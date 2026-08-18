4 zodii care își sabotează singure șansa de a-și întâlni dragostea adevărată

Dezamăgirile amoroase se vor ține lanț pentru următoarele semne zodiacale.

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  de  ELLE.ro
4 zodii care își sabotează singure șansa de a-și întâlni dragostea adevărată

În ceea ce privește dragostea, astrele ne arată că unele zodii sunt ghinioniste la acest capitol și că își sabotează singure șansele de a-și cunoaște dragostea profundă și adevărată pe care o caută. 

1. Berbec

Atunci când sunt într-o relație, Berbecii au tendința de a crede că lângă acea persoană își vor petrece toată viața. Se îndrăgostesc ușor, se apropie repede de cineva, iar atunci vor trece imediat la pasul următor, fără să mai aștepte să se cunoască mai bine. Din cauza asta, persoana alături de care formează un cuplu se poate speria și cel mai probabil se va simți sufocată.

2. Balanță

Balanțelor nu le place să fie controlate și vor mereu să trăiască viața în ritmul lor. Din cauza dorinței lor de a experimenta, nimeni nu își va investi timpul și sentimentele în a forma o legătură pe termen lung. Așa că, va dura până când vor încheia perioada explorărilor amoroase și vor avea disponibilitatea necesară de a se implica în totalitate într-o relație.

3. Taur

Nativii Taur sunt pretențioși când vine vorba de o relație. Așteptările lor sunt foarte mari de la cineva și au tendința de a fi mereu în căutarea unui ideal imposibil de întâlnit. Mereu se confruntă cu probleme și obstacole atunci când se simt pregătiți emoțional să se implice într-o relație. Se grăbesc și sar peste pașii necesari în ceea ce privește cunoașterea unei persoane. Din cauza asta, ajung să formeze legături nu tocmai potrivite. Ar trebui să lase lucrurile să își urmeze cursul firesc și să trateze fiecare dezamăgire ca pe o lecție.

4. Rac

Racii nu se numără printre cei care nu sunt norocoși la capitolul dragoste. Cu toate că în relații sunt loiali, înțelegători, își comunică deschis sentimentele, dar și îngrijorările, nu au găsit pe cineva care să le satisfacă nevoile și așteptările. Standardele lor înalte când vine vorba de o persoană cu care să își împartă viața devine adesea sursa unor unor conflicte majore și tensionate.

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Foto:  PR

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