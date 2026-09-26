Semne că singurătatea îți creează un mare disconfort și nu vrei să recunoști asta

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Crezi că singurătatea este un concept pentru cei slabi? Sau eviți atât de mult să intri în contact cu emoțiile tale negative încât nu vezi rădăcina problemei? Și nici cum să o alini într-un mod sănătos. E cu atât mai dificil când îți dorești o relație, când cei din jurul tău se află în cupluri stabile, iar viața cu tot ce vine ea la pachet creează o indisponibilitate din partea lor.

Autoliniștirea cu mâncare

Ajungi seara acasă, iar casa este goală. Poate maxim te întâmpină un animal de companie. Iar finalul zilei ți-l petreci oferindu-ți satisfacție culinară. În weekend-uri faci același lucru: te uiți la televizor și… mănânci sau ronțăi diverse lucruri.

Să nu pierzi nimic

Socializarea extrem de intensă este tot o fugă de tine și de singurătate. Nu există practic momente de solitudine, în care să stai tu cu tine. Urmărești toate petrecerile, evenimentele și cauți să le bifezi pe toate indiferent cât ești de obosită.

Devii foarte ocupată la serviciu

Orele peste program devin o normalitate, la fel poate și lucrul în weekend. Te implici voluntar în tot felul de proiecte care consumă foarte mult timp, nu spui nu atunci când șefii te supraîncarcă. Trăiești la și pentru serviciu.

Tulburări de somn

Te trezești noaptea și ruminezi intens la ceea ce îți aduce tristețe. Îți este greu să adormi, sau reușești doar dacă ești absolut epuizată.

Ai văzut toate filmele…

… și serialele de pe canalele special dedicate. Nu de puține ori faci maratoane cu sezoane întregi, cu multe episoade, pe care tu le consumi într-un timp extrem de scurt. Iar asta este ocupația ta principală în timpul liber.

Postări care cer atenție

Ori sunt ipostaze extrem de revelatoare, ori încerci să prezinți o viață fabuloasă, super interesantă. Ori încerci să provoci polemici în care te implici activ și te cerți inclusiv cu oameni pe care nu îi cunoști. Atenția negativă în final tot atenție este.

Cumpărăturile ca alinare

Sentimentul de singurătate aduce tristețe, amărăciune. Așa că tu cauți să îți produci bucurie prin shopping. De care? De orice natură! Haine, pantofi, genți, bijuterii… deși deja ai o mulțime. Obiecte diverse pentru casă, mobilă, tot felul de lucruri pe care de cele mai multe ori nici nu le folosești sau maxim de câteva ori.

Întâlniri…

… pe bandă rulantă din aplicațiile de dating, căci ai un obiectiv clar. O relație de cuplu ca să nu te mai simți singură. Se întâmplă chiar să ieși cu bărbați sau femei, cunoștințe, despre care nu ai o părere prea grozavă ori nu-ți plac deloc. Dar asta ca să nu stai în casă. În aceeași măsură poți fi deja într-o relație de cuplu, iar pentru bărbatul respectiv să nu ai sentimente. El doar umple un gol, să fii alături de el este mai confortabil decât singurătatea. Ai un istoric în care ai trecut din relație în relație, fără pauză? un alt indiciu de luat în seamă.

Foto: PR

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