Prima echipă eliminată din competiția Asia Express 2026: „Ne pare infinit de rău că plecăm, nu ne așteptam” (VIDEO)

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Prima echipă eliminată din competiția Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 9 septembrie 2026, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Mirela Vaida & Oana Tomoiagă, What’s UP & Miky și Radu Isac & Eduard Hordilă.

Prima probă a provocat echipele să sufle într-un instrument uzbec și, în funcție de cine a suflat mai mult, s-a făcut plecarea în cursă. Concurenții au plecat apoi spre bazarul Hazora, locul indicat de Irina Fodor, iar fiecare echipă a fost nevoită să facă rost de costume tradiționale. De acolo, cursa a continuat la un alt bazar, unde concurenții au negociat prețul pentru mai multe produse și au făcut piramide din condimente, iar ulterior au vândut farfuriile cu condimente.

A urmat și o misiune de recunoscut diferite parfumuri și esențe și și-au exersat talentul de convingere încercând să determine localnicii să cumpere un parfum făcut chiar de ei.

Prima echipă ajunsă la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, urmată la câteva secunde de Radu Isac și Eduard Hordilă. Pe ultimul loc, mult mai târziu, au ajuns What’s UP și soția lui, Miky, care au așteptat cu sufletul la gură deznodământul.

Cryptexul a avut în interior pânza de culoarea roșie, așa că cei doi au fost eliminați de pe Drumul Mătăsii. Surpriza a fost uriașă pentru toți și reacțiile nu au întârziat să apară, concurenții declarându-se șocați că o echipă părăsește competiția chiar din prima etapă.

„Vă pupăm, vă iubim! Distrați-vă, nu a murit nimeni! Doamne ajută! Nu am reușit să fim triști în nicio secundă, vă iubim și vă respectăm pe toți. Vă așteptăm acasă”, a fost reacția lui What’s Up.

Acesta a mai transmis ulterior un mesaj, mărturisind că regretă plecarea din Asia Express, însă este recunoscător pentru experiența trăită.

„Ne pare infinit de rău că plecăm, nu ne așteptam, dar este un joc și trebuie să ne bucurăm de cât am primit. Nu putem decât să fim recunoscători și să mulțumim întregii echipe că ne-a suportat și bunului Dumnezeu că suntem bine.”, a mai spus artistul.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Sezonul 9 aduce la start un mix foarte interesant de vedete. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care pornesc pe urmele negustorilor de altădată.

Fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi primit de la Irina Fodor, concurenții vor depinde din nou de propria ingeniozitate și de bunătatea localnicilor pentru transport, cazare și mâncare. Vor alerga, vor face autostopul, vor negocia fără să vorbească aceeași limbă cu oamenii pe care îi întâlnesc și își vor testa limitele fizice și psihice într-o cursă al cărei punct final este Perla din Shanghai.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

Replica acestuia poate fi interpretată atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din emisiunea de la Antena 1.

Ce trebuie să știi despre Asia Express sezonul 9

De la tradițiile Uzbekistanului la spectacolul tehnologic al Chinei, de la prietenii și alianțe la orgolii și lupte pentru supremație, Asia Express – Drumul Mătăsii promite un sezon mare cât China, în care distanțele sunt uriașe, diferențele culturale copleșitoare, iar competiția mai puternică decât oricând.

Sezonul cu numărul 9, prezentat de Irina Fodor, readuce la viață ideea unei rute care, timp de secole, a conectat Estul și Vestul. Drumul Mătăsii nu a legat doar continente și nu a însemnat doar schimburi comerciale, ci a pus în mișcare oameni, idei, culturi și tehnologii, lăsând în urmă o moștenire care a schimbat lumea. Același lucru îl promite și experiența Asia Express: o călătorie care schimbă perspective și după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Noul sezon va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită vreodată de concurenții Asia Express. Trecerea din Uzbekistan în China va însemna, practic, trecerea dintr-o lume în alta, iar adaptarea va deveni una dintre marile provocări ale traseului. Dacă în Uzbekistan concurenții vor descoperi tradiții și obiceiuri păstrate de generații, China îi va arunca într-un decor care pare desprins din viitor: șosele supraetajate, roboți, tehnologie la tot pasul și clădiri îmbrăcate în LED-uri. Două țări care vor avea nevoie de două abordări total diferite și care îi vor obliga pe concurenți să uite rapid ceea ce tocmai învățaseră și să o ia, de fiecare dată, de la capăt. Iar misiunile vor amplifica și mai mult această experiență. Mâncăruri locale greu de digerat, shot-uri de adrenalină, obiceiuri străvechi și conversații aproape imposibile din cauza barierei lingvistice sunt doar câteva dintre situațiile prin care vor trece cele nouă echipe. Dincolo de competiție, toate vor dezvălui două țări pe care atât concurenții, cât și telespectatorii vor ajunge să le cunoască dincolo de clișeele turistice.

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Foto: PR

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