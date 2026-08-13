Ioana Ginghină, mesaj emoționant pentru fiica ei. Ruxandra a împlinit 18 ani: „Am răscolit prin amintiri”

Ruxandra, fiica actriței Ioana Ginghină și actorului Alexandru Papadopol, a împlinit 18 ani.

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  de  ELLE.ro
Ioana Ginghină, mesaj emoționant pentru fiica ei. Ruxandra a împlinit 18 ani: "Am răscolit prin amintiri"

Ioana Ginghină i-a pregătit un cadou emoționant fiicei sale, Ruxandra, care a împlinit 18 ani. 

Ioana Ginghină, mesaj emoționant pentru fiica ei, Ruxandra

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după 12 ani de căsnicie. Actrița și actorul au împreună o fiică, pe nume Ruxandra. După separarea lor, Alexandru Papadopol a fost rezervat cu viața lui personală, iar de ceva timp este într-o relație discretă cu actrița Cristiana Luca. Cei doi s-au căsătorit în luna februarie a anului 2025, iar actorul nu și-a invitat fiica la eveniment. În ceea ce o privește pe Ioana Ginghină, ea trăiește o poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în 2023.

Recent, fiica actriței Ioana Ginghină și actorului Alexandru Papadopol a împlinit 18 ani. Ioana Ginghină a pregătit un cadou cu totul special pentru Ruxandra. Vedeta i-a oferit un album care conține mai multe imagini de colecție din copilăria ei. 

„18 ani într-un album. Am vrut să-i fac un cadou pe care să nu-l poată cumpăra de nicăieri: copilăria ei. Am ales poze, am răscolit prin amintiri și mi-am dat seama, încă o dată, cât de repede au trecut toate. Unele poze îmi amintesc perfect ziua în care au fost făcute. La altele mă uit și mă întreb când a avut timp copilul ăsta să crească atât. Acum albumul e al ei. Dar cred că, de fapt, cadoul a fost și pentru mine. La mulți ani, Rux!”

De asemenea, Alexandru Papadopol a marcat și el ziua fiicei sale, Ruxandra, care a împlinit 18 ani. Pe Facebook, actorul a publicat o fotografie rară cu el și Ruxandra, alături de mesajul „Rux. 18 azi.”

Ioana Ginghină a spus acum ceva timp că fiica ei a început cursuri de actorie și este deja implicată în mai multe proiecte artistice. Performanțele adolescentei o bucură și o fac să se simtă mândră de parcursul ei. Cele două au o relație apropiată, iar comunicarea dintre ele s-a consolidat în timp. Potrivit declarațiilor sale, Ruxandra nu doar că îi oferă sprijin, dar i-a urmat exemplul și în plan profesional.

„Fiica mea face cursuri de actorie, are mai multe spectacole decât mine, joacă acum în cinci spectacole. Vreau să spun că vorbim aceeași limbă de mult timp, de câțiva ani buni. Ea e pe primul loc în viața mea, asta e clar”, a declarat actrița pentru Spynews.ro.

Ioana Ginghină, noi reproșuri la adresa fostului soț, Alexandru Papadopol

Cu toate că în 2019 drumurile lor s-au separat oficial, iar fiecare și-a refăcut viața sentimentală, Ioana Ginghină spune că relația post-divorț nu este una liniștită, mai ales atunci când vine vorba despre implicarea fostului ei soț, Alexandru Papadopol, în viața fiicei lor, Ruxandra. 

Ioana Ginghină a făcut noi declarații despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Actrița i-a reproșat acestuia că nu are o relație apropiată cu fiica lor, Ruxandra.

„Ruxi ține legătura cu tatăl ei, da. Ei întotdeauna au ținut legătura. Problema e că un tată trebuie să fie implicat, nu să țină legătura. Așa legătura ține și cu bunicii, cu unchii, cu mătușile. Dar, dacă atât s-a putut, asta e!”, a spus Ioana Ginghină pentru Click!

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Foto: Instagram

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