Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2026 pe Netflix

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Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

The Gentlemen – Sezonul 2

A trecut un an de când Eddie și Susie și-au unit forțele pentru a colabora în imperiul infracțional al lui Bobby din străinătate. În timp ce ei să străduiesc să extindă afacerea, deciziile pe care Bobby le ia par tot mai nechibzuite. Acum, Eddie și Susie trebuie să decidă dacă iau măsuri sau riscă să piardă totul, dar ambiția nestăvilită nu sfârșește niciodată bine… Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Michael Vu fac parte din distribuție.

Premiera: 3 septembrie 2026

Monster: The Lizzie Borden Story

Serialul-antologie Monster premiat cu Emmy și creat de Ryan Murphy și Ian Brennan revine în 2026 cu al patrulea capitol, dedicat primului „monstru” feminin al francizei: Lizzie Borden. Ella Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd, Jessica Barden, Sarah Paulson fac parte din distribuție. Vezi și alte seriale excepționale, bazate pe fapte reale.

Premiera: 17 septembrie 2026

UNABOMBER

Inspirat de evenimente reale, Unabomber urmărește transformarea lui Ted Kaczynski dintr-un copil-minune de 16 ani, student la Harvard, în infamul Unabomber. După ce a fost supus unor experimente psihologice controversate de profesorul Henry Murray, trecutul tulburat al lui Kaczynski iese din nou la iveală când vânătoarea de oameni condusă de agenta FBI Joanne Miller pune în lumină consecințele înfiorătoare ale ambiției și izolării.

Premiera: 25 septembrie 2026

Untold Raygun: Breaking Badly

De la viața academică australiană la cea de fenomen global, dansatoarea Raygun dezvăluie calea sa neconvențională spre scena olimpică și controversele care au urmat.

Premiera: 1 septembrie 2026

Lovesick

În timpul Revoluției Mexicane, Emilia Sauri își urmează visul de a deveni medic, sfidând convențiile în căutarea iubirii, a vocației și a independenței.

Premiera: 2 septembrie 2026

Turning Point: Generation 9/11

Prin mărturii directe despre atacuri și consecințele acestora, documentarul explorează cum evenimentele din 11 septembrie au marcat o generație, 25 de ani mai târziu. Vezi și alte documentare pe care chiar ar merita să le vizionezi.

Premiera: 2 septembrie 2026

Fito Páez: The World Within a Song

Un film documentar care îl observă, îl ascultă și interacționează cu Fito Páez dintr-un loc de profundă intimitate. Camera, aproape invizibilă, îi surprinde fiecare pas și îl însoțește timp de mai bine de un an, de la înregistrări și repetiții până la turnee și spectacole în marile orașe din America Latină, Europa și Statele Unite. Este, totodată, o călătorie prin viața unuia dintre cei mai mari artiști de limbă spaniolă: iubirile și dezamăgirile sale, copiii și prietenii, excesele, tragediile, eșecurile și triumfurile.

Premiera: 3 septembrie 2026

Earle Meets World

Alix Earle, influencerul favorit al Generației Z, face următorul mare pas în carieră. Va reuși oare să-și echilibreze imperiul de business în plină ascensiune cu imaginea unei tinere de 20 și ceva de ani, sinceră, autentică și puțin haotică, de care s-a îndrăgostit America? Acum, Alix își mută haosul sincer și fără filtre de pe FYP direct pe TV… și nimic nu este interzis.

Premiera: 4 septembrie 2026

Untold Mr. T: I Pity The Fool

Mr. T a cucerit lumea ca idol al anilor ’80. Acest documentar dezvăluie povestea completă din spatele crestei, lanțurilor și replicii celebre, spusă chiar de el.

Premiera: 8 septembrie 2026

Why Did I Get Married Again?

Cuplurile se reunesc la nunta fiicei lui Marcus și a Angelei, aducând cu ele conflicte vechi și noi și întrebându-se: „Totuși, de ce ne-am căsătorit?”.

Premiera: 9 septembrie 2026

Call My Agent! The Movie

Agenția ASK s-a închis de cinci ani, iar Andréa își pierde actorul principal înainte să înceapă filmările. Acum, trebuie să reunească vechea echipă, cu bune și rele.

Premiera: 10 septembrie 2026

The Perfect Lie

După ce un prieten de-al lor este ucis într-un incendiu, patru cupluri aparent perfecte sunt nevoite să pună la îndoială tot ce credeau că știu unii despre alții.

Premiera: 10 septembrie 2026

The Doll

Un negustor care s-a ridicat prin propriile forțe este sfâșiat de iubirea pentru o aristocrată cu voință de fier, într‑o reinterpretare a romanului lui Bolesław Prus. Nu rata și aceste filme excepționale, adaptate după 10 cărți fabuloase.

Premiera: 16 septembrie 2026

Habeas Corpus

O renumită profesoară de drept conduce un grup de studenți pentru a dovedi nevinovăția unui condamnat, aflând adevăruri șocante care le testează încrederea în justiție.

Premiera: 23 septembrie 2026

Wonka’s The Golden Ticket

În această competiție unică reality, jucătorii norocoși pășesc în fabrica de ciocolată a lui Wonka și sunt puși la încercare prin jocuri, teste și ispite imprevizibile.

Premiera: 23 septembrie 2026

A Different World

O boboacă și gașca ei de nedespărțit se împart între școală, drame amoroase și moștenirea de familie la un colegiu cu tradiție pentru studenții de culoare.

Premiera: 24 septembrie 2026

My Sad Dead

Ema, un medic recent pensionat care îi poate vedea pe cei morți, încearcă să facă față decesului mamei sale și propriilor probleme nerezolvate. Sosirea nepoatei sale, Julie, și uciderea a trei adolescenți în Piedrabuena, un cartier de la periferie marcat de violență, declanșează un fenomen straniu care destramă echilibrul fragil dintre cei vii și cei morți. Ceea ce până atunci fusese povara Emei începe să se răspândească în întregul cartier: morții încep să-și facă simțită prezența, iar nimeni nu va putea scăpa de glasul propriilor fantome.

Premiera: 24 septembrie 2026

The Final Problem

Un actor în declin trebuie să se folosească de abilitățile de detectiv ale personajelor sale pentru a elucida o moarte într-un hotel izolat, unde toată lumea e suspectă.

Premiera: 25 septembrie 2026

The Arena

Ciryl Gane, Cédric Doumbè și Benoît Saint Denis supun 38 de luptători amatori la încercări dure și lupte în cușcă pentru un premiu de 100.000 de euro și un contract MMA pro.

Premiera: 30 septembrie 2026

The Widower: ‘Til Death Do Us Part

În acest documentar, un jurnalist și un detectiv pornesc pe urmele unui ucigaș al cărui șarm a ascuns, timp de 30 de ani, o serie de căsnicii eșuate și morți suspecte.

Premiera: 30 septembrie 2026

Foto: PR

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