Ce intervenții estetice și-a făcut Andreea Popescu după ce a slăbit 20 de kilograme: „Mă simt inconfortabil”

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Andreea Popescu a vorbit despre intervențiile estetice la care a apelat recent și despre motivele care au stat la baza deciziei sale. Creatoarea de conținut a mărturisit că subiectul este unul intim și că nu se simte foarte confortabil să ofere detalii publice.

Andreea Popescu, despre inetrvențiile estetice

După ce a slăbit 20 de kilograme, aceasta a ales să își facă o abdominoplastie inversă, un lifting al sprâncenelor și implanturi.

„Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi. Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă. Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă, asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit”, a explicat Andreea Popescu în mediul online.

Cum a reacționat organismul său după operații

Andreea Popescu a dezvăluit că intervențiile și anestezia generală au avut efecte vizibile asupra organismului. După operație, a observat o cădere accentuată a părului, dar și o deteriorare temporară a aspectului pielii.

„După intervenție, după operație, mi-a căzut părul enorm. (…) Eu am un ten extrem de uscat. De fiecare dată când am făcut anestezie generală mi-a căzut foarte mult părul, pielea a arătat horror”, a mai spus aceasta.

Andreea Popescu a lipsit timp de câteva zile de pe rețelele de socializare. Creatoarea de conținut a revenit ulterior cu un mesaj prin care a dezvăluit că absența ei s-a datorat faptului că a fost internată în spital, după ce și-a făcut anumite intervenții.

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări

Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi.

Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot.”

Andreea Popescu, despre noua relație a fostului ei soț

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună trei copii, Ioachim, Anastasia și Alexie.

La câteva luni de la divorț, Rareș Cojoc a apărut pentru prima dată pe rețelele de socializare alături de noua lui parteneră, Claudia Dumitru. Imaginea distribuită de fotomodel a fost realizată în timpul unei vacanțe și este considerată prima confirmare a zvonurilor despre relația lor. Până acum, cei doi au evitat să ofere declarații despre natura legăturii dintre ei, deși în ultima perioadă numele lor au fost asociate tot mai des. Claudia Dumitru a ales să facă primul pas în mediul online, unde a publicat o imagine în care apare alături de dansator.

„Părerea mea este că trebuie să fii foarte, foarte decent, foarte atent și foarte privat o perioadă bună de timp, până când știi tu că este persoana lângă care există șanse foarte mari să-ți refaci viața. Așa, să-i bagi în casă ba pe una, mâine pe alta, mâine pe unul… Mie mi se pare că așa se destabilizează foarte tare un copil. Dar vezi tu, femeile gândesc diferit de un bărbat. Pentru mine, stabilitatea lor emoțională e mult mai importantă decât afișarea mea publică cu partenerul. Că poți să iubești și în privat, nu trebuie să iubești neapărat public. Mai ales, mă repet, până când nu este ceva extrem de stabil. O lună, două, trei nu este stabil. Adică se poate întâmpla orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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