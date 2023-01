Cum știi că ești complet vindecată după despărțire și pregătită pentru o nouă relație

În trecut ai încercat să construiești o relație, să te implici, la scurt timp după despărțire și ai observat că nu a fost cea mai bună idee. Sigur, despărțirea nu este doar cea oficială, mai există și o despărțire emoțională care uneori se poate produce chiar în timp ce relația este în desfășurare. Au fost atât de multe probleme nerezolvate încât conexiunea emoțională s-a erodat complet. Dar de regulă după ce ați luat decizia este necesară o perioadă de metabolizare și vindecare. Când o poți considera încheiată?

Te simți eliberată

În loc de tristețe, furie, durere ai mai degrabă un sentiment de libertate. Și nu ca mod inconștient de a face față, prin care te detașezi emoțional deoarece disconfortul despărțirii parcă îți taie sufletul în două. Ci este un sentiment de eliberare, de ușurare, deoarece nu trăiai în acord cu valorile, principiile tale și nici nevoile tale emoționale nu erau nici pe departe împlinite. Și asta a săpat în relație până când de la o fisură s-a ajuns la o prăpastie în toată regula.

Nu cauți o salvare

Nu te tentează o relație cu cineva doar ca să umpli un gol lăsat de fostul, să te aline, să te facă să te simți valoroasă așa cum nu se întâmpla în relația de dinainte. Eventual să ai cu cine ieși în oraș sau pleca în weekend-uri, căci nu suporți singurătatea, o vezi grea. Tu simți că te poți salva singură și chiar ai făcut-o având grijă de tine în multiple feluri.

Îi faci loc

În procesul de vindecare poate că te-ai implicat în multiple proiecte ca să câștigi niște bani suplimentar, ai lucrat mult, te-ai dedicat studiului, orice ca să îți umpli timpul. Tu spuneai că te ocupi de obiectivele tale, poate fi adevărat, dar e și o modalitate de autoliniștire prin muncă. Sau aveai câte o activitate tip hobby în fiecare seară, și ajungeai înapoi acasă destul de târziu. Practic configurația vieții tale nu permitea și existența unui partener. Nu aveai când, fizic, să te vezi cu el. Dar ai realizat asta și ai făcut o curățenie temeinică în ceea ce privește stilul de viață. Tocmai pentru a putea ieși la întâlniri nu doar la final de săptămână și a putea întreține o relație.

Nu te mai ating informațiile despre fostul

Că a plecat într-o vacanță exotică, iese mult la club, și-a cumpărat casă, a fost promovat, are mai multe persoane cu care se întâlnește, și-a făcut relație oficială, se căsătorește etc. Tot fluxul de știri despre viața lui nici nu îl ceri, nici nu îl cauți urmărindu-i atent conturile de social media. Pur și simplu nu te interesează. El are viața lui, tu pe a ta și nu se mai intersectează.

Îl privești ca pe un prieten

S-a purtat atât de frumos cu tine, poate inclusiv după despărțire, ți-a dovedit în multiple ocazii că te respectă, că te poți baza pe el, încât ați sau ai ales să rămâneți într-o relație de amiciție. Și aceasta este eticheta în funcție de care se desfășoară relaționarea dintre voi. Nici nu mai ești atrasă de el fizic, îl privești doar ca pe un om bun, cineva de încredere, o persoană de calitate. Orice are conotație romantică sau sexuală este zero în ceea ce-l privește.

