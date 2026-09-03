Ana-Maria Brânză, noi imagini de la nuntă. Sportiva s-a căsătorit într-un cadru romantic

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Ana-Maria Brânză a făcut un pas important în viața personală și s-a căsătorit în urmă cu doar câteva zile cu partenerul său, Gabriel Barbu. Fosta campioană olimpică a ales să marcheze momentul printr-o serie de fotografii emoționante publicate pe Instagram, în care apare îmbrăcată în rochie de mireasă alături de soțul ei.

Ana-Maria Brânză și Gabriel Barbu, imagini emoționante după nuntă

Imaginile surprind atât momentele intime dintre cei doi, cât și clipele petrecute alături de familie și de prietenii apropiați care le-au fost alături în ziua specială. Ana-Maria Brânză a avut grijă să păstreze în centrul atenției nu doar povestea de iubire dintre ea și Gabriel, ci și oamenii dragi care au ales să le fie aproape într-un moment atât de important.

În fotografiile publicate online, Ana-Maria Brânză apare într-o rochie de mireasă, alături de Gabriel. Cei doi au imortalizat mai multe momente de la eveniment, dar și întâlnirile cu persoanele apropiate care au participat la celebrarea căsătoriei. Postarea fostei sportive are, însă, și o puternică încărcătură simbolică. Ana-Maria Brânză a asociat noul capitol din viața de cuplu cu o călătorie pe care cei doi urmează să o parcurgă împreună.

„Am pornit la drum… prin lume și prin viață… împreună

Norocoși și recunoscători să-i avem alături, în această călătorie, pe oamenii noștri dragi

Cei care ne-au fost aproape până aici și care au ales să urce în acelaşi tren cu noi, la propriu și la figurat

Vă mulțumim pentru toată dragostea cu care ne înconjurați

Călătoria continuă…”

Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit la doi ani după divorț

Edilul a făcut public momentul pe rețelele sociale și a transmis un mesaj emoționant pentru cei doi proaspăt căsătoriți. Vlad Oprea a mărturisit că îl consideră pe Gabriel Barbu un bun prieten și s-a declarat bucuros că a putut oficia cununia.

„Am avut bucuria de a oficia cununia unui bun prieten, Gabi Barbu, alături de aleasa inimii sale, Ana-Maria Brânză – campioană mondială la spadă și una dintre marile sportive ale României. Dincolo de medalii și performanțe, am descoperit o femeie caldă, veselă și plină de farmec. Împreună formează un cuplu frumos, unit de iubire, încredere și bucuria de a merge mai departe umăr lângă umăr. Astăzi, Ana-Maria a câștigat cea mai frumoasă ‘finală’, iar Gabi a primit medalia vieții sale! Casă de piatră, dragii mei! Să aveți parte de o viață plină de iubire, sănătate și cât mai multe victorii împreună!”, a scris Vlad Oprea, pe Facebook.

Pentru Ana-Maria Brânză, cununia cu Gabi Barbu reprezintă începutul unui nou capitol. Sportiva a mai fost căsătorită cu Pavel Popescu, fost poloist, alături de care a avut o relație de nouă ani. Cei doi s-au căsătorit în 2015, însă au ajuns să divorțeze la începutul anului 2024. La momentul respectiv nu a făcut declarații despre separarea lor.

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Foto: Instagram

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