Cristiano Ronaldo, schimbare radicală de look după nunta cu Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o tunsoare complet diferită, la scurt timp după nunta discretă cu Georgina Rodriguez.

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  de  ELLE.ro
Cristiano Ronaldo, schimbare radicală de look după nunta cu Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look, la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru, pieptănat pe spate, a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare la care puțini s-ar fi așteptat: foarte scurtă, într-o nuanță roșcată, cu un fade înalt, ras aproape de piele pe laterale.

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului, însă noua tunsoare îl face să semene surprinzător de mult cu fostul său coechipier de la Manchester United, Paul Scholes. Este posibil ca acesta să fie look-ul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1.000 de goluri înscrise în carieră.

Starul de la Al-Nassr a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită, în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi.

Ronaldo a fost fotografiat la revenirea la antrenamente, unde se pregătește pentru noul sezon sub comanda antrenorului Ange Postecoglou, alături de jucători precum Sadio Mané și Kingsley Coman. În sezonul trecut, CR7 a reușit în sfârșit să câștige primul său trofeu important cu Al-Nassr, după ce echipa a cucerit titlul în Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit

Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una „restrânsă și privată”, la care au participat cei cinci copii ai lor, și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după zece ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat, la rândul său, că cei doi au devenit oficial soț și soție.

„Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit astăzi, în cadrul unei ceremonii civile desfășurate în Cascais, Portugalia, și sunt acum oficial soț și soție. Ceremonia a fost un moment privat și intim, la care au participat cei cinci copii ai lor.”

Vestea nunții a venit la doar câteva zile după ce se crezuse că Ronaldo și Georgina urmau să se căsătorească la Catedrala din Funchal. Zvonul a determinat mii de fani să se adune în fața bisericii.

Ulterior, s-a aflat că evenimentul nu avea nicio legătură cu celebrul cuplu. Ceremonia organizată acolo era, de fapt, nunta a doi portughezi din Madeira, Fabio Ramos și Fatima Nicole Cunha Teixeira.

Cum s-au cunoscut Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Georgina lucra într-un magazin Gucci din Madrid și câștiga zece lire sterline pe oră atunci când l-a întâlnit pe Ronaldo, în 2016. Amintindu-și prima lor întâlnire, aceasta a povestit: „În sfârșit, am putut să plec din magazin și să merg acasă, cu trei ore mai târziu decât ar fi trebuit. În timp ce mă pregăteam să plec, Cristiano a intrat împreună cu fiul său cel mare și câțiva prieteni. Să spunem doar că am simțit fluturi în stomac.”

Ulterior, Cristiano venea să o ia de la serviciu cu automobilul său Bugatti, în valoare de 1,5 milioane de lire sterline, deși Georgina ajungea dimineața la magazin cu autobuzul.

„De multe ori venea după mine la serviciu. Venea și îmi amintesc că, odată, a venit cu un Bugatti. Colegii mei au înnebunit. Ei ajungeau acolo cu autobuzul, iar eu plecam într-un Bugatti. Oamenilor nu le venea să creadă.”, a povestit ea în serialul Netflix „Eu sunt Georgina”.

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Foto: Getty Images

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