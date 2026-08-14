Ce intervenții estetice și-a făcut Andreea Popescu după ce a slăbit 20 de kilograme: „Mă simt inconfortabil”

Andreea Popescu a dezvăluit ce intervenții estetice și-a făcut după ce a slăbit 20 de kilograme și cum a reacționat organismul său după operații.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ce intervenții estetice și-a făcut Andreea Popescu după ce a slăbit 20 de kilograme: "Mă simt inconfortabil"

Andreea Popescu a vorbit despre intervențiile estetice la care a apelat recent și despre motivele care au stat la baza deciziei sale. Creatoarea de conținut a mărturisit că subiectul este unul intim și că nu se simte foarte confortabil să ofere detalii publice.

Andreea Popescu, despre inetrvențiile estetice

După ce a slăbit 20 de kilograme, aceasta a ales să își facă o abdominoplastie inversă, un lifting al sprâncenelor și implanturi.

„Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi. Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă. Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă, asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit”, a explicat Andreea Popescu în mediul online.

Cum a reacționat organismul său după operații

Andreea Popescu a dezvăluit că intervențiile și anestezia generală au avut efecte vizibile asupra organismului. După operație, a observat o cădere accentuată a părului, dar și o deteriorare temporară a aspectului pielii.

„După intervenție, după operație, mi-a căzut părul enorm. (…) Eu am un ten extrem de uscat. De fiecare dată când am făcut anestezie generală mi-a căzut foarte mult părul, pielea a arătat horror”, a mai spus aceasta.

Andreea Popescu a lipsit timp de câteva zile de pe rețelele de socializare. Creatoarea de conținut a revenit ulterior cu un mesaj prin care a dezvăluit că absența ei s-a datorat faptului că a fost internată în spital, după ce și-a făcut anumite intervenții. 

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări
Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi.
Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot.”

Andreea Popescu, despre noua relație a fostului ei soț

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună trei copii, Ioachim, Anastasia și Alexie.

La câteva luni de la divorț, Rareș Cojoc a apărut pentru prima dată pe rețelele de socializare alături de noua lui parteneră, Claudia Dumitru. Imaginea distribuită de fotomodel a fost realizată în timpul unei vacanțe și este considerată prima confirmare a zvonurilor despre relația lor. Până acum, cei doi au evitat să ofere declarații despre natura legăturii dintre ei, deși în ultima perioadă numele lor au fost asociate tot mai des. Claudia Dumitru a ales să facă primul pas în mediul online, unde a publicat o imagine în care apare alături de dansator.

„Părerea mea este că trebuie să fii foarte, foarte decent, foarte atent și foarte privat o perioadă bună de timp, până când știi tu că este persoana lângă care există șanse foarte mari să-ți refaci viața. Așa, să-i bagi în casă ba pe una, mâine pe alta, mâine pe unul… Mie mi se pare că așa se destabilizează foarte tare un copil. Dar vezi tu, femeile gândesc diferit de un bărbat. Pentru mine, stabilitatea lor emoțională e mult mai importantă decât afișarea mea publică cu partenerul. Că poți să iubești și în privat, nu trebuie să iubești neapărat public. Mai ales, mă repet, până când nu este ceva extrem de stabil. O lună, două, trei nu este stabil. Adică se poate întâmpla orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Citește și:
Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei într-o ipostază adorabilă. Ce amintire i-a trezit artistei: "Ani de zile a fost atracția principală"
People
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei într-o ipostază adorabilă. Ce amintire i-a trezit artistei: "Ani de zile a fost atracția principală"
Selena Gomez și mama sa, date în judecată de investitorii unei afaceri pe care au fondat-o împreună. Ce acuzații le sunt aduse
People
Selena Gomez și mama sa, date în judecată de investitorii unei afaceri pe care au fondat-o împreună. Ce acuzații le sunt aduse
Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express 2026. Ce sfat a primit când a plecat de acasă și cum a influențat filmările: "Patru zile am rezistat..."
People
Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express 2026. Ce sfat a primit când a plecat de acasă și cum a influențat filmările: "Patru zile am rezistat..."
Cum și-a făcut apariția Laura Cosoi la două săptămâni de când a născut a cincea fetiță: "Să dăm corpului timp și spațiu"
People
Cum și-a făcut apariția Laura Cosoi la două săptămâni de când a născut a cincea fetiță: "Să dăm corpului timp și spațiu"
Cezar Ouatu, în ipostaze superbe alături de fiica lui. Cum a apărut cu micuța Serena Maria, care s-a născut în urmă cu două săptămâni: "Simți cum timpul se oprește"
People
Cezar Ouatu, în ipostaze superbe alături de fiica lui. Cum a apărut cu micuța Serena Maria, care s-a născut în urmă cu două săptămâni: "Simți cum timpul se oprește"
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc și soția sa, Alexandra, vor deveni părinți pentru prima dată
People
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc și soția sa, Alexandra, vor deveni părinți pentru prima dată
Publicitate
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian
David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian
Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! Alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce
Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! Alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce
Cum arată azi Cerasela de la Insula Iubirii! Imagini cu ea în ipostaza de mamă
Cum arată azi Cerasela de la Insula Iubirii! Imagini cu ea în ipostaza de mamă
Insula Iubirii: Reuniuni. Cine este noua iubită a lui Marius Moise. Andreea este cu 14 ani mai tânără decât el
Insula Iubirii: Reuniuni. Cine este noua iubită a lui Marius Moise. Andreea este cu 14 ani mai tânără decât el
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la Antena 1 unde va prezenta emisiunea Furnicuțele în locul lui Denise Rifai
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la Antena 1 unde va prezenta emisiunea Furnicuțele în locul lui Denise Rifai
People

Mutarea lui Cătălin Măruță la Antena 1 după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV a fost cu siguranță o surpriză pentru toată lumea.

+ Mai multe
Tily Niculae, emoționată pentru fiica ei. Sofia a împlinit 15 ani și i-a transmis un mesaj special: "Am trecut prin atât de multe"
Tily Niculae, emoționată pentru fiica ei. Sofia a împlinit 15 ani și i-a transmis un mesaj special: "Am trecut prin atât de multe"
People

Tily Niculae i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, Sofia, care a împlinit 15 ani.

+ Mai multe
Alexandra Stan, noi mărturisiri după ce a devenit mamă pentru prima dată. Cu ce provocări s-a confruntat la naștere
Alexandra Stan, noi mărturisiri după ce a devenit mamă pentru prima dată. Cu ce provocări s-a confruntat la naștere
People

Alexandra Stan a făcut noi declarații despre complicațiile apărute după ce a născut prin cezariană.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC