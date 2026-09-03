Irina Fodor, filmare cu peripeții în Uzbekistan. Cu ce problemă inedită s-a confruntat prezentatoarea Asia Express: „Își iau avânt și apoi te scuipă”

Drumul Mătăsii îi va purta pe concurenți prin două lumi complet diferite, Uzbekistan și China, și va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită până acum la Asia Express. Nici prezentatoarea, Irina Fodor, nu a fost ocolită de peripeții.

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  de  Andreea Ilie
Irina Fodor
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Drumul Mătăsii vine cu provocări nu doar pentru concurenți, ci și pentru Irina Fodor.

Irina Fodor, filmare cu peripeții în Uzbekistan

Aflată în Uzbekistan pentru filmările noului sezon Asia Express, prezentatoarea a descoperit că uneori chiar și câteva secunde de intro pot deveni o adevărată aventură. Responsabilă pentru situație: o cămilă aflată lângă ea, care nu părea deloc impresionată de rigorile unei filmări TV.

Îmbrăcată într-un costum tradițional uzbec și pregătită să-și spună textul, Irina a fost avertizată de stăpânul animalului că trebuie să profite de momentele în care este „safe” să filmeze. Motivul? Cămila avea obiceiul să scuipe, iar între două asemenea momente echipa avea doar câteva secunde pentru a trage cadrul.

„Trebuia să fac un intro. Lângă mine era o cămilă și alături de ea, stăpânul ei, care mă anunța când e safe să filmez, ca ea să nu mă scuipe. Se pare că asta fac cămilele: își umflă fălcile, colectează un ghem de… chestii, își iau avânt și apoi te scuipă. Practic, eu aveam câteva secunde între aceste răbufniri în care puteam să filmez. Lucrurile s-au desfășurat așa: câteva secunde ziceam textul, scuipa cămila, iar ziceam textul, iar scuipa cămila și eu fugeam din cadru… și tot așa. Ne-a ieșit până la urmă. Ah, și mai eram îmbrăcată și cu un costum tradițional din Uzbekistan. A fost interesant, ce să zic”, povestește amuzată Irina Fodor.

Momentul este doar una dintre întâmplările neașteptate ale unui sezon în care Drumul Mătăsii îi va purta pe concurenți prin două lumi complet diferite, Uzbekistan și China, și va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită până acum la Asia Express. Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, Whats Up și Miky sunt cele nouă echipe care vor porni fără telefoane și fără bani într-o cursă marcată de misiuni surprinzătoare, bariere lingvistice, diferențe culturale uriașe și o competiție dusă la un alt nivel.

Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 şi va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la 20.00 şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Irina Fodor dezvăluie provocările din spatele Asia Express 2026

Pe 6 septembrie, are loc la Antena 1 premiera unui nou sezon palpitant din Asia Express. Fanii sunt nerăbdători să urmească cum s-au descurcat concurenții în fața celor mai mari situații limită din viața lor. Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, a vorbit despre vedetele care au acceptat să participe în competiție. 

„Avem unii dintre cei mai puternici și mai surprinzători concurenți de până acum. Au un instinct de competiție pe care îl veți citi pe fețele lor aproape din primul moment. Am văzut sezonul acesta orgolii uriașe, dar și gesturi mărinimoase, de o frumusețe incredibilă”, a spus Irina Fodor pentru tvmania.ro

Irina Fodor a recunoscut că ritmul alert în care se desfășoară competiția Asia Express i-a adus câteva provocări. 

„Pentru mine, provocarea este întotdeauna să țin pasul cu acest organism viu care este Asia Express. Pentru că emisiunea asta se scrie în timp real. Oricât de bine ne-am pregăti, Asia are prostul obicei să nu citească desfășurătorul. Dar anul acesta, cel mai greu a fost să țin pasul cu viitorul. Când credeam că am înțeles cum funcționează tot, mă încurcam iar în butoane. Iar dimensiunea acestui traseu a fost una din experiențele cele mai solicitante: peste 10.000 de kilometri în care totul se schimba cu viteza fulgerului.”

Irina Fodor a vorbit despre experiențele culinare și șocurile culturale întâlnite în China și Uzbekistan.

„În China, de exemplu, au prostul obicei de a nu dezosa puiul. Ei îl toacă cu satârul, cu tot cu oase, în bucăți mici, și îl gătesc așa. Din ce am înțeles, e o chestie culturală: consideră că proteina animală are gust doar dacă are și os, dar nu e deloc distractiv să culegi oase ca din pește, din tocănița de pui. Dar, în rest, nu am avut motive serioase să mă plâng. Poate aș mai evita, totuși, preparatele lor pe bază de organe: texturile alea ușor buretoase și amestecate ca într-un ghiveci nu au format chiar cina ideală după o zi grea de cursă. Altfel, în Uzbekistan am mâncat cele mai bune mese din toate sezoanele, deci un echilibru în universul gastronomic a existat.”

Având în vedere locurile neașteptate în care a ajuns, Irina Fodor a cumpărat mai multe suveniruri pentru cei dragi.

„Iar mă faceți să scriu aici lucruri despre care Fodor nu știe și pe care am reușit să le fac nevăzute până acum! (râde) Am luat eșarfe de mătase, haine, încălțăminte, plușuri cu panda (nu mă întrebați la ce îmi folosesc), mâncare ciudată (de încercat acasă, cu familia), cosmetice și nici nu mai știu, le-am pierdut șirul. Totul era burdușit când am ajuns acasă: în fiecare pantof era împachetat câte un suvenir, nu aveai loc să arunci un ac în bagajele mele.”

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Foto: Instagram, PR

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