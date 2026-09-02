Cleopatra Stratan și Edward Sanda, imagini superbe din vacanța în Santorini. Ipostazele tandre în care au apărut împreună

Cleopatra Stratan și Edward Sanda le-au arătat fanilor care îi urmăresc pe rețelele de socializare cum s-au distrat în vacanța pe care au petrecut-o recent în Santorini.

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  de  ELLE.ro
1. Cleopatra Stratan și Edward Sanda
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Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. 

Cum s-au pozat Cleopatra Stratan și Edward Sanda în Santorini

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au încântat fanii de pe social media cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. 

„Este unul din cele mai frunoase orașe pe care le-am văzut vreodată!”, a transmis Cleopatra Stratan.

De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese, într-o nuanță electrizantă de galben. 

Cum depășesc Cleopatra Stratan și Edward Sanda greutățile din relație

Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, Cleopatra Stratan a rememorat perioada complicată de la începutul relației lor, atunci când pandemia i-a obligat să stea separați luni întregi. Artista a mărturisit că, deși distanța a fost dificilă, acea perioadă i-a ajutat enorm să se cunoască în profunzime.

Relația lor abia începuse în momentul în care au fost instaurate măsurile de izolare. Cleopatra Stratan se afla la Chișinău, iar Edward Sanda era în București, astfel că singura lor variantă de comunicare a rămas telefonul și apelurile video.

„Am avut o perioadă de relație la distanță în pandemie. Ne-a prins foarte bine, pentru că eram la începutul relației și, la început, ai tendința să sari peste niște etape. Pandemia a venit fix când trebuia, pentru că nici noi măcar nu aveam o lună împreună când s-a instaurat lockdown-ul. Pe mine m-a prins la Chișinău, pe el la București. Și ce puteam să facem toată ziua decât să stăm pe FaceTime și să vorbim într-una”, a spus Cleopatra Stratan.

Artista spune că acele luni petrecute la distanță au fost esențiale pentru consolidarea relației lor. Fără întâlniri și fără rutina unei relații obișnuite, cei doi au ajuns să vorbească despre absolut orice, de la copilărie și familie până la cele mai intime temeri și experiențe personale.

„Până ne-am revăzut fizic, noi știam totul unul despre celălalt. Ne-am povestit viețile, experiențele, cum a fost la școală, cum a fost acolo, ce ni s-a întâmplat în diferite perioade ale vieții, absolut tot. Secrete, lucruri pe care nu le-am mai spus nimănui”, a mai spus ea.

Cleopatra Stratan a explicat că acea perioadă le-a oferit timpul necesar pentru a construi o conexiune autentică și matură, înainte ca relația să avanseze.

„Ne-am dat timp să vorbim, să discutăm, să ne spunem tot ce avem pe suflet, ce ne place și ce nu ne place, astfel încât atunci când urma să ne vedem fizic, să fim ok. Oricum aveam nevoie să continuăm să ne cunoaștem și pe parcurs. Și am zis, dacă nici acesta nu e cel mai bun moment, atunci când?”, a povestit artista.

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Foto: Instagram

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