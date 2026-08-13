Jenna Ortega, dezvăluiri tulburătoare despre începuturile carierei sale: „Stăteam toată ziua fără să mănânc, fără să beau”

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Jenna Ortega a vorbit despre începuturile sale în actorie și despre presiunea pe care și-o impunea singură pe platourile de filmare, pe vremea când era doar un copil. Actrița în vârstă de 23 de ani a dezvăluit că ajungea să petreacă zile întregi de filmare fără să mănânce sau să bea apă, de teamă să nu îi deranjeze pe cei din jur.

Într-un interviu acordat recent publicației Esquire, vedeta din Wednesday a fost întrebată despre greșelile pe care le-a făcut la începutul carierei. Jenna Ortega a mărturisit că, fiind foarte recunoscătoare pentru oportunitățile pe care le primea, evita să ceară chiar și lucrurile de care avea nevoie.

„Simt că și acum fac greșeli tot timpul, dar, când eram copil, eram atât de recunoscătoare și atât de entuziasmată să fiu acolo, încât eram mereu concentrată să mă comport impecabil”, a spus actrița. „Nu ceream nici măcar o gură de apă. Stăteam toată ziua fără să mănânc, fără să beau, fără nimic, pentru că îmi doream atât de mult să nu încurc pe nimeni. Poate că asta a fost greșeala mea, faptul că nu aveam, de fapt, grijă de mine”, a continuat ea.

Jenna Ortega și-a început cariera foarte devreme. Avea doar nouă ani când, în 2012, și-a făcut debutul în sitcomul Rob. În anul următor, a apărut în producții precum Iron Man 3 și Insidious: Chapter 2. Ulterior, a devenit cunoscută datorită rolurilor din serialele Jane the Virgin și You, dar și din filmul The Fallout și cele mai recente producții ale francizei Scream. Succesul internațional a venit odată cu rolul principal din serialul Netflix Wednesday.

În același interviu, Jenna Ortega a povestit că știa încă de la vârsta de șapte ani că își dorește să urmeze o carieră în actorie. Părinții ei nu au luat inițial foarte în serios planul, însă reacția lor nu a făcut decât să îi alimenteze ambiția.

„Aveam șapte ani când am spus că vreau să fac asta. Părinții mei au râs de mine când le-am spus că vreau să fac asta și cred că de acolo a pornit totul. Motivația. Și nu m-am oprit niciodată cu adevărat, pentru că sunt foarte încăpățânată. Și apoi nu m-am mai îndoit niciodată de alegerea mea”.

Actrița a dezvăluit și cine a inspirat-o în acea perioadă. Dakota Fanning, care și-a început la rândul ei cariera în copilărie, a fost unul dintre modelele sale. Pentru Ortega, faptul că vedea pe ecran o altă fată de vârsta ei „părea o formă de înțelepciune” și a ajutat-o să înțeleagă, încă de atunci, ce presupune meseria de actor.

Interviul a generat și alte reacții

Cea mai recentă apariție a Jennei Ortega, în noul videoclip publicat de Esquire, a stârnit o întreagă dezbatere în mediul online, mulți fani arătându-se îngrijorați de pierderea în greutate a actriței.

„Știu deja cum o să arate secțiunea de comentarii”, a scris o persoană. „Jen… ești bine?”, a întrebat altcineva, în timp ce un alt utilizator a comentat: „Îmi pare rău dacă sună nepoliticos, dar este bolnavă? Nu pare să fie bine”.

„Și ea?”, „M-am săturat ca toată lumea să devină din ce în ce mai slabă”, „De ce a slăbit atât de mult?” sau „Ce se întâmplă? A mai observat cineva tiparul ăsta? Sper ca aceste celebrități să aibă mai multă grijă de ele” au fost câteva dintre comentariile apărute în mediul online.

Discuția s-a extins ulterior și pe X. O postare care a adunat peste 5.000 de aprecieri întreba: „Cum și de ce nu este nimeni alarmat de cât de slabă este? Putem să nu ne mai prefacem că este ceva normal și sănătos și că «a fost mereu atât de slabă»? Pentru că nu a fost, este profund îngrijorător și mă tem foarte tare pentru starea ei de bine”, a continuat utilizatorul.

O altă persoană a distribuit mesajul, scriind: „Sunt de acord că schimbarea este vizibilă și înțeleg perfect de ce oamenii sunt îngrijorați, pentru că într-adevăr nu pare ceva normal. Sper doar că este bine și că are în jurul ei oameni care au grijă de ea. Este cu adevărat îngrijorător să vezi asta”.

Foto: Getty Images

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