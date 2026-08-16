Ce păstrezi din garderoba SS26 pentru toamnă

Nu toate tendințele dispar odată cu schimbarea sezonului. Acestea sunt direcțiile lansate în primăvara-vara 2026 care continuă să definească și colecțiile de toamnă-iarnă 2026/2027.

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  de  Georgescu Daria
Gențile cu forme moi- Loewe SS26
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De două ori pe an, odată cu schimbarea sezonului, apare aceeași întrebare: merită să investesc în această tendință sau va dispărea peste câteva luni? Deși moda iubește surprizele, există și piese care depășesc granița unui singur sezon. Iar colecțiile de FW26/27 confirmă că multe dintre direcțiile lansate în primăvară continuă să evolueze, nu să dispară.

  • Tailoringul relaxat

Dacă în urmă cu câțiva ani costumele supradimensionate dominau podiumurile, în 2026 proporțiile devin mai echilibrate. Sacourile rămân ample, însă sunt mai bine construite, pantalonii au o cădere fluidă, iar întreaga siluetă pare mai rafinată.

Prada, Saint Laurent, Stella McCartney, The Row și Bottega Veneta demonstrează că tailoring-ul rămâne una dintre cele mai relevante investiții ale anului. Se adaptează cu ușurință fiecărui sezon, trecând firesc de la sandale și sneakerși la paltoane lungi și tricotaje fine.

  • Nuanțele neutre, dar cu personalitate

Bejul clasic face loc unei palete mai sofisticate. Untul, ivoire-ul, griul perlat, maroul ciocolatiu și kaki-ul deschis sunt culorile care au definit colecțiile primăvară-vară și care continuă să domine și garderoba de toamnă.

Secretul lor este versatilitatea. Pot fi combinate între ele fără efort și oferă ținutelor profunzime fără să devină monotone. Este o abordare care pune accent pe texturi și croieli, nu pe contraste puternice.

  • Gențile cu forme moi

Una dintre cele mai puternice direcții ale anului rămâne geanta cu forme moi. La Miu Miu, Loewe, Bottega Veneta, Khaite și The Row, volumele generoase și pielea suplă înlocuiesc liniile rigide cu o eleganță relaxată.

Nu sunt doar spectaculoase vizual, ci și surprinzător de practice. Tocmai de aceea vor rămâne relevante și în lunile reci, alături de paltoane supradimensionate și tricotaje voluminoase.

  • Poplinul și cămășile reinterpretate

Puține piese sunt la fel de versatile precum cămașa din poplin. În acest sezon, designerii au propus variante supradimensionate, asimetrice sau purtate pe layere, demonstrând că o piesă clasică poate căpăta un aer complet nou.

În toamnă, aceeași cămașă va funcționa la fel de bine sub un pulover fin, peste o maletă din lână sau alături de o fustă midi. Este una dintre investițiile care nu țin cont de calendarul modei.

  • Minimalismul cald

Poate cea mai interesantă direcție a anului este felul în care minimalismul s-a schimbat. Nu mai vorbește despre austeritate sau despre ținute complet lipsite de detalii. Dimpotrivă. Materialele tactile, drapajele discrete, transparențele subtile și accesoriile atent alese adaugă căldură unor siluete aparent simple.

Este o estetică pe care am văzut-o la Chloé, Toteme, Jil Sander sau The Row și care continuă firesc în colecțiile toamnă-iarnă. Minimalismul lui 2026 nu este rece și distant, ci relaxat, confortabil și profund personal.

În loc să rescrie regulile la fiecare șase luni, moda pare să prefere astăzi evoluția. Tendințele nu mai dispar odată cu schimbarea sezonului, ci se transformă, se rafinează și capătă noi interpretări.

Rezultatul este o modă mai coerentă și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi. Iar pentru cei care își doresc o garderobă construită inteligent, acesta este poate cel mai bun moment pentru a investi în piese care vor arăta la fel de actual și peste un sezon sau mai multe.

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Foto: Profimedia, Instagram

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