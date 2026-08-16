Zodiile care își răsfață partenerul de cuplu

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Unele persoane nu ratează nicio ocazie prin care să-și arate afecțiunea față de partenerul de cuplu. Și nu fac asta neapărat pentru că așteaptă să primească același lucru în schimb, ci pentru că adoră să știe că persoanele pe care le iubesc se simt iubite și îndrăgite.

Se pare că există câteva zodii cărora le place să își răsfețe partenerii de cuplu și să pună nevoile lor pe primul loc. Nu le este străină ideea de a face compromisuri pentru ca relația să funcționeze și se simt recunoscătoare pentru fiecare zi petrecută în compania persoanei dragi.

Taur

Taurii le cumpără frecvent partenerilor de viață cadouri extravagante. Vor ca persoanele iubite să se simtă răsfățate în relație și se asigură că au parte de tot confortul posibil. Organizează cu mare atenție o vacanță și se interesează să meargă într-o destinație unde se vor bucura de o experiență diferită și care îi poate învăța multe lecții.

Rac

Nativii Rac obișnuiesc des să-și răsfețe partenerii de cuplu. Au abilități admirabile când vine vorba de gătit, așa că le vor pregăti acestora cine delicioase. Nu așteaptă o ocazie anume pentru a face gesturi romantice, ci își exprimă tandrețea și afecțiunea atunci când simt ei. Sunt loiali într-o relație și sunt în stare să facă sacrificii pentru bunăstarea partenerului de viață.

Leu

Într-o relație amoroasă, Leii știu cum anume să arate faptul că sunt romantici. Adoră să le ofere cadouri persoanelor iubite, indiferent de prețul acestora. Pentru ei contează gestul în sine și dorința de a le face partenerilor o bucurie. Se preocupă să le îndeplinească dorințele și nu e de mirare că le face plăcere să facă surprize și să planifice în detaliu cine romantice.

Săgetător

În cazul Săgetătorilor, pentru ei e eșențial să le ofere partenerilor de viață experiențe care să fie memorabile. Motiv pentru care îi vor duce în destinații exotice, în care nu au mai fost și în cadrul cărora se vor bucura de lucruri inedite de care își vor aduce aminte multă vreme. Își doresc să încerce împreună experiențe noi și să aibă amintiri din călătoriile în care merg.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro