Sore, confesiuni despre cum reușește să se mențină în formă și presiunea cauzată de standardele de frumusețe: „Fără să simt că mă chinui sau că mă pedepsesc…”

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Sore este una dintre cele mai apreciate artiste autohtone, cu o carieră ce se întinde pe un număr considerabil de ani.

Cum se menține în formă Sore

Sore a vorbit pe rețelele de socializare despre modul în care reușește să își mențină silueta, fără a apela la anumite restricții alimentare drastice.

Ea a mărturisit că nu a renunțat la micile plăceri culinare, însă compensează prin pasiunea pentru sport, chiar dacă uneori are tendința de a ceda.

„Știu că nu e ușor să ai o relație solidă și constantă cu sportul, dar când vezi rezultate, ai o singură variantă: să te ții! Și nu e vorba doar de aspectul exterior, preocuparea noastră trebuie să fie mereu despre ce se întâmplă pe interior și cum ne va ajuta asta în decadele următoare. Da, și eu chiulesc de la antrenamente, și eu las lenea uneori să câștige, și eu mănânc prostii uneori, dar încerc să recuperez după, să mențin un oarecare balans fără să simt că mă chinui sau că mă pedepsesc”, a povestit Sore pe internet.

Cântăreața a ținut să precizeze că atenția principală a tuturor ar trebui să fie îndreptată către sănătate și beneficiile pe termen lung ale sportului, nu doar spre numărul de kilograme pe care îl afișează cântarul.

„Femeile pun multă presiune pe felul în care arată și e chinuitor, sincer. Eu mi-am propus să renunț la treaba asta, să mă mișc pentru starea de bine și pentru viitor fără să am ca scop încadrarea într-un tipar/nr de kg (habar nu am cât cântăresc) și nici să nu îmi refuz un frappe o dată la o săptămână, de exemplu. Îmi place să mă bucur de cât mai multe lucruri și așa s-a nimerit: să îmi placă și mâncarea, dar și mișcarea”, a adăugat artista.

Sore, mesaj public emoționant pentru partenerul ei

Sore traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și nu ezită să împărtășească din fericirea pe care o trăiește alături de partenerul ei.

Cunoscută publicului încă din adolescență, când apărea în seriale românești de succes și își făcea loc în lumea muzicii, Sore continuă să se bucure de aprecierea fanilor atât pe plan profesional, cât și personal.

După despărțirea de Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin, artista și-a refăcut viața sentimentală și pare mai împlinită ca niciodată. Relația cu Andrei a devenit tot mai solidă în ultimii ani, iar imaginile publicate online reflectă apropierea și complicitatea dintre cei doi.

Sore i-a transmis un superb mesaj partenerului ei, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, postând și câteva imagini în care apar împreună.

„Azi e ziua bărbatului care mă face să râd cu lacrimi, dar care reușește și să îmi testeze răbdarea. Omul care mă susține să merg dincolo de limite, îmi dă aripi să visez cele mai nebune idei, în timp ce mă protejează și îmi alintă sufletul. Ce să mai, frumoasă ziua în care ni s-au intersectat destinele. Sunt bogată rău de tot cu tine în viața mea.

La mulți ani, iubitule!”, a scris artista pe internet.

Sore, dezvăluiri despre prima interacțiune cu partenerul ei

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, cântăreața și-a amintit prima întâlnire cu Andrei, care a avut loc la o cununie civilă la care venise împreună cu Feli. Sore a povestit cu umor că inițial l-a ignorat complet, deși îl remarcase imediat.

„Ne-am întâlnit la o nuntă, de fapt la o cununie civilă. Când a căzut orezul pac l-am văzut și l-am ignorat, că așa fac de obicei. L-am analizat când nu se uita. Eu eram cu Feli. Și Andrei vine cu două pahare de Prosecco spre noi. Eu, Scorpion orgolios și narcisist un pic zic: ‘Drăguțul, ce repede a picat în plasă. Ia uite-l că vine’. Și-i dă paharul lui Feli să ciocnească. I-a pupat și mâna, eu fiind lângă ea. Pe mine ignor. A fost moment ca din serial. M-am întors (spre Feli – n.red.) și i-am zis: ‘Mă bucur pentru tine!’. Ei se știau, Feli draga de ea care e uitucă nici nu știa cine e”, a spus artista, amuzată.

Povestea lor nu a continuat imediat. După câteva luni, o prietenă comună a contactat-o pe Sore pentru a-i cere numărul de telefon în numele lui Andrei. Reacția artistei a fost însă una sceptică și plină de ironie.

„Cred că a greșit numele cu patru litere, e vorba de Feli nu de Sore.” Zice: „Nu că pe al tău îl vrea.” ‘De ce? L-a luat pe al lui Feli și nu i-a răspuns?’ I-am zis nu, nu sunt de acord.”

La scurt timp după aceea, Andrei a surprins-o cu un buchet de flori însoțit de mesajul „Sărut mâinile”, gest care a făcut-o pe artistă să își schimbe părerea și să accepte să îi ofere numărul de telefon. Cei doi au vorbit apoi luni întregi înainte de a începe efectiv să se întâlnească.

„Ce băiat curajos, insistent și răbdător”, a spus Sore despre actualul ei partener.

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Foto: Arhiva ELLE

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