Andreea Popescu, despre persoana care a dezvăluit presei relația ei cu Dan Alexa. Ce a mărturisit creatoarea de conținut: "Și-a dorit să se afle. Ea..."

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În urmă cu câteva luni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu, despre persoana care a dezvăluit presei aventura ei cu Dan Alexa

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

Mai mult, se pare că soțul ei ar fi aflat la începutul anului despre această aventură, acesta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Potrivit presei mondene, Andreea Popescu nu a întrerupt legătura cu Dan Alexa, ba din contră. Conform Cancan, aceasta i-a făcut mai multe vizite antrenorului, la Timișoara, acolo unde locuiește acesta. Mai mult, acolo ar fi avut loc o petrecere, iar Andreea Popescu s-ar fi oferit să achite o bună parte dintre cheltuieli, pentru a se asigura că este acceptată în cercul de prieteni al antrenorului.

Aceeași sursă susține că Andreea Popescu își dorește o relație serioasă cu Dan Alexa, mai ales după finalizarea divorțului de Rareș Cojos și l-ar presa pe acesta să își asume cele întâmplate. Însă, se pare că antrenorul nu ar fi întocmai pregătit pentru o nouă relație, iar insistențele Andreei nu au dat momentan rezultate.

Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Popescu a vorbit despre perioada care a urmat despărțirii de Rareș Cojoc și cum anumite informații despre viața ei personală au ajuns în spațiul public. Creatoarea de conținut a mărturisit că problemele din căsnicia ei au apărut la începutul anului, în luna ianuarie, chiar dacă actele de divorț au fost semnate patru luni după aceea.

„De la divorț 4 luni, atunci când am semnat actele. Din ianuarie, de când…”, a spus Andreea. „Nu ne-am separat în ianuarie. Problemele au apărut în ianuarie. Am plecat în martie sau aprilie în vacanță. În presă… din martie”.

Creatoarea de conținut a făcut referire și la persoana care a oferit informații presei despre relația ei cu Dan Alexa.

„La două zile a fost cineva dornic… care a dat. O femeie foarte cunoscută. O cunoaștem foarte bine și a stat pe scaunul acesta. Noi nu ne cunoșteam”, a spus ea.

Cătălin Măruță a continuat cu întrebările despre persoana care a vorbit presei mondene.

„E o femeie foarte cunoscută care a așteptat să dea știrea asta în presă?”, a întrebat acesta.

„Da. Și-a dorit să se afle. Ea știe motivele”, a spus Andreea.

„Să nu mai vorbim codat. La un moment dat a apărut în presă că ai fi avut o aventură cu Dan Alexa, iar tu zici că știrea asta a apărut în presă dată de o femeie foarte cunoscută”, a continuat Măruță.

Declarațiile Andreei Popescu au generat numeroase reacții în mediul online, iar unii dintre cei care au urmărit podcast-ul au încercat să identifice persoana la care ar fi făcut referire creatoarea de conținut. În comentarii au apărut inclusiv mențiuni la adresa lui Denise Rifai, în contextul speculațiilor mai vechi privind o posibilă legătură între prezentatoarea TV și Dan Alexa. Andreea Popescu nu a confirmat însă numele persoanei și nici nu a avut vreo reacție cu privire la menționarea lui Denise Rifai de către internauți.

Andreea Popescu, despre relația cu Dan Alexa. Cum a cucerit-o antrenorul

Andreea Popescu a vorbit despre începutul relației cu Dan Alexa și a dezvăluit ce a făcut-o să se apropie de antrenor, mărturisind a spus că unul dintre cele mai importante lucruri a fost timpul pe care acesta i l-a acordat.

„Timp. Faptul că mă făcea să mă simt importantă. Și că mă făcea să simt că trăiesc. Timp și faptul că m-am simțit femeie”, a mărturisit vedeta la „Sosurile lui Măruță”.

Cătălin Măruță a întrebat-o pe Andreea Popescu pe care dintre cei doi bărbați din viața ei – Dan Alexa și Rareș Cojoc, fostul soț – i-a fost mai dificil să-l lase în urmă.

„Cum să-l uit pe fostul soț? N-am cum să-l uit că e în viața mea. Și pe Dan… Stau bine cu memoria, n-am cum să-l uit”, a precizat creatoarea de conținut.

La insistențele lui Cătălin Măruță, creatoarea de conținut a vorbit despre relația cu Dan Alexa.

„Ne cunoaștem. Suntem prieteni, amici. Amici mici.”, a spus ea în cadrul podcastului „Măruță și prietenii”.

„Dar fii sinceră cu mine, te vedeai făcând familie cu el?”, a mai întrebat Cătălin Măruță.

„Vai de capul meu.”, a răspuns ea.

„Ce întrebare tâmpită.”, a spus Cătălin Măruță.

„Haide măi. Nu mai avem, gata?”, a mai spus ea.

Andreea Popescu, declarații tranșante despre viața ei amoroasă

Andreea Popescu a decis că este momentul să vorbească deschis despre viața ei amoroasă, iar declarațiile sale sunt cu adevărat surprinzătoare.

„Vreau să fac o declarație publică în care vă spun că eu sunt femeie singură. Nu am pe nimeni în viața mea. Cât o să rămân singură? Asta numai Dumnezeu știe. (…) O perioadă lungă de timp vreau să mă focusez pe alte lucruri și nu vreau să mă arunc într-o relație care nu este wow. Cred că întâi trebuie să mă vindec pe mine profund de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni. Fac terapie și de două ori pe săptămână. (…) Sunt o femeie singură care nu își dorește niciun fel de relație în momentul de față. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine, o să vedem. O să mă las surprinsă.”, a spus Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Fosta soție a lui Rareș Cojoc a explicat că nu se grăbește să intre într-o relație și că preferă să se concentreze pe propria persoană, iar din acest motiv a apelat la terapie.

„Copiii merg la terapie, toți facem terapie, lucru pe care poate ar fi trebuit să îl facem înainte, dar niciodată nu este prea târziu.”, a mai adăugat ea.

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Foto: Instagram

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