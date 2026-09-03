Ana Baniciu, vacanță în familie la Eforie: „Nu e ăsta, de fapt, luxul suprem?”

Ana Baniciu se bucură de câteva zile de vacanță la Eforie, alături de familie și prieteni. Artista a surprins în imagini atmosfera relaxată de la malul mării și a vorbit despre bucuria unei vacanțe fără planuri complicate.

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  de  ELLE.ro
Ana Baniciu cu familia în vacanță
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Ana Baniciu a ales să petreacă zilele de vară la malul mării, alături de familie, prieteni și copii. Artista a publicat mai multe imagini din escapada de la Eforie și a transmis un mesaj despre plăcerile simple care transformă o zi obișnuită într-o amintire frumoasă.

Ana Baniciu, vacanță de familie la Eforie

Departe de vacanțele construite în jurul unor planuri complicate, Ana Baniciu spune că se bucură de lucrurile care îi amintesc de verile copilăriei. O zi la plajă, muzică veche, mâncare simplă și timp petrecut împreună cu oamenii dragi au fost suficiente pentru ca întreaga familie să se bucure de atmosfera de vacanță.

Artista a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu mai bine de un an și jumătate, când s-a născut fiul ei, Aris, pe care îl are împreună cu Edy Kovacs. De atunci, momentele petrecute alături de familie au căpătat o importanță aparte, iar fotografiile pe care le publică îi surprind adesea în astfel de ipostaze. De această dată, Ana a descris în detaliu o zi petrecută la Eforie, alături de cei apropiați. Pentru ea, farmecul vacanței nu stă în lux sau în planuri elaborate, ci tocmai în naturalețea acestor momente.

„Ne place așa. Cum au stat și ai noștri. Eforie, pe cearșaf, copiii fericiți în apă, părinții cu băuturile în lada frigorifică, o boxă din care se aude muzică veche și, obligatoriu, ouă, roșii și brânză la micul dejun. Fără prea multe planuri, fără prea multe pretenții. Doar prieteni, copii, mare și zile care curg încet. Nu e ăsta, de fapt, luxul suprem?”, a scris Ana Baniciu pe rețelele sociale.

Ce și-a cumpărat Ana Baniciu din primii bani câștigați

Artista a povestit că, atunci când era foarte mică, înregistra în limba română și vocile unor reclame realizate în străinătate. Pentru fiecare proiect participa la casting, iar producătorii alegeau copilul cu vocea considerată cea mai expresivă și potrivită.

„Când eram foarte mică, făceam dublaje pentru reclame. Reclamele veneau de afară, iar eu mergeam în studio și înregistram vocile în română. Și eram remunerată pentru asta. Nu era chiar atât de simplu. Se dădea casting pentru fiecare reclamă și se alegea vocea cea mai expresivă, cea care se potrivea cel mai bine. Mie îmi plăcea tot. Și procesul din studio, și faptul că eram plătită pentru munca mea… cat înțelegeam eu atunci”, a povestit Ana Baniciu.

Cu banii primiți pentru prima reclamă, artista nu și-a ales haine sau dulciuri, ci o bucătărie de jucărie. Mama sa a însoțit-o la un magazin cunoscut de pe Calea Dorobanți, de unde Ana și-a cumpărat singură cadoul pe care și-l dorea.

„Cu banii câștigați din prima mea reclamă mi-am cumpărat, ce credeți? O bucătărie pentru copii. M-a dus mama la magazinul acela celebru de jucării de pe Dorobanți și am cumpărat-o din banii munciți de mine. O țin minte și acum în detaliu. Roșie, albastră și galbenă, din plastic. Nemțească, domne!”, a mai scris ea.

O tradiție pe care și-a dorit să o continue cu fiul ei

După nașterea lui Aris, Ana Baniciu s-a gândit că, atunci când va fi suficient de mare, și fiul său va primi o bucătărie în miniatură. Dorința i s-a împlinit de ziua copilului, când una dintre prietenele sale din copilărie i-a oferit acest cadou.

„Ani de zile a fost atracția principală pentru toți prietenii mei de joacă. În jurul bucătăriei ăleia ne strângeam, inventam, găteam, împărțeam și ofeream din ce făceam noi pe acolo. De când l-am născut pe Aris, m-am gândit că, la momentul potrivit, o să aibă și el bucătăria lui. Și uite că a venit momentul. A primit-o de ziua lui de la prietena mea din copilărie. Am montat-o și, evident, istoria se repetă. De ce bucătărie? Pentru că, pentru mine, bucătăria a fost mereu un loc important într-o casă. Acolo se adună oamenii. Acolo te gândești la cei dragi când pregătești ceva. Acolo înveți, fără să-ți spună nimeni, că e mai frumos când împarți. Iar eu asta îmi doresc mult pentru Aris. Să fie un om deschis. Să știe să împartă. Să fie darnic și să-i facă plăcere să aibă oameni în jurul lui. Deocamdată gătește la el în bucătărie. Mai departe… wish us luck”, a explicat artista.

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Foto: Instagram

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