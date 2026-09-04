Prințesa Charlene, apariție impecabilă în alb. Noua coafură care i-a schimbat look-ul

Prințesa Charlene a demonstrat încă o dată că eleganța stă în detalii. Soția Prințului Albert al II-lea a atras toate privirile la o recepție oficială desfășurată la Palatul Prințului din Monaco, unde a optat pentru un costum alb impecabil și o coafură care i-a oferit un aer modern și sofisticat.

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  de  ELLE.ro
Prințesa Charlene, apariție impecabilă în alb. Noua coafură care i-a schimbat look-ul

Prințesa Charlene a fost imaginea eleganței într-o ținută complet albă, purtată recent la o reuniune oficială organizată la Palatul Prințului din Monaco, unde și-a etalat și cea mai nouă schimbare de look. Soția Prințului Albert al II-lea a optat pentru un costum alb impecabil, cu o croială elegantă, în timp ce s-a fotografiat alături de soțul ei, precum și de ambasadori și reprezentanți ai Consiliului Europei, în cadrul unei recepții speciale.

Charlene a avut un aer angelic într-un sacou cambrat, cu croială dublu rând de nasturi, și pantaloni asortați, semnate de casa italiană de lux Etro, după cum a identificat publicația Royal Fashion Police pe Instagram. Sacoul cu o croială slim-fit era decorat în partea din față cu nasturi aurii spectaculoși și îmbina aspectul sofisticat cu elemente practice, precum buzunarele laterale cu deschidere tip fantă. Charlene și-a completat ținuta business chic cu o pereche de pantofi albi, cu vârful ascuțit, care se zăreau de sub tivul pantalonilor.

Tunsoarea bob a prințesei părea să fi crescut considerabil, fiind purtată desfăcută și ajungând aproape până la umeri. Dacă în trecut a ales să poarte tunsoarea, care se oprea deasupra umerilor, perfect dreaptă sau prinsă în coafuri elegante, de această dată Charlene și-a răsucit vârfurile în sus și spre exterior, îndepărtându-le de față pentru un finisaj sofisticat. Coafura a fost foarte diferită de buclele inspirate de Hollywoodul de altădată pe care prințesa le-a purtat la cea de-a 77-a ediție a Balului Crucii Roșii, în luna iulie, și a creat impresia că părul ei este acum și mai lung.

Transformările de look ale Prințesei Charlene

Părul Prințesei Charlene a trecut prin numeroase schimbări de când aceasta a intrat în familia regală, în urmă cu 15 ani. De-a lungul timpului, a experimentat cu breton, boburi cu tăietură dreaptă și chiar cu un look în care o parte a capului era rasă. În luna mai, Prințesa a renunțat temporar la stilul său obișnuit, cu părul drept și pieptănat pe spate, și a optat pentru bucle lejere până la nivelul umerilor. A fost cea mai lungă tunsoare pe care a avut-o din 2019.

Suzie McGill, hairstylist premiat și specialist cu peste 30 de ani de experiență în industria părului, a explicat pentru publicație avantajele noului look al lui Charlene.

„Coafurile până la nivelul umerilor, precum aceasta, sunt o alegere excelentă pentru femeile de peste 40 de ani, deoarece creează impresia unui păr mai des și mai sănătos. În plus, aceste stiluri sunt ușor de întreținut, jucăușe și extrem de versatile, putând fi adaptate pentru o varietate de ocazii. Buclele sunt excelente pentru a ascunde orice zonă în care părul s-a rărit, făcându-l să pară mai des.”

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Foto: Getty Images

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