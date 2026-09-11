Paula Chirilă, noi detalii despre căsătoria cu logodnicul ei, Dan Giuvelic. Când va avea loc evenimentul

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Paula Chirilă are o fiică, pe nume Carla, din relația cu fostul ei soț, Marius Aciu. Cei doi au decis să divorțeze după 12 ani de căsnicie. Cu toate că au ales să meargă pe drumuri separate, au păstrat o relație civilizată și comunică des în privința educației și creșterii fiicei lor. După divorț, Paula Chirilă și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent formează un cuplu alături de Dan Giuvelic.

Paula Chirilă, dezvăluiri despre căsătoria cu Dan Giuvelic

Paula Chirilă și Dan Giuvelic se pregătesc să se căsătorească civil peste câteva zile. Cei doi își doresc un eveniment discret și să fie înconjurați de familie și prietenii foarte aproapiați.

„Nu știu dacă o să facem ceva mare, că nici nu avem timp, asta e clar (…) Acum suntem în planurile de organizare. Nu o să fie ceva foarte mare, că nu mai vreau. Va fi ceva foarte, foarte, foarte restrâns, cu prietenii foarte, foarte apropiați”, a declarat Paula Chirilă la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Cum a fost cerută în căsătorie Paula Chirilă

Într-un interviu acordat zilele trecute, actrița a povestit despre momentul în care partenerul ei, Dan, a cerut-o în căsătorie și că inelul de logodnă primit este exact cum și-a dorit.

„Eu am acceptat cu surprindere. Nu mă așteptam. Relația evoluează frumos (…) Noi am mai discutat, dar nu mai sunt în punctul în care să mai cred în acte (…) Nu mai era ceva ce atinsesem, nici el, nici eu. Am trecut amândoi prin căsnicie, știm cum e și asta a venit așa surprinzător pentru mine (…) A fost un moment spontan (n.r. – cel al cererii în căsătorie)”, a declarat Paula Chirilă, citată de Spynews.ro.

Ce spune actrița despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

Paula Chirilă a vorbit deschis despre diferență de vârstă care există între ea și Dan Giuvelic, logodnicul său.

Actrița a fost invitată în cadrul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1, unde a făcut mărturisiri despre viața ei amoroasă. Ea și Dan Giuvelic au o relație de aproximativ doi ani, acesta a mai fost căsătorit și din căsnicia anterioară are un fiu de șase ani.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv (n.red. – când s-au îndrăgostit unul de celălalt) și și-a aruncat ochii spre mine și a zis ‘hmm. Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis ‘aoleu”, a spus Paula Chirilă, la Furnicuțele, citată de Spynews.ro.

Relația celor doi a evoluat foarte repede, în ciuda diferenței de 15 ani dintre ei, astfel că s-au mutat împreună după doar câteva luni.

„Ne-am mutat împreună după trei luni. Nu mai avea rost. Eu stăteam mai mult la ea. Aveam un apartament închiriat și zic: „Eu plătesc chirie de luni de zile și nu am călcat pe acolo”, a explicat partenerul actriței.

Citește și:

Tily Niculae, confesiuni despre viața ei după divorț. Cum a gestionat despărțirea de soțul ei după 15 ani de căsnicie: „Indiferent ce s-a întâmplat în realitate între doi oameni…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro