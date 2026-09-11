Celebra rochie „a răzbunării” purtată de Prințesa Diana va fi scoasă la licitație

Celebra rochie neagră purtată de Prințesa Diana urmează să fie scoasă la licitație pornind de la o sumă considerabilă.

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  de  ELLE.ro
Celebra rochie "a răzbunării" purtată de Prințesa Diana va fi scoasă la licitație

Una dintre cele mai cunoscute ținute purtate de Prințesa Diana urmează să fie scoasă la licitație, însă, înainte de acest moment, va putea fi admirată în cadrul unui turneu internațional.

Celebra „rochie a răzbunării” a Prințesei Diana, creația neagră, fără bretele, semnată de designerul grec Christina Stambolian, pe care aceasta a purtat-o la Serpentine Gallery din Londra, pe 29 iunie 1994, va fi vândută în luna decembrie de Sotheby’s. Prințesa Diana a apărut în această rochie chiar în seara în care, într-un interviu televizat, viitorul Rege Charles a recunoscut că i-a fost infidel cu Camilla Parker-Bowles, actuala Regină Camilla.

Va fi pentru prima dată în aproape 30 de ani când celebra rochie va putea fi din nou cumpărată. Aceasta a mai fost scoasă la licitație în 1997, când Prințesa Diana a vândut 79 dintre rochiile sale pentru a strânge fonduri destinate organizațiilor caritabile care sprijineau bolnavii de cancer și SIDA. Licitația a avut loc cu puțin timp înainte de moartea tragică a Prințesei, la vârsta de 36 de ani. La acea vreme, rochia a fost vândută pentru 65.000 de dolari.

Potrivit casei de licitații, în prezent ținuta este estimată la o valoare cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari. Înainte de a fi scoasă la licitație pe 9 decembrie, „rochia răzbunării” va fi prezentată în cadrul unui turneu internațional. Prima sa apariție publică va avea loc la Sotheby’s Londra, în timpul London Fashion Week, între 18 și 24 septembrie. În octombrie, rochia va ajunge în Hong Kong, iar în noiembrie va fi expusă la Geneva. Ulterior, va fi transportată la New York, unde publicul o va putea vedea la Breuer Building al Sotheby’s, la începutul lunii decembrie, înaintea licitației.

Prințesa Diana trebuia să participe la gala organizată de Vanity Fair în iunie 1994 și a decis să își respecte angajamentul, chiar dacă asta însemna să apară în public la doar câteva ore după ce Charles recunoscuse, într-un documentar difuzat de ITV, aventura sa cu Camilla.

Viitorul monarh a declarat că i-a fost fidel Dianei „până când relația s-a deteriorat iremediabil”, adăugând: „Este un lucru profund regretabil, dar se întâmplă, iar, din păcate, în acest caz, s-a întâmplat.”

Inițial, Prințesa Diana intenționa să poarte la eveniment o rochie Valentino. După ce informațiile despre ținută au ajuns însă în presă înaintea galei, Prințesa și-a schimbat planul în ultimul moment și a ales rochia neagră, scurtă și asimetrică, pe care o avea deja în garderobă. Alegerea s-a dovedit spectaculoasă: în loc ca mărturisirea lui Charles să domine toate primele pagini ale ziarelor, apariția Dianei a atras o mare parte din atenția presei. Prin această ținută, Prințesa Diana a transmis un mesaj puternic fără să fie nevoie să spună nimic.

„A decis că avea să riposteze și a ales o rochie pe care anterior o respinsese pentru că i se păruse puțin prea îndrăzneață. A decis să o îmbrace și să iasă în oraș”, a declarat William Ivey Long, designerul de costume al musicalului de pe Broadway Diana.

În 2017, „rochia răzbunării” a fost expusă la Museum of Style Icons din Irlanda. Expoziția, intitulată Diana: A Fashion Legacy, a fost organizată pentru a-i aduce un omagiu regretatei Prințese de Wales, la împlinirea a 20 de ani de la moartea sa. Momentul în care Prințesa Diana a purtat „rochia răzbunării”, recreat ulterior și în serialul The Crown, a rămas în istorie drept una dintre cele mai memorabile declarații de stil ale Prințesei.

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Foto: Getty Images

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