Andreea Marinescu, în lacrimi când a vorbit despre fiul ei. Mărturisirea prezentatoarei PRO TV: „Am realizat că nu eram singurii”

Andreea Marinescu a vorbit cu emoție despre provocările pe care le-a întâmpinat ca mamă în primii ani de școală ai fiului său.

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  . Actualizat 10.09.2026, 15:08,  de  ELLE.ro
Andreea Marinescu, în lacrimi când a vorbit despre fiul ei. Mărturisirea prezentatoarei PRO TV: "Am realizat că nu eram singurii"

Andreea Marinescu a vorbit despre una dintre perioadele dificile prin care a trecut ca mamă, după ce fiul său a întâmpinat probleme de adaptare în primii ani de școală. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a povestit că a cerut ajutor de specialitate încă din perioada grădiniței și a dezvăluit cum o ședință cu părinții s-a transformat într-un moment extrem de emoționant.

Andreea Marinescu, în lacrimi la ședința cu părinții

Primele semne care i-au atras atenția au apărut încă de când băiatul său era la grădiniță. Andreea Marinescu a decis atunci să apeleze la specialiști pentru a înțelege mai bine comportamentul copilului. Evaluările nu au indicat existența unui diagnostic medical, însă familia a continuat să caute soluții pentru dificultățile pe care acesta le întâmpina. Odată cu începerea școlii, provocările au devenit mai evidente. Clasa pregătitoare a fost cea mai complicată perioadă, iar prezentatoarea a colaborat îndeaproape cu învățătoarea pentru a găsi metodele potrivite pentru fiul său.

„În clasa pregătitoare am avut cele mai multe provocări. Am colaborat cu doamna învățătoare și am încercat, pas cu pas, să găsim ce funcționează pentru el.”, a dezvăluit ea pe rețelele sociale.

Andreea Marinescu a izbucnit în plâns la o ședință cu părinții

Un moment pe care prezentatoarea și-l amintește și acum s-a petrecut în clasa I. În timpul unei ședințe cu părinții, Andreea Marinescu a decis să vorbească despre situația fiului său și despre temerile pe care le avea în legătură cu comportamentul acestuia la școală. Emoțiile au copleșit-o și a început să plângă. O altă mamă aflată lângă ea a luat-o de mână, iar gestul a încurajat-o să continue să vorbească despre experiența sa.

Mărturisirea a provocat o reacție la care nu se aștepta. Mai mulți părinți au început să vorbească, la rândul lor, despre propriile temeri și despre dificultățile pe care copiii lor le întâmpinau la școală. Atunci, prezentatoarea și-a dat seama că experiența familiei sale nu era una izolată.

„Și atunci am realizat că nu eram singurii. Că mai erau părinți care se întrebau dacă nu cumva copilul lor este cel care întrerupe ora, face gălăgie sau îi pune probleme învățătorului”, a spus aceasta pe Instagram.

Andreea Marinescu, de peste două decenii în televiziune

Andreea Marinescu este una dintre figurile cunoscute ale Știrilor PRO TV și are o carieră de peste 25 de ani în televiziune. A început să lucreze în domeniu la 19 ani, iar înainte de a ajunge la pupitrul știrilor a fost reporter și corespondent. De-a lungul carierei, a lucrat atât în Argeș, cât și în București, a prezentat știrile de noapte și a relatat de la numeroase evenimente.

În aprilie 2026, prezentatoarea a împlinit 45 de ani și a vorbit despre experiența acumulată, dar și despre munca din spatele aparițiilor de pe micul ecran.

„Sunt recunoscătoare pentru familie și prieteni. Pentru că încă sunt copilul alor mei.Pentru că am în cine să am încredere. Odată cu vârsta, am devenit mai selectivă cu prostiile pe care le accept. Nu sunt mult mai calmă…dar am autocontrol și știu exact când să plec. Nu mai sunt o tânără…dar niciodată nu m-am simțit mai eu.

Restul?Încă în lucru. Și, sincer… îmi place versiunea asta.”

În viața personală, Andreea Marinescu este căsătorită cu Adi Tiulescu, comisar criminalist, pe care l-a cunoscut în perioada în care documenta un caz de crimă. Cei doi au împreună doi băieți.

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foto: Arhiva ELLE

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