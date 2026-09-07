Logo-ul s-a întors. Ne-am plictisit în sfârșit de “quiet luxury”?

După o lungă perioadă în care estetica old money a dominat rețelele de socializare, pare că logo-urile au revenit în forță. Apetența pentru a purta din nou monograme vizibile nu are legătură cu ostentația, ci cu nostalgia și dorința de a ne distra din nou cu hainele.

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  de  Simion Mădălina
Logo-ul s-a întors. Ne-am plictisit în sfârșit de “quiet luxury”?

Pentru o bună perioadă, cel mai chic lucru pe care îl puteai purta era ceva al cărui preț îl știau doar cunoscătorii. Trend-ul quiet luxury a transformat discreția într-un simbol al statului: pulovere din cașmir, paltoane impecabile, loafers, totul în tonuri neutre și din materiale naturale. 

Într-o perioadă marcată de anxietate economică, Social Media a promovat ideea că nu trebuie neaparat să ai bani, ci să pară că îi ai. Estetica old money, atât de populară în rândul persoanelor care nu au nicio legătură cu această clasa inaccesibilă pentru covârșitoarea majoritate, a popularizat ideea că deși nu poți moșteni un imperiu, poți, totuși, să îți cumperi un blazer bleumarin care pare scump, să îți pui un pulover pe umeri și o pereche de ochelari. 

Acest comportament performativ nu se rezumă la o ținută impecabilă, ci încearcă să transmită ideea apartenenței la o lume în care este atât de vizibil statutul social încât nu este nevoie să îl afișezi ostentativ. 

Totuși, atunci când fantezia devine suficient de populară încât umple TikTok-ul și Instagram-ul de tutoriale, apare inevitabil contra-curentul. 

Tendințele pentru această toamnă indică o întoarcere către maximalism, culoare, textură, logo și styling complex. 

Cel mai bun exemplu este cureaua creată de Michael Rider pentru debutul său la brand-ul Celine,  în cadrul colecției Resort 2026. Accesoriul este opusul discreției: o cataramă mare, imposibil de ignorat, pe care este inscripționat vizibil „CELINE” . Piesa a fost extrem de bine primită de către fashion-iști, devenind simbolul noii ere Rider. 

La doar câteva luni de la apariție, Marie Claire UK o descria în luna aprilie ca fiind un accesoriu foarte greu de găsit în magazine din cauza cererii extrem de mari. 

În 2026, logo-ul nu trebuie să invadeze întreaga ținută. Este suficient ca acesta să fie bine plasat. 

După atât de mult minimalism, era normal să apară un răspuns. Asta ar putea să explice și revenirea unor genți emblematice precum Balenciaga City Bag, Chloé Paddington sau Fendi Baguette. 

Există, însă, și un alt motiv pentru care logo-urile au devenit din nou populare. Cel mai recent raport The RealReal arată că cererea pentru piesele vintage de pe platforma lor a crescut cu 432% față de 2020, iar căutările pentru moda anilor 2000, cu 93%. Cel mai mult oamenii au căutat „Celine by Pheobe Philo” , „Nicolas Ghesquière Balenciaga”  și „Marc Jacobs Louis Vuitton” .  

Purtate cu haine contemporane, aceste poșete statement dau ținutelor un aer nostalgic, ironic și foarte personal, demonstrând că persoana care le poartă știe exact ce perioadă din arhiva brand-ului o interesează. 

În plus, conform aceluiași raport, 47% dintre cumpărători iau în calcul valoare potențială pentru revânzare înainte de a cumpăra un articol nou, iar 58% dintre consumatorii analizați spun că preferă să cumpere la mâna a doua. 

În acest context, o piesă recognoscibilă are un avantaj evident. O geantă legendară, o monogramă, feroneria specifică unei anumite case de modă, toate acestea fac dintr-un simplu produs high-end, o veritabilă piesă de colecție pe care pasionații o pot „vâna” și, ulterior, revinde.

Așadar, quiet luxury a murit? Nu chiar. 

 Acest trend a făcut mai mult decât să ne convingă să cumpărăm haine bej. A readus în atenția consumatorului discuția despre calitatea materialelor, croiul, finisajele, dar și ideea că garderoba nu trebuie înlocuită odată la șase luni.  

Dispare însă ideea de uniformă minimalistă. După ce ne-am străduit atâta timp să fim discreți, este din nou la modă să experimentezi, să porți o bijuterie supradimensionată, o pereche extravagantă de pantofi, o eșarfă cu un print strident, o geantă inconfundabilă. 

Astăzi, logo-ul vizibil plasat atent demonstrează că ești documentat, cunoști arhivele brand-ului tău favorit și știi exact ce vrei să porți. 

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Foto: gettyimages

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