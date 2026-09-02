Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri din culisele noului sezon MasterChef România: „L-am făcut pe Bontea să plângă de vreo câteva ori”

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Mai sunt doar câteva zile până când MasterChef România revine la PRO TV și pe VOYO cu un nou sezon plin de provocări, farfurii spectaculoase, emoții și mult mai multe confruntări.

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri din culisele noului sezon MasterChef România

Înaintea startului sezonului 11, Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit câteva dintre lucrurile care îi așteaptă pe telespectatori și a vorbit despre concurenții care vor ajunge în bucătăria MasterChef anul acesta.

„Ca de fiecare dată, concurenții noștri încep foarte speriați, dar după ce se obișnuiesc cu platoul, încep să ne arate latura lor sentimental-gastronomică. Anul acesta, de ce este mai special? Au început războaiele între ei mai devreme decât niciodată, asta înseamnă că avem un grup foarte, foarte determinat și un grup care gătește foarte bine. Sunt foarte puțini cei care nu se pricep la gătit și sunt foarte mulți ‘profesori’ printre ei. Avem oameni care dau sfaturi, printre ei, am primit chiar eu câteva sfaturi, vă dați seama? Cu drag, eu abia le aștept. Îmi place foarte mult că sunt creativi, sezonul acesta a venit cu multă creativitate”, a spus Chef Cătălin Scărlătescu.

Dacă între concurenți au început mai devreme ca niciodată „războaiele”, nici chefii nu au stat deoparte. De această dată, probele în echipe din deplasări au devenit un nou prilej pentru cei trei jurați să intre în competiție și să demonstreze cine este mai bun. Iar Chef Cătălin Scărlătescu recunoaște că, în acest an, lupta cu Sorin Bontea a fost una cât se poate de intensă.

„Dat fiind faptul că noi suntem mai nărăvași, am zis că nu putem să stăm deoparte și doar să privim cum alții ‘gastronomesc’ și am zis: hai să ‘gastronomim’ și noi. Ne-am împărțit pe echipe și, de fiecare dată când ieșeam într-o deplasare, ne războiam între noi. Noi nu ne luptăm, ne killărim, așa se întâmplă treaba asta. Uitați-vă, pentru că Bontea a slăbit, este spectaculos, este genial. Și vă mai spun ceva, dar să nu spuneți la nimeni: l-am făcut să plângă de vreo câteva ori. L-am făcut pe Bontea – nu mai putea să stea în platou, s-a enervat de vreo două ori, i-au luat ăștia tensiunea. A fost ceva crunt! Sună foarte, foarte ciudat, dar sezonul acesta chiar ne-am ascuțit cuțitele”, a adăugat Chef Cătălin Scărlătescu.

Masterchef România sezonul 11 are premiera pe 7 septembrie

Noul sezon MasterChef România aduce o competiție mai intensă, concurenți hotărâți să demonstreze ce pot face în bucătărie, multă creativitate și o mulțime de momente care îi vor pune la încercare pe cei care aspiră la titlul de MasterChef și la marele premiu de 75.000 de euro. Sezonul 11 începe luni, 7 septembrie, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

Dincolo de farfuriile impresionante și verdictul celor trei Chefi, noul sezon aduce concurenți cu povești puternice, locuri surprinzătoare în care vor găti și o competiție extremă pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2026. Pentru prima dată într-un show culinar din România, 120 de concurenți vor găti simultan, într-una dintre cele mai ample probe realizate vreodată în cadrul show-ului.

Gina Pistol, cea care îi va însoți pe concurenți pe tot parcursul show-ului, spune că noul sezon îi va surprinde pe telespectatori încă din primul episod.

„Fiecare sezon MasterChef vine cu bucuria de a descoperi concurenți noi și poveștile lor. Anul acesta totul este dus la un alt nivel: de la primul episod, în care 120 de concurenți gătesc simultan pentru un loc în bucătăria MasterChef, până la curajul cu care pun în farfurie combinații spectaculoase de ingrediente, gusturi și texturi, la emoția cu care așteaptă verdictul Chefilor și la determinarea cu care luptă să ajungă cât mai departe în competiție. Este un sezon pe care telespectatorii îl vor trăi alături de concurenți și în care se vor regăsi. Abia aștept să-i cunoașteți și voi și să descoperiți tot ce au pregătit. Din 7 septembrie, ne vedem la PRO TV și pe VOYO, în cel de-al 11-lea sezon MasterChef România!”, a spus Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

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Foto: PR, Instagram

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