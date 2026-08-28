Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026

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Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 31 august – 6 septembrie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 31 august – 6 septembrie 2026

Intrigi au fost și vor fi mereu la orice pas. Tot ceea ce contează este cum te raportezi tu la ele. Deși ai mult de muncă, îți găsești timp și pentru familie și pentru propriile visuri. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 31 august – 6 septembrie 2026

Te prefaci foarte bine în fața celorlalți. Nu dorești ca cineva să își dea seama de ceea ce trăiești în plan personal. Relația pe care o ai nu decurge așa cum te așteptai. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 31 august – 6 septembrie 2026

Faci tot felul de analize și introspecții, iar rezultatul nu este niciodată cel la care te aștepți. Depui prea mult efort concentrat și din această cauză este posibil să te simți epuizată din punct de vedere psihic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 31 august – 6 septembrie 2026

Nu vrei să mai preiei inițiativa atunci când vine vorba de anumite relații. Consideri că este în van. Indiferent de toate gândurile care îți inundă mintea, este important ca tu să te simți împlinită cu ceea ce simți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 31 august – 6 septembrie 2026

Relațiile cu persoanele importante pentru tine sunt mereu dificile și greoaie. Comunicarea este întotdeauna îngreunată de faptul că așteptările tale și a celorlalte persoane nu au niciodată puncte comune. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 31 august – 6 septembrie 2026

Maniera în care faci lucrurile este definitorie pentru tine ca profesionist și de aceea nu faci niciodată excepție de la regulă. Îți place ceea ce faci și știi că, în momentul în care nu vei mai simți împlinire în acest sens, va trebui să te reorientezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 31 august – 6 septembrie 2026

Această nouă saptămână aduce schimbări majore în viața ta. Indiferent că este vorba de lucruri la care nu percepi un impact direct asupra vieții tale, ești tot mai conștientă de „caruselul social” în care te afli. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 31 august – 6 septembrie 2026

Da, îți place să fii înconjurată de persoane de calitate. dar asta nu mai reprezintă premisa compromisurilor în plan relațional. De prea multe ori, o astfel de atitudine nu a fost potrivită pentru ceea ce aveai tu nevoie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 31 august – 6 septembrie 2026

Indiferent de natura problemelor pe care le ai, rămâi mereu consecventă în acțiuni. Cu toate astea, schimbarea ar putea fi un lucru benefic pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 31 august – 6 septembrie 2026

Nu te regăsești în nimic din ceea ce ţi se întâmplă şi, din păcate, nimeni nu te poate ajuta cu nimic în acest sens. Trebuie să îți definești propriile trăiri pentru a nu mai fi pusă în situația de a face compromisuri în defavoarea ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 31 august – 6 septembrie 2026

Întotdeauna ești determinată să faci cât mai multe și cât mai repede, uitând de cei din jur și chiar de tine însăți. Această săptămână te găsește preocupată de aspecte insignifiante ale propriei vieți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 31 august – 6 septembrie 2026

Norocul, carisma, puterea de seducție sunt armele tale, indiferent de ceea ce îți dorești să „cucerești”. Indiferent de toate acestea, sunt multe situații în care comportamentul tău exuberant nu este unul plăcut. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

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