Legendara activistă și feministă Gloria Steinem, care și-a pus amprenta pe luptele femeilor, a murit la vârsta de 92 de ani

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Gloria Steinem, cunoscuta feministă americană, jurnalistă și activistă politică și socială, a murit la 92 de ani, la casa ei din New York, conform unui anunț oficial făcut de fundația ei.

Gloria Steinem a murit

Gloria Steinem, una dintre cele mai importante și vizibile voci din SUA ale feminismului și mișcării pentru respectarea drepturilor femeilor, care ani de zile a adus în atenția publică teme precum egalitatea de gen, prevenirea violenței domestice și dreptul la autonomie corporală, s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani. Vestea a fost dezvăluită de fundația ei.

„Ieri, Gloria Steinem a decedat în pace în casa ei din New York, înconjurată de unii dintre mulții care au iubit-o. Aproape un secol de viață trăit de Gloria pe pământ au fost ani binecuvântați, iar ea a continuat să lupte pentru egalitate până la sfârșit.

Cel mai mare dar al Gloriei a fost capacitatea ei de a-i asculta pe ceilalți, de a-i face să se simtă văzuți și auziți. Cuvintele, acțiunile și exemplul ei le-au dat oamenilor permisiunea de a fi cu adevărat ei înșiși. Gloria a trăit fidelă spiritului său independent, mereu cu curiozitate și un simț al umorului deosebit.

Și-a petrecut ultimii ani făcând cele două lucruri pe care le iubea cel mai mult: să fie în comunitate cu ceilalți și să scrie. A primit sute de oaspeți în sufrageria ei pentru Talking Circles, o tradiție despre care a insistat că va continua mult timp după ce nu va mai fi printre noi. Așa cum a scris Gloria în cartea ei care urmează să apară, An Unexpected Life, „Locuiesc de mai bine de cincizeci de ani în această casă din piatră brună, în camere care au fost martore la vieți anterioare mele și vor cunoaște altele după ce voi pleca.” Această carte, împreună cu angajamentul ei ca locuința ei să devină un centru pentru mișcări pentru justiție socială, se numără printre numeroasele daruri pe care Gloria le-a oferit lumii, cu speranța că vor avea efecte în lanț pentru generațiile viitoare.

Gloria iubea tradiția de a aprinde focuri de semnalizare pe dealuri pentru a lumina drumul spre cealaltă parte a muntelui. Aprinderea propriei lumânări pentru Gloria te face parte din acest cerc comunitar global și ceresc.

În loc de flori, Gloria a rugat cei care doresc să o onoreze cu un cadou să facă o donație către Fundația Gloriei.”

Ce trebuie să știi despre Gloria Steinem

Gloria Steinem s-a născut pe 25 martie 1934 în Toledo, Ohio, fiind cea mai mică dintre două fiice. Mama ei, Ruth Steinem, a fost jurnalistă, iar tatăl ei, Leo Steinem, vânzător ambulant de antichități. În 1956, a absolvit Smith College, o școală de arte liberale pentru femei din Massachusetts, cu o diplomă în științe guvernamentale. Ulterior, vreme de doi ani, a călătorit în India, unde a fost asistentă juridică la curtea supremă a țării.

Foto: Getty Images

La vârsta de 22 de ani, cât timp se afla în Londra, a aflat că este însărcinată. Și-a dorit să facă avort, într-o perioadă în care erau ilegale, însă a găsit un medic care a îndrumat-o către un alt doctor care a ajutat-o cu întreruperea de sarcină în secret. Experiența a determinat-o să fie vocală în ceea ce privește accesul femeilor la servicii de sănătate reproductivă.

De-a lungul vieții sale, Gloria Steinem a pledat cu mult curaj pentru drepturile femeilor, drepturile persoanelor LGBTQIA+, libertate reproductivă, prevenirea inegalităților de gen de la locul de muncă și combaterea abuzurilor asupra femeilor.

Foto: Getty Images

În 1968, a devenit redactoră-fondatoare și editorialistă politică pentru New York Magazine, iar în 1971 a co-fondat împreună cu Dorothy Pitman Hughes revista Ms., care a fost, de fapt, inițial un insert pentru New York Magazine. În anul următor, a ajuns o revistă independentă și a devenit una dintre primele publicații care a adresat problemele reale ale femeilor. Și-a adus contribuția la înființarea Alianței de Acțiune a Femeilor, un grup axat pe combaterea sexismului.

Foto: Getty Images

Când avea 79 de ani, fostul președinte american Barack Obama i-a oferit Medalia Prezidențială a Libertății. A mai fost răsplătită și cu un premiu în jurnalism, fiind vorba despre Premiul pentru întreaga carieră în jurnalism din partea Societății Jurnaliștilor Profesioniști.

În 1986, Gloria Steinem a fost diagnosticată cu cancer de sân și în 1994 cu nevralgie de trigemen, o afecțiune cronică ce provoacă durere. În plan personal, în 2000, la 66 de ani, s-a căsătorit cu avocatul, activistul de mediu și antreprenorul David Bale, tatăl actorului Christian Bale. În trecut, respingea ideea de a se căsători, iar acest pas a fost ca o surpriză pentru toată lumea.

„Am petrecut 30 de ani în Statele Unite schimbând legile căsătoriei. Dacă m-aș fi căsătorit când trebuia să mă căsătoresc, mi-aș fi pierdut numele, reședința legală, ratingul de credit, multe dintre drepturile mele civile. Asta nu mai este adevărat. Este posibil să faci o căsătorie egală”, a povestit Gloria Steinem.

Un aspect pe care, probabil, nu mulți îl știu despre Gloria Steinem este faptul că a fost agentă CIA. A fost cât se poate de deschisă cu privire la faptul că a fost agentă la CIA în anii 1950 și 1960. Acest lucru a fost făcut public după ce o revistă a dezvăluit angajarea ei de către o organizație-paravan a CIA, Serviciul Independent de Cercetare, care recruta studenți americani pentru a perturba Festivalurile Mondiale ale Tineretului controlate de sovietici, desfășurate la Viena și Helsinki, după cum scrie The Guardian.

Foto: Getty Images

În mod evident, i s-au adus critici, însă ea a ținut să apere CIA, precizând următoarele: „Din experiența mea, Agenția era complet diferită de imaginea pe care o avea; era liberală, nonviolentă și onorabilă.”

Foto: Getty Images

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Foto: Getty Images

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