteargă trecutul, ci să-i dea o continuare relevantă pentru prezent.

Iar Rachel Scott pare că exact asta face. Nu schimbă Proenza Schouler doar ca să demonstreze că poate, ci începe să introducă tot mai firesc lucrurile care o interesează: culoarea, lucrul manual, senzualitatea și hainele care lasă femeii suficient spațiu să fie ea însăși. După SS27, direcția începe să se vadă. Și ne place unde duce.

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Foto: Profimedia

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