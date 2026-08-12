Gestul neașteptat făcut de Cabral după despărțirea de Andreea Ibacka. Aluzia care a atras atenția tuturor

Cabral a atras toate privirile la UNTOLD, unde a făcut un gest cu subînțeles despre căsnicia cu Andreea Ibacka.

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  de  ELLE.ro
Cabral la evenimentul SABIF (3)
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Cabral a atras din nou atenția publicului, de această dată printr-un gest făcut la pupitrul de DJ, în timpul festivalului UNTOLD de la Cluj. El și Andreea Ibacka au fost prezenți timp de patru zile la același eveniment din Cluj-Napoca, însă au ales să petreacă separat. Apariția lor în același loc a stârnit totuși numeroase reacții, mai ales după momentul oferit de Cabral în timpul unuia dintre seturile sale.

Cabral, gest neașteptat

În timp ce mixa piesa „Undeva-n Balkani” a lui Puya, prezentatorul a reacționat la versurile: „Vrem viață ușoară / Multe probleme, belele pe capu nostru, vere / Crezi că ne place încontinuu să ne lovim de ele.” În timpul piesei, el a făcut semn către mâna sa, care nu mai poartă verighetă. Aluzia adresată bărbaților a stârnit rapid reacții și a devenit intens comentată în mediul online.

De cealaltă parte, Andreea Ibacka a evitat declarațiile directe și a preferat o apariție discretă. Fostă soție a prezentatorului TV s-a bucurat însă de festival și a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la concerte. Ținutele sale îndrăznețe nu au trecut neobservate și au generat numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Anunțul făcut de prezentatorul TV

Recent, Cabral a fost anunțat oficial că au început oficial filmările pentru Băieți Buni: pe viață, continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile. Noua producție îi va readuce în fața publicului pe unii dintre actorii emblematici ai primului sezon (Cabral Ibacka și Dragoș Bucur), dar va introduce și personaje noi, care vor completa universul Băieți Buni.

În plus, de câțiva ani, Cabral prezintă la PRO TV emisiunea de divertisment „Săriți de pe fix”, în cadrul căreia invitații sunt supuși unor probe pline de umor și care se bucură de mare succes la public. Anisia Gafton, Alex Bogdan, Maria Popovici, Paul Ipate, Anca Dinicu, Bogdan Drăcea, Mihai Rait, Lucian Ghimiși sunt doar câțiva dintre invitații permanenți ai show-ului. Recent a fost anunțat faptul că în curând vor începe filmările pentru cel de-al treilea sezon.

Cabral se mai poate lăuda cu o realizare. Prezentatorul a dezvăluit pe rețelele de socializare că a primit o distincție specială din partea SABIF (Serviciul de Ambulanță București-Ilfov).

„Onorat pentru distincția primită la Ateneul Român de la SABIF, direct din mâinile Dr. Alis Grasu și Dr. Cristian Grasu.
120 de ani de serviciu medical de urgență în România. Wow!
Felicitări și la multi ani, sunt mândru că am putut și pot fi de ajutor… alături de voi!”, a scris el în descrierea imaginilor de la eveniment.

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional.

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă.

Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine.

Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc.

Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

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Foto: Instagram

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