Kim Kardashian și Kanye West, reuniți pentru un moment important din viața fiicei lor, North West

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Foștii soți Kim Kardashian și Kanye West au preferat să păstreze distanța unul față de celălalt în timp ce au venit să-și susțină fiica, North West, la primul ei concert solo, susținut în Chicago. Cofondatoarea Skims și rapperul premiat cu Grammy au urmărit-o pe adolescenta în vârstă de 13 ani urcând pe scenă sâmbătă, însă au stat în zone separate ale The Vic Theatre, potrivit unui videoclip publicat pe social media.

Kanye, în vârstă de 49 de ani, a filmat cu mândrie momentul artistic al fiicei sale și a urmărit cu atenție concertul de la unul dintre balcoane, alături de echipa sa. Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, s-a aflat la un alt balcon, situat vizavi, împreună cu prietenii ei.

Kardashian a publicat pe Instagram Stories și un videoclip cu sala arhiplină, în care spectatorii așteptau începerea concertului. Într-o altă filmare, fanii apar sărind și aclamând-o pe tânăra artistă.

North West, care începe să-și construiască propriul drum în industria muzicală, a interpretat mai multe piese de pe EP-ul său de debut, „N0rth4evr”, dar și, potrivit informațiilor apărute, câteva melodii care nu au fost încă lansate. Primul concert solo al lui North vine după ce, luna trecută, adolescenta și-a anulat primul turneu în care urma să fie cap de afiș, alături de rapperița Molly Santana. Turneul trebuia să înceapă pe 5 august, în Texas, și să continue până pe 17 august, în Canada.

North nu este însă străină de experiența concertelor. De-a lungul timpului, ea a urcat de mai multe ori pe scenă alături de celebrul ei tată. Cei doi au interpretat împreună piesele „Talking” și „Piercing on My Hand” în cadrul concertului prin care Kanye West și-a marcat revenirea, susținut la SoFi Stadium la începutul lunii august.

Pe lângă North, Kim Kardashian și fondatorul Yeezy mai au împreună trei copii: Saint, în vârstă de 10 ani, Chicago, de 8 ani, și Psalm, de 7 ani. Nu se știe dacă aceștia au fost prezenți la concert pentru a-și susține sora mai mare. Kim Kardashian și Kanye West au fost căsătoriți din 2014 până în 2022, iar între timp amândoi și-au refăcut viața sentimentală. Kanye formează un cuplu cu Bianca Censori, cu care s-a căsătorit în 2022.

În ceea ce o privește pe Kim Kardashian, aceasta și-a făcut publică relația cu Lewis Hamilton în luna februarie, după ce cei doi au fost văzuți împreună la Paris. Vedeta de reality-show și pilotul de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, nu și-au mai ascuns relația în ultimele luni și au publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii în care apar în ipostaze tandre.

O sursă apropiată acestora a declarat pentru Daily Mail că „Ye este extrem de gelos” pe pilotul de Formula 1. „Pentru el este ciudat. Întotdeauna este ciudat pentru el să-și vadă fosta soție cu alt bărbat. A fost ciudat cu Pete Davidson și acum este ciudat cu Lewis Hamilton”.

foto: Getty Images

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