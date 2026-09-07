Fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor a început liceul. Ce profil a ales Diana și cum se pregătesc părinții pentru noua etapă

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Un moment important se apropie pentru familia Irinei și a lui Răzvan Fodor. Fiica lor, Diana, începe liceul, iar părinții se pregătesc pentru schimbările care vin odată cu această nouă etapă. Prezentatoarea TV a povestit cum va arăta prima zi de școală, dar și cum și-a împărțit responsabilitățile cu soțul ei în perioada următoare.

Irina și Răzvan Fodor, despre responsabilități în familie

Irina Fodor își dorește să fie prezentă la festivitatea de deschidere, însă fără să-i invadeze spațiul fiicei sale. Prezentatoarea va merge însoțită de sora ei și spune că îi va lăsa Dianei libertatea de a decide cât de aproape le vrea în acel moment.

„Luni e prima zi de școală, prima zi de liceu. Am voie, dar n-o să mă duc chiar așa în sufletul fetei, ca să spun așa. O să mă duc probabil tot cu sora mea și o să stăm într-un colț acolo. Dacă ea consideră să zică la un moment dat ‘Haideți și voi mai aproape să vedeți și voi ce colegi am’, bine. Dacă nu, rămânem acolo lângă poartă. Suntem fierte de curiozitate. Adică vrem să vedem cum mai e o primă zi de școală la liceu”, a mărturisit Irina Fodor pentru Libertatea.

Cum și-au împărțit Irina și Răzvan Fodor responsabilitățile

Începutul anului școlar coincide cu o perioadă aglomerată profesional pentru cei doi. Cum programul de filmări nu le permite să participe împreună la toate evenimentele importante din viața fiicei lor, Irina și Răzvan au găsit o soluție simplă: fiecare va fi prezent la câte unul dintre momentele importante de la începutul liceului.

„Ne-am împărțit sarcinile, cum știi că noi facem în familie. Eu o să încep filmările la Chefi la cuțite și cel mai probabil nu voi ajunge la prima ședință cu părinții. Și atunci ne-am împărțit aceste sarcini. Mă duc eu la festivitatea de început, că eu n-am probleme, nu mă văicăresc dacă stau prea mult în picioare, dacă mi-e cald. Tu stai acasă, dar după aceea la ședința cu părinții te duci tu. Și Răzvan a zis că nu e nicio problemă, că de-abia așteaptă să meargă la ședință”, a adăugat prezentatoarea TV pentru Libertatea.

Ce profil a ales Diana Fodor la liceu

În privința studiilor, Diana a ales un domeniu destul de îndepărtat de preocupările părinților săi. Adolescenta va urma profilul de științe naturale, fiind atrasă de materiile din zona reală și luând deja în calcul un viitor profesional în care să folosească discipline precum biologia, chimia sau fizica. Irina Fodor recunoaște că nici ea, nici soțul său nu au avut o afinitate deosebită pentru științele exacte, însă își susțin fiica în alegerea făcută.

„Științe naturale. S-a dus pe zona reală, despre care eu și tatăl ei nu știm nimic. Adică eu n-am fost nici pe departe sclipitoare în zona asta de științe reale. Ei, în schimb, îi place foarte mult. Își face planuri mari în viitor legate de domeniul ăsta în care să folosească biologie, chimie, fizică, poate. Eu sunt de acord cu ea, științele reale sunt universal valabile”, a concluzionat Irina Fodor.

Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale

În cadrul unui interviu, Irina Fodor a dezvăluit că fiica ei, Diana, are un card, iar ea primește de la părinți o anumită sumă.

„Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte chibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește”, a declarat Irina Fodor pentru cancan.ro.

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Foto: Instagram

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