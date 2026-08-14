Mădălina Ghenea, anunț special după cinci luni de absență în mediul online: „Este momentul potrivit să…”

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Mădălina Ghenea a revenit pe Instagram după o absență de cinci luni și a anunțat că pregătește mai multe proiecte profesionale. Actrița a publicat imagini realizate pe platoul de filmare al unei producții din Los Angeles și a dezvăluit că în perioada următoare va avea numeroase noutăți de împărtășit.

Mădălina Ghenea, pe platoul unui film în Los Angeles

Vedeta a ales să revină în mediul online la câteva zile după ziua sa de naștere, pe care a sărbătorit-o pe 8 august. În mesajul care însoțește fotografiile, Mădălina Ghenea a recunoscut, cu umor, că nu este foarte activă pe Instagram și că trecuseră deja cinci luni de la ultima sa postare.

Actrița nu a dezvăluit încă titlul producției la care lucrează și nici detalii despre rolul său. A precizat însă că imaginile au fost surprinse pe platoul unui film realizat în Los Angeles, unde a colaborat cu fotograful Steven Lyon și hairstylistul Peter Savic.

„La mulți ani mie! Cu întârziere, ca întotdeauna. Sunt groaznică la Instagram. Au trecut cinci luni de la ultima mea postare… și, cumva, iată-ne aici. Aici eram pe platoul de filmare al unui film din Los Angeles, alături de îngerii mei geniali @steven_lyon și @peter.savic”, a transmis Mădălina Ghenea.

Revenirea sa în mediul online anunță o perioadă profesională aglomerată. Vedeta a dezvăluit că a lucrat la două filme și că este implicată în mai multe proiecte, despre care urmează să ofere informații.

„Ziua mea de naștere a fost pe 8 august și simt că acesta este momentul potrivit să revin. Am atât de multe lucruri să vă povestesc. Două filme frumoase, atât de multe proiecte, atât de multe povești, atât de multe schimbări, atât de multă viață. Mai mult decât orice, sunt pur și simplu incredibil de fericită că sunt în viață. Este bine să mă întorc”, a continuat actrița.

Mădălina Ghenea, la Săptămâna Modei Haute Couture alături de fiica ei

Mădălina Ghenea este o apariție constantă la Săptămânile Modei, însă de această dată a ales să meargă la Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris alături de fiica ei, Charlotte.

Cele două au asistat la prezentarea colecției Tony Ward Couture și au atras toate privirile datorită ținutelor spectaculoase pe care le-au purtat. În timp ce Mădălina Ghenea a ales o rochie albă transparentă, cu detalii spectaculoase, asortată cu o capă neagră, micuța Charlotte a purtat o rochie scurtă, cu paiete strălucitoare.

„Paris Haute Couture Week.

Să o văd pe fiica mea asistând la prima ei prezentare, chiar din primul rând a făcut ca acest moment să fie de neuitat.

Mulțumesc Tony Ward Couture pentru ținuta ei și pentru că ai făcut-o să se simtă ca o adevărată prințesă, a declarat Mădălina Ghenea pe social media”.

Actrița a povestit că este foarte fericită că se află alături de fiica ei la această prezentare deoarece reprezintă un moment foarte special pentru ea.

„După 25 de ani de când am pășit pe catwalk pentru unul dintre primele mele show-uri pentru Tony, la Roma, viața a făcut un cerc complet”, a mai spus ea.

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Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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