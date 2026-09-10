Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri din culise. Care este echipa care participă anul acesta pentru că a ratat sezonul anterior: „A avut un accident…”

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9, și a făcut unele dezvăluiri neașteptate despre echipele care participă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Mona Segall, producătoarea Asia Express
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri din culisele noului sezon

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Mai mult decât atât, producătoarea a dezvăluit că una dintre echipele care participă în acest sezon trebuia să se numere printre concurenții de anul trecut, însă acest lucru nu s-a putut din cauza unei accidentări. Este vorba despre Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gâlcă.

„S-a întâmplat chiar în primul sezon, unde s-a îmbolnăvit una din perechi, iar perechea care a câștigat până la urmă sezonul a fost adusă pe ultima sută de metri. Este vorba despre Raluk și Ana Baniciu. S-a mai întâmplat și în alte sezoane ca o echipă să nu poată să vină în ultimul moment, chiar o echipă care a venit anul ăsta: Valerie Lungu și Alex. Ei trebuiau să vină și anul trecut și Alex a avut un accident la schi și nu s-a mai putut. Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri, dar trebuie să le rezolvăm întotdeauna. Avem niște rezerve”, a spus Mona Segall pentru Libertatea.

Producătoarea a vorbit și despre modul în care se aleg echipele care participă în fiecare an la Asia Express.

„Sunt concurenți care sunt persoane cunoscute, VIP-uri și ei sunt aleși de o echipă mai mare, ei sunt căutați și aleși. Cei care se ocupă de casting, Dan Haiduc cu Cătălin Prini, se întâlnesc cu fiecare pereche în parte, se întâlnesc cu zeci de perechi până să-i alegem și stau ore și ore, și ore. Stau de vorbă, văd care este chimia, văd care este relația de cuplu, care este energia și în funcție de asta povestim cu toții și alegem”, a explicat ea pentru sursa citată.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Sezonul 9 aduce la start un mix foarte interesant de vedete. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care pornesc pe urmele negustorilor de altădată.

Fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi primit de la Irina Fodor, concurenții vor depinde din nou de propria ingeniozitate și de bunătatea localnicilor pentru transport, cazare și mâncare. Vor alerga, vor face autostopul, vor negocia fără să vorbească aceeași limbă cu oamenii pe care îi întâlnesc și își vor testa limitele fizice și psihice într-o cursă al cărei punct final este Perla din Shanghai.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

Replica acestuia poate fi interpretată atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din emisiunea de la Antena 1.

Citește și:
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cezar Ouatu pregătește botezul fiicei sale, Serena. Ce a dezvăluit despre eveniment: "Totul foarte mult pe zona asta angelică, de alb..."
People
Cezar Ouatu pregătește botezul fiicei sale, Serena. Ce a dezvăluit despre eveniment: "Totul foarte mult pe zona asta angelică, de alb..."
Andreea Berecleanu, dezvăluiri surprinzătoare despre fiul ei. Petru a împlinit 21 de ani: "Sunt tare mândră și fericită"
People
Andreea Berecleanu, dezvăluiri surprinzătoare despre fiul ei. Petru a împlinit 21 de ani: "Sunt tare mândră și fericită"
Brooklyn Beckham, gest emoționant pentru Nicola Peltz pe covorul roșu. Cum și-a ajutat soția în public
People
Brooklyn Beckham, gest emoționant pentru Nicola Peltz pe covorul roșu. Cum și-a ajutat soția în public
Corina Caragea dezvăluie trucurile care o ajută să își mențină silueta. Ce reguli aplică: "Multă muncă în sala de sport"
People
Corina Caragea dezvăluie trucurile care o ajută să își mențină silueta. Ce reguli aplică: "Multă muncă în sala de sport"
Alina Șerban, succes răsunător la Festivalul de Film de la Veneția 2026 cu primul ei lungmetraj ca regizoare, "Eu contez"
People
Alina Șerban, succes răsunător la Festivalul de Film de la Veneția 2026 cu primul ei lungmetraj ca regizoare, "Eu contez"
Prima echipă eliminată din competiția Asia Express 2026: "Ne pare infinit de rău că plecăm, nu ne așteptam" (VIDEO)
People
Prima echipă eliminată din competiția Asia Express 2026: "Ne pare infinit de rău că plecăm, nu ne așteptam" (VIDEO)
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Milionar la doar 31 de ani, spune că este „înfricoșător de ușor” să faci avere în 2026. Sfatul lui pentru tineri
Milionar la doar 31 de ani, spune că este „înfricoșător de ușor” să faci avere în 2026. Sfatul lui pentru tineri
Cât a crescut fiul lui Dani Oțil de la Neatza. Tiago a împlinit 5 ani. Cum arată acum băiețelul prezentatorului
Cât a crescut fiul lui Dani Oțil de la Neatza. Tiago a împlinit 5 ani. Cum arată acum băiețelul prezentatorului
Zodiile care își pot schimba locul de muncă în toamna 2026. Cine primește o oportunitate neașteptată
Zodiile care își pot schimba locul de muncă în toamna 2026. Cine primește o oportunitate neașteptată
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Anastasia Soare a revenit în România. La ce eveniment important a participat și cum arată ținuta impresionantă pe care a purtat-o
Anastasia Soare a revenit în România. La ce eveniment important a participat și cum arată ținuta impresionantă pe care a purtat-o
People

Anastasia Soare a revenit în România pentru un eveniment important în familie. Celebra antreprenoare a participat la nunta lui Dimitri și a Andrei, organizată la Constanța, iar apariția sa elegantă a atras imediat atenția.

+ Mai multe
Andreea Esca, sinceră despre plecarea de la PRO TV. Ce a mărturisit prezentatoarea: "Cum să fac să fie bine"
Andreea Esca, sinceră despre plecarea de la PRO TV. Ce a mărturisit prezentatoarea: "Cum să fac să fie bine"
People

După mai bine de trei decenii la pupitrul Știrilor PRO TV, Andreea Esca a vorbit deschis despre viitorul său în televiziune.

+ Mai multe
Dezvăluirile făcute de Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Elon Musk, despre miliardar: "Își dorea o legiune de copii înainte de războiul civil"
Dezvăluirile făcute de Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Elon Musk, despre miliardar: "Își dorea o legiune de copii înainte de războiul civil"
People

Ashley St. Clair face noi dezvăluiri despre relația cu Elon Musk și susține că miliardarul avea planuri surprinzătoare în privința familiei sale.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC