Ruxandra Ion pregătește un nou serial original pentru Antena 1. Ce a mărturisit producătoarea: „Cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum”

Curaj, dreptate, iubire, răzbunare, secrete şi o identitate sub acoperire, acestea sunt doar o parte din ingredientele celui mai nou serial original Antena 1 semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Ruxandra Ion pregătește un nou serial original pentru Antena 1. Ce a mărturisit producătoarea: "Cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum"

Ruxandra Ion şi Dream Film Production pregătesc pentru Antena 1 un nou serial original.

Cum se numește noul serial realizat de Ruxandra Ion pentru Antena 1

Serialul „Inimă sub acoperire”, este o producție care combină drama cu elemente puternice de acțiune, totul construit în jurul unei impresionante poveşti de iubire. Intrat în creație încă din 2025, proiectul a dat startul filmărilor în ianuarie 2026, iar de atunci aduce împreună registre puternice: emoția şi tensiunea unei drame, adrenalina unei poveşti de acțiune şi romantismul unei iubiri cu adevărat unice.

Curaj, dreptate, iubire, răzbunare, secrete şi o identitate sub acoperire, acestea sunt doar o parte din ingredientele celui mai nou serial original Antena 1 semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production.

„Este de departe cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum. Acum doi ani, când am pornit la drum, nu credeam că va fi atât de greu, dar nici atât de satisfăcător. ‘Inima sub acoperire’ este un serial original de dramă, dar care are și multe elemente de acțiune. Este ceva ce nu am mai făcut și sper ca publicul să se îndrăgostească de povestea noastră, la fel ca noi. Să se lase cucerit de protagonistul nostru și să fie alături de el în misiunea lui undercover nebună de a face dreptate”, spune Ruxandra Ion, pentru care noul proiect reprezintă una dintre cele mai complexe provocări profesionale de până acum. 

Proiectul a început să prindă contur încă din 2025, când echipa de scenariști coordonată de Ruxandra Ion a demarat dezvoltarea poveștii și a universului serialului. După o perioadă amplă de dezvoltare și pregătire, filmările au început în luna ianuarie 2026, iar zilele trecute, întreaga distribuție s-a bucurat să urmărească împreună primele episoade ale serialului original.

Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.

De ce Ruxandra Ion nu a înfiat-o cu acte pe Cristina Ciobănașu

În anul 2008, Cristina Ciobănașu a participat la emisiunea-concurs „Dansez pentru tine”, în care echipa formată din Alex Velea și Cristina Stoicescu au încercat să îi împlinească visul de a studia la o școală de muzică din București și de a-și ajuta familia, care avea dificultăți financiare. Cunoscuta producătoare Ruxandra Ion a remarcat-o pe Cristina Ciobănașu și i-a propus să se mute în capitală și să trăiască, ca membră a familiei, în casa sa. 

Viața Cristinei Ciobănașu a luat-o pe un alt drum de când a venit în București și a intrat în familia Ruxandrei Ion. Producătoarea și soțul ei s-au asigurat că actrița are parte de tot ceea ce își dorește și i-au oferit toată dragostea lor. Actrița a locuit o lungă perioadă alături de Ruxandra Ion și soțul ei, inclusiv pe parcursul relației pe care a avut-o cu Vlad Gherman. Cristina Ciobănașu a decis să se mute împreună cu iubitul ei, Alexandru Mureșan, însă, această schimbare nu a afectat deloc relația ei cu producătoarea.

În cadrul unui interviu acordat recent, Cristina Ciobănașu a vorbit cu emoție despre cum i s-a schimbat viața de când a intrat în familia producătoarei Ruxandra Ion.

„Perioada aceea a fost un moment de cotitură în viața mea. Totul s-a schimbat cu o viteză pe care, la vârsta aceea, nici nu știam cum să o gestionez. Faptul că am fost remarcată de doamna Ruxandra Ion a fost o șansă uriașă, care mi-a schimbat destinul. M-a primit în casa ei, în familia ei, cu generozitate și iubire și m-a tratat ca pe propriul copil. Desigur, începutul nu a fost ușor. Eram într-un oraș nou, departe de familie, într-o școala nouă, într-un ritm de viață complet diferit. Dar am avut parte de sprijin, de iubire, de oameni care au crezut în mine. Amintirile din acea perioadă sunt foarte dragi sufletului meu și, privind în urmă, îmi dau seama că toate emoțiile, fricile și momentele de adaptare au făcut parte dintr-un drum care m-a format nu doar ca artist, ci și ca om”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru VIVA!

De asemenea, Cristina Ciobănașu a mai vorbit și despre faptul că Ruxandra Ion nu a înfiat-o niciodată cu acte. 

„Nu, nu a fost vorba niciodată despre înfiere cu acte. Legătura dintre mine și Ruxandra Ion s-a construit firesc, din iubire, respect și încredere reciprocă, fără să fie nevoie de un cadru legal care să o valideze. A devenit o a doua mamă pentru mine, iar familia ei mi-a devenit și mie familie, cu toată naturalețea din lume. În ceea ce privește părinții mei biologici, relația lor cu familia mea adoptivă este una bazată pe respect. Fiecare a înțeles rolul celuilalt în viața mea, și cred că asta a fost esențial pentru echilibrul meu emoțional. Am avut norocul să fiu înconjurată de oameni care m-au iubit sincer și care au pus mereu binele meu pe primul loc și pentru asta le voi fi profund recunoscătoare ambelor familii.”

Citește și:
Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, vor deveni părinți. Cum au anunțat marea veste
People
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, vor deveni părinți. Cum au anunțat marea veste
Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară. Cum a fost fotografiată alături de partenerul ei și bebelușul lor
People
Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară. Cum a fost fotografiată alături de partenerul ei și bebelușul lor
Theo Rose, răspuns tăios după ce a fost criticată pentru prezența ei la Vocea României: "Mi-am permis luxul să fiu cine sunt"
People
Theo Rose, răspuns tăios după ce a fost criticată pentru prezența ei la Vocea României: "Mi-am permis luxul să fiu cine sunt"
Oase, dezvăluiri despre premiul pe care l-a câștigat alături de logodnica lui, Maria Pitică, la Power Couple: "E mult mai important titlul"
People
Oase, dezvăluiri despre premiul pe care l-a câștigat alături de logodnica lui, Maria Pitică, la Power Couple: "E mult mai important titlul"
Corina Caragea, despre surpriza de care a avut parte la împlinirea a 21 de ani de carieră la PRO TV: "Cel mai frumos cadou..."
People
Corina Caragea, despre surpriza de care a avut parte la împlinirea a 21 de ani de carieră la PRO TV: "Cel mai frumos cadou..."
Ce părere are Smiley despre plecarea Irinei Rimes din juriul emisiunii Vocea României: "Ne înțelegem bine, vă dați seama, de atâția ani… Dar..."
People
Ce părere are Smiley despre plecarea Irinei Rimes din juriul emisiunii Vocea României: "Ne înțelegem bine, vă dați seama, de atâția ani… Dar..."
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2026: cine a dominat covorul roșu al festivalului
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2026: cine a dominat covorul roșu al festivalului
People

Mai multe premiere au avut loc peste weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2026. Iată cele mai spectaculoase ținute, cele mai interesante evenimente și ce vedete au primit laude pentru interpretările lor memorabile.

+ Mai multe
Katy Perry, declarații rare despre despărțirea de Orlando Bloom și relația cu Justin Trudeau: "Piesa care lipsea din puzzle"
Katy Perry, declarații rare despre despărțirea de Orlando Bloom și relația cu Justin Trudeau: "Piesa care lipsea din puzzle"
People

După un an pe care îl descrie drept unul dintre cei mai dificili din viața sa, Katy Perry vorbește deschis despre lecțiile învățate și noul capitol pe care îl traversează.

+ Mai multe
Adelina Pestrițu, adevărul despre zvonurile că ar fi însărcinată. Ce spune despre al doilea copil
Adelina Pestrițu, adevărul despre zvonurile că ar fi însărcinată. Ce spune despre al doilea copil
People

Adelina Pestrițu a lămurit zvonurile apărute după o fotografie în costum de baie și a dezvăluit dacă se pregătește să devină din nou mamă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC