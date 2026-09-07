Ce părere are Smiley despre plecarea Irinei Rimes din juriul emisiunii Vocea României: „Ne înțelegem bine, vă dați seama, de atâția ani… Dar…”

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Irina Rimes a confirmat în mod oficial zvonurile care circulă de ceva vreme despre prezența ei din juriul emisiunii „Vocea României” din sezonul următor.

Irina Rimes părăsește juriul emisiunii Vocea României

Cu o istorie remarcabilă și momente care au reușit să ajungă la inimile celor de acasă, unul dintre cele mai iubite show-uri a revenit cu un sezon spectaculos, concurenți cu voci uimitoare și surprize pe măsură! De 14 ani, Vocea României se aude la PRO TV și pe VOYO, iar în acest sezon… se aude cine ești!

O seară cu voci spectaculoase a făcut ca fiecare notă din platoul Vocea României să ajungă în casele telespectatorilor în cadrul primei ediții a emisiunii. Concurenții care au avut momente surprinzătoare i-au determinat pe antrenori să apese atât butonul de MUTE, cât și cel de SUPERBLOCK, iar o parte dintre ei și-au folosit și noul as din mânecă:

„WOW! Ce tocmai s-a întâmplat?! Ți s-au dat două șanse! Noi avem un buton nou aici, la Vocea României – a 2-a șansă – fiecare dintre noi poate să-l folosească o dată și, iată, astăzi Tudor și Smiley l-au folosit pentru tine”, a spus Irina.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost reprezentat de dezvăluirea Irinei Rimes cu privire la decizia ei de a părăsi de anul viitor juriul emisiunii Vocea României.

„Anul ăsta e ultimul meu an la „Vocea României.” Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul (…) M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună.”

Ce părere are Smiley despre decizia Irinei Rimes

Smiley și Irina Rimes sunt colegi de câteva sezoane în juriul emisiunii Vocea României, iar cei doi colaborează profesional și în afara platourilor de filmare.

Într-un interviu acordat recent, Smiley a mărturisit că speră ca Irina Rimes să revină asupra deciziei de a părăsi emisiunea și să se răzgândească.

„E ultimul sezon al Irinei. Ne-a anunțat, ne-a înnebunit cu asta tot anul. Ea zice că e pe bune, dar eu știu… Oamenii se mai răzgândesc, au voie să se răzgândească. Mie îmi place de Irina foarte tare. E un artist foarte talentat și un om mișto. Ne înțelegem bine, vă dați seama, de atâția ani… Dar, deh, fiecare om are alte priorități în viață, se mai schimbă lucrurile, nu decidem noi. Noi trebuie doar să respectăm decizia ei”, a declarat Smiley pentru Viva.ro.

Irina Rimes, despre schimbările de la Vocea României

Noul sezon „Vocea României”, care a revenit la PRO TV din data de 4 septembrie, aduce o regulă care le permite antrenorilor să își corecteze una dintre deciziile luate în timpul audițiilor pe nevăzute. PRO TV introduce „Butonul de a doua șansă”, prin intermediul căruia un concurent poate reveni în competiție după ce a părăsit scena fără ca vreun scaun să se întoarcă.

Mai exact, dacă unul dintre antrenori își schimbă părerea și consideră că vocea respectivă merita să meargă mai departe, poate folosi noua opțiune pentru a aduce concurentul în echipa sa. Astfel, o prestație care părea să marcheze finalul participării se poate transforma într-un nou început.

Irina Rimes se numără printre antrenorii care au profitat deja de această regulă. Artista a dezvăluit că a apelat la „Butonul de a doua șansă” pentru un concurent pe care l-a considerat suficient de talentat pentru a continua în concurs.

„Noul sezon vine cu un nou buton, o mică unealtă numită „Butonul de a doua șansă.” Practic, dacă nu suntem complet convinși de prestația unui concurent, dar ulterior simțim că totuși ar fi trebuit să ne întoarcem, îl putem folosi. Eu m-am bucurat foarte mult de acest nou buton și chiar l-am folosit cu plăcere pentru un concurent foarte talentat”, a detaliat artista pentru tvmania.ro.

Deși noua regulă poate influența alcătuirea echipelor, Irina Rimes nu și-a schimbat abordarea. Artista spune că va continua să își aleagă concurenții în funcție de instinct și de conexiunea pe care o simte încă din primele momente ale interpretării.

„Nu am arme secrete, cred că sezonul ăsta voi merge tot pe intuiție. Cei care trebuie să fie în echipa mea vor simți asta și de multe ori reușesc să mă conectez cu anumiți concurenți chiar de la primele acorduri”, a explicat Irina Rimes.

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Foto: Arhiva ELLE, Instagram

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