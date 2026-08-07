Filme și seriale de neratat în luna august 2026 pe SkyShowtime

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

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  de  Madalina Frasineanu
Lioness – Sezonul 3
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Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna august 2026.

Surviving Earth – Sezonul 1

Acest serial remarcabil celebrează puterea vieții pe Pământ. Spectatorii vor fi purtați în lumi fascinante și exotice, care au existat cândva pe planeta noastră, recreând peisajele uluitoare și creaturile neobișnuite din preistorie, într-o manieră de referință a istoriei naturale. De la scorpionii marini uriași care populau oceanele acum 450 de milioane de ani, până la mamuții și tigrii cu dinți sabie de acum 450 de mii de ani, fascinanta poveste a evoluției prinde din nou viață pe ecran. Asemenea celor mai apreciate producții de istorie naturală, serialul plasează povești captivante despre supraviețuire în decoruri impresionante și explorează, pas cu pas, modul în care Pământul a modelat viața.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 2 august.

Lioness – Sezonul 3

Lioness le are în rolurile principale pe câștigătoarea premiului Oscar, Zoe Saldaña, și pe câștigătoarea premiilor Oscar și Emmy, Nicole Kidman, ambele fiind și producătoare executive. În sezonul trei, de la creatorul și scenaristul Taylor Sheridan, rețele ascunse, agenți străini și trădări personale se intersectează. Joe (Saldaña) își împarte viața între datorie și familie, în timp ce forțe invizibile îi dau târcoale. Tipare apar în locuri neașteptate, nume dispar fără urmă, iar drumurile se schimbă constant. Ghidată de Kaitlyn (Kidman) și Westfield (Michael Kelly), Joe înfruntă inamici din umbră, fiind nevoită să facă față unui război ce îi cuprinde întreaga viață.

De asemenea, disponibile: Lioness S1-2

Primul episod este disponibil pentru vizionare din 3 august, iar restul apar săptămânal.

The Undeclared War – Sezonul 2

Plasat în 2024, thrillerul cibernetic The Undeclared War revine cu un nou val de tensiune și dramă, pe măsură ce GCHQ (Government Communications Headquarters) din Regatul Unit se confruntă cu urmările unui atac cibernetic devastator lansat de Rusia. Tocmai când pare că Regatul Unit a preluat controlul, echipa se confruntă cu o amenințare și mai periculoasă. Simon Pegg, Hannah Khalique-Brown, Alex Jennings și Ed Stoppard se întorc în prim-plan.

De asemenea, disponibil: The Undeclared War S1

Primele trei episoade sunt disponibile pentru vizionare din 13 august, iar restul apar săptămânal.

The Tribute – Sezonul 1

The Tribute spune povestea lui Adolfo Novak (Eusebio Poncela), patriarhul uneia dintre cele mai influente familii din țară, care își adună rudele și prietenii apropiați pentru a-și sărbători cea de-a 80-a aniversare. În spatele toasturilor și zâmbetelor se ascund decenii de secrete, trădări, loialități oarbe și o puternică dorință de răzbunare. Seara va exploda în cele din urmă, dezvăluind un adevăr care, odată ieșit la iveală, se va dovedi mult mai neașteptat și surprinzător decât orice suspiciune anterioară. Din distribuție mai fac parte Manu Ríos, Ángela Molina, Georgina Amorós și Elsa Pataky.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 27 august.

One Mile – Teroarea din pădure: Capitolul unu

Ryan Phillippe interpretează rolul unui fost agent al forțelor speciale care încearcă să-și refacă relația cu fiica sa adolescentă în timpul unei călătorii cu mașina spre facultate. Însă, când un ocol neașteptat îi aduce în vizorul unei comunități secrete, izolate de lumea exterioară, fiica lui este răpită, iar călătoria se transformă într-o luptă intensă pentru supraviețuire. Singur și în inferioritate numerică, acesta este nevoit să-și folosească toate abilitățile pentru a-i găsi, a-i înfrunta pe răpitori și a-și aduce fiica acasă.

De asemenea, disponibil: One Mile – Teroarea din pădure: Capitolul doi

Disponibil pentru vizionare din 1 august.

Grădinița de elită

În Londra, doi tați (Josh Duhamel și Michael Socha) își propun să obțină ultimul loc disponibil la o grădiniță exclusivistă. Ceea ce începe ca un simplu proces de înscriere se transformă rapid într-o rivalitate tot mai intensă, plină de momente savuroase, competiție exagerată și consecințe neașteptate. Pe măsură ce planurile scapă de sub control, iar familiile sunt atrase în acest haos, cei doi tați descoperă până unde sunt dispuși să meargă pentru copiii lor și ce înseamnă, cu adevărat, să fii părinte.

Disponibil pentru vizionare din 1 august.

My Mother’s Wedding

În această poveste emoționantă și plină de umor, trei surori (Scarlett Johansson, Sienna Miller și Emily Beecham) se întorc în casa copilăriei lor pentru un eveniment deosebit: cea de-a treia nuntă a mamei lor (Kristin Scott Thomas), rămasă văduvă de două ori. Pe parcursul weekend-ului, familia se reunește pentru a sărbători noua căsătorie, însă atât mama, cât și fiicele sale sunt nevoite să rememoreze trecutul și să privească spre viitor, cu ajutorul unui grup atipic de invitați neașteptați la nuntă.

Disponibil pentru vizionare din 8 august.

Song Sung Blue: Un vis în doi

Inspirat dintr-o poveste reală impresionantă, filmul îi urmărește pe Mike (Hugh Jackman) și Claire (Kate Hudson), doi muzicieni aflați într-un moment dificil al vieții, care demonstrează că nu este niciodată prea târziu să-ți găsești dragostea și să-ți urmezi visurile. Cei doi înființează Lightning and Thunder, o trupă tribut dedicată lui Neil Diamond, și pornesc într-o călătorie neașteptată, de la repetiții într-un garaj modest și concerte în baruri locale până la celebritate neașteptată în orașul natal. Când o tragedie le schimbă viața, dragostea pe care și-o poartă și pasiunea pentru muzică le oferă puterea de a depăși greutățile, de a redescoperi speranța și de a-i inspira pe cei din jurul lor.

Disponibil pentru vizionare din 10 august.

Instinct Primar

Întoarcerea lui Lucy pe insula tropicală pe care o numește acasă se transformă într-un coșmar atunci când cimpanzeul inteligent al familiei intră într-o stare violentă de furie, provocată de turbare. În absența tatălui ei și fără nicio speranță de ajutor, paradisul se transformă într-o capcană, iar Lucy și prietenii săi trebuie să lupte pentru supraviețuire în fața unui prădător în care aveau cândva încredere.

Disponibil pentru vizionare din 11 august.

Americana

În acest western modern plin de acțiune, o serie de personaje memorabile se confruntă pentru posesia unui artefact rar aparținând populațiilor native americane. După ce artefactul ajunge pe piața neagră, o chelneriță timidă, cu visuri mari (Sydney Sweeney), face echipă cu un veteran de război dezamăgit în dragoste (Paul Walter Hauser) pentru a intra în posesia lui. Însă, acest lucru îi aduce în vizorul unui infractor nemilos (Eric Dane), care acționează în numele unui comerciant de antichități din Vest (Simon Rex). Situația scapă rapid de sub control și se transformă într-o confruntare sângeroasă atunci când în lupta pentru artefact intră și liderul unui grup indigen (Zahn McClarnon), dar și o femeie disperată, care încearcă să fugă de propriul trecut misterios (Halsey). Descoperă mai multe filme de acțiune, pe care chiar merită să le vizionezi.

Disponibil pentru vizionare din 15 august.

Anemone

La aproape un deceniu după ce s-a retras din activitate, laureatul premiului Oscar Daniel Day-Lewis revine pe marele ecran în Anemone, un film pe care l-a scris împreună cu fiul său, Roman Day-Lewis. Anemone explorează legăturile complexe și profunde dintre frați, tați și fii.

Disponibil pentru vizionare din 19 august.

Continuări seriale în august

The Agency (Agenția)

Episoade noi: în fiecare luni
Finalul sezonului: 10 august
Distribuție: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston și Richard Gere

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Foto: PR

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