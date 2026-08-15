Semnele zodiacale care nu cred că există dragoste la prima vedere

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Surprinzător sau nu, dar sunt persoane care nu cred în existența dragostei la prima vedere.

Acești oameni sunt obișnuiți să se raporteze într-un mod pragmantic la viața lor sentimentală și nu acceptă ideea că se pot îndrăgosti de o persoană a atunci când o văd pentru prima dată. Dacă te numeri printre zodiile din lista de mai jos, îți spunem că nu îmbrățișezi experiența dragostei la prima vedere.

Rac

Racii nu își manifestă ușor latura romantică, așa că nu ar trebui să te aștepți să facă asta la o primă întâlnire. Pentru ei, contează să aibă o relație de prietenie cu persoana pe care o plac înainte de a începe o relație cu ea. Așa că, nu se lasă influențați de chimia pe care o simt inițial față de cineva pentru că îi poate face să ia alegeri greșite.

Vărsător

Vărsătorii sunt pragmatici și obișnuiesc să cântărească cu foarte mare atenție fiecare decizie din viața lor. Nu se ghidează după ceea ce simt într-un anumit moment, motiv pentru care nu sunt neapărat convinși că se pot îndrăgosti la prima vedere de o persoană. Totuși, sunt deschiși și acestei experiențe și nu o refuză cu vehemență.

Leu

Nativii Leu sunt critici la adresa lor și deseori ajung să pună multe presiuni pe ei, presiuni care mai târziu se vor transforma în nesiguranțe. Nu sunt convinși că există dragoste la prima vedere, ci mai degrabă o pasiune de moment sau o atracție fizică. Nu se implică atât de ușor într-o relație sentimentală și preferă să o facă atunci când sentimentele lor sunt suficient de puternice.

Săgetător

Săgetătorii nu cred în ideea că se pot îndrăgosti de o persoană la prima vedere. Consideră că înainte de a te implica într-o relație e foarte important să cunoști acea persoană, să petreci timp cu ea și să vă dați seama pe parcurs dacă puteți construi ceva împreună. Preferă să se asigure că este pasul corect pe care trebuie să îl facă înainte de a lua orice decizie în viața lor amoroasă.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro