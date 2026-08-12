Greșeli pe care le faci atunci când noul partener se distanțează sau chiar rupe relația

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Îți spui că de multă vreme nu ai mai trăit așa ceva. Ori dorința de a fi într-o relație e atât de mare încât atunci când noul partener a început să se retragă, să comunice mai puțin sau chiar a decis să încheie relația, reacția ta intensă te-a surprins și pe tine. Iar comportamentele tale să fie chiar cele pe care poate în trecut le-ai blamat când prietenele tale procedau la fel.

Explicația perfectă

Crezi că vei putea merge mai departe doar după ce primești răspunsul la întrebarea de ce? Dar poate că celălalt nu are suficientă claritate emoțională pentru a-ți oferi explicații complete sau nu e dispus să le dea. Așa că analizezi obsesiv fiecare conversație, fiecare mesaj și fiecare moment petrecut împreună, căutând indicii care să facă situația mai ușor de acceptat. Doar că această analiză în loc să îți reducă suferința, mai degrabă o prelungește.

Piedestalizarea

Adică tendința de a-i atribui o valoare și mai mare decât o are sau o avea în realitate. În mintea ta persoana respectivă devine cea potrivită, cea diferită, singura cu care ar fi putut funcționa, bărbatul extraordinar pe care sub nicio formă nu trebuie să îl pierzi. Însă ceea ce pierzi sau poți pierde e mai degrabă relația pe care ai sperat să o construiești, imaginea idealizată din mintea ta. Ca atare confuzia dintre realitate și potențial poate face despărțirea mult mai greu de acceptat. Cât de minunat este un om care dispare subit, face ghosting? Sau cât de în siguranță și de iubită te simți alături de cineva indecis și care te tratează ca pe o opțiune?

Îți asumi întreaga responsabilitate

Când cineva se retrage, este firesc să te întrebi ce ai făcut greșit. Problema apare atunci când transformi întrebarea într-un veritabil proces unde tu ocupi boxa acuzaților. Spui că ai fost prea disponibilă, prea distantă, prea sinceră, prea vulnerabilă etc. Uiți de compatibilitate, disponibilitatea emoțională și contextul de viață al ambilor parteneri.

Încerci să-ți demonstrezi valoarea

Celălalt se îndepărtează, iar tu începi să investești și mai mult? Devii mai atentă, mai disponibilă, mai înțelegătoare, mai dispusă la compromisuri? Poate chiar devii foarte insistentă și încalci limite care ți se pun ori spațiul său personal. Consideri că dacă vei fi suficient de bună, partenerul se va răzgândi. Dar lucrurile nu funcționează așa, e nevoie să vă alegeți conștient unul pe celălalt. Iar un partener care este cu tine deoarece pui presiune pe moment, va găsi alte căi să se retragă ulterior.

Verifici constant rețelele sociale

Cauți semne că îi este dor de tine, că suferă sau că regretă decizia luată. Dar fiecare informație nouă poate alimenta și mai mult ruminația. În loc să te ajute să te desprinzi emoțional, te menține conectată la o relație care nu mai există sau care se află într-un proces evident de destrămare.

Ignori realitatea

Proces în care acorzi mai multă atenție cuvintelor decât faptelor. Te agăți de promisiuni, de mesaje contradictorii sau de momentele frumoase din trecut. Dar comportamentul repetat este cel mai grăitor. Altfel doar te minți pe tine.

Imaginea negativă despre tine

Când partenerul se distanțează sau rupe relația se creează un teren fertil pentru critică. Și îți spui că nu ești suficient de atractivă, interesantă sau valoroasă. Faptul că o relație nu a funcționat nu înseamnă că există ceva fundamental greșit la tine. Cel mai sănătos lucru pe care îl poți face este să îți redirecționezi energia către propria vindecare. Nu toate relațiile sunt menite să continue, iar dacă cineva a ales să plece asta nu îți reduce valoarea și nici șansele de a construi în viitor un cuplu cu reciprocitate și stabilitate.

Foto: PR

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