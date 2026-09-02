Femeile născute în aceste zodii acordă prea multe șanse bărbaților nepotriviți

Femeile născute în zodiile de mai jos își sabotează șansa la fericire din cauza faptului că acordă prea multe șanse bărbaților nepotriviți.

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  de  ELLE.ro
Femeile născute în aceste zodii acordă prea multe șanse bărbaților nepotriviți

Deși au cele mai bune intenții și încă așteaptă o dorință de schimbare, în final următoarele zodii tot vor suferi după ce au acordat numeroase șanse bărbaților din viața lor amoroasă. 

1. Berbec

În privința femeilor născute în semnul Berbecului, putem spune că uneori au impresia că fiecare problemă întâmpinată în relație poate avea o rezolvare. Dar, dacă nu observă niciun fel de interes din partea partenerului de a-și ajusta atitudinea și comportamentul, n-ar mai trebui să își piardă timpul cu el. Acordă prea multe șanse bărbaților care nu își arată respectul față de ele și din cauza cărora suferă enorm. Trebuie să se pună pe primul plan și să își caute fericirea în altă parte.

2. Rac

Femeile născute în semnul Racului se îndrăgostesc repede și cu greu își mai iau gândul de la acea persoană. Mereu își răsfață partenerul, sunt atente la nevoile lui, dar nu același lucru primesc în schimb. Deseori sunt tratate cu indiferență, tăcere și se simt rănite de un astfel de comportament. Nu pot rămâne într-o relație dacă sunt singurele care se luptă pentru ca acea poveste de dragoste să funcționeze.

3. Fecioară

Fecioarele au tendința de a se simți vinovate, chiar dacă nu ele sunt cele care au greșit, în special când vine vorba de relația de cuplu. Misiunea lor este aceea de a se asigura că relația este una armonioasă, sănătoasă și bazată pe limite foarte clare. Dar, uneori, aceste bariere sunt încălcate și nu reacționează pe moment. Preferă să se gândească că va veni momentul în care partenerul se va schimba. Însă, lucrurile nu se schimbă absolut deloc în timpul în care îi tot acordă șanse. E important să realizeze că nu pot obliga pe cineva să încerce să pară cine nu este.

4. Pești

Femeile născute sub semnul acestei acestei zodii sunt cele care fac cele mai multe sacrificii într-o relație de cuplu. Sunt romantice și sunt dispuse la o mulțime de compromisuri pentru iubirea vieții lor. Se gândesc în permanență la bunăstarea relației și au o sensibilitate aparte. Întotdeauna vor încerca să reducă din tensiunile cu partenerul și să nu înceapă conflicte inutile. Însă, trebuie să conștientizeze faptul că aceste eforturi ar trebui să vină și din partea cealaltă. Chiar dacă pe moment se simt fericite, în timp vor realiza că toate încercările lor au fost în zadar.

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Foto: PR

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