Când începe la PRO TV emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe care o prezintă Adelina Pestrițu și care are un premiu de 50.000 de euro. Anunțul este oficial

Spre deosebire de formatele clasice de dating, "Burlacii: Foc în Paradis" este și o competiție, iar la final miza este un premiu de 50.000 de Euro.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Adelina Pestrițu, prezentatoarea noului reality show de la PRO TV
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Adelina Pestrițu s-a alăturat echipei PRO TV și este prezentatoarea noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis”.

Când începe la PRO TV emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”

Din 14 septembrie, iubirea se joacă după alte reguli. „Burlacii: Foc în Paradis” debutează la PRO TV și pe VOYO, pregătit să transforme serile de toamnă într-un spectacol al emoțiilor, al atracțiilor irezistibile și al deciziilor care pot schimba totul într-o clipă. Filmat într-un decor spectaculos din Turcia, reality show-ul este prezentat de Adelina Pestrițu, care revine în televiziune într-o postură care a consacrat-o și îi va însoți pe concurenți într-o aventură în care fiecare alegere contează, iar fiecare zi poate rescrie complet povestea lor de dragoste.

În prima zi a difuzării emisiunii, 13 concurenți vor păși în Paradisul dragostei, fiecare convins că își poate găsi iubirea. Însă, nimic nu rămâne neschimbat pentru mult timp. Pe parcursul sezonului, vor avea loc eliminări dramatice, iar noi concurenți vor intra în competiție, pregătiți să răstoarne relațiile deja formate și să schimbe complet echilibrul dintre participanți. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar orice nouă apariție poate da peste cap cele mai puternice conexiuni.

Adelina Pestrițu, despre show-ul „Burlacii: Foc în paradis”

„Burlacii: Foc în Paradis este o experiență în care vezi oameni care își dau voie să simtă, să riște și să fie vulnerabili. M-am atașat de concurenți, am trăit alături de ei emoții reale, surprize și momente pe care nici eu nu le-am anticipat. Au fost situații care m-au făcut să zâmbesc, altele care m-au emoționat și multe care m-au ținut cu sufletul la gură. Sunt convinsă că și cei de acasă se vor regăsi în poveștile lor și vor descoperi că, în Paradis, iubirea poate apărea exact atunci când te aștepți mai puțin. Îmi place foarte mult să ascult poveștile oamenilor și să fac parte din ele”, spune Adelina Pestrițu.

Spre deosebire de formatele clasice de dating, „Burlacii: Foc în Paradis” este și o competiție, iar la final miza este un premiu de 50.000 de Euro. Pentru a rămâne în joc, concurenții trebuie să formeze conexiuni autentice și să primească un trandafir în cadrul ceremoniei trandafirului, momentul-cheie al fiecărei etape. Trandafirul înseamnă șansa de a merge mai departe în competiție, în timp ce lipsa lui înseamnă sfârșitul aventurii și întoarcerea acasă. Fiecare ceremonie aduce tensiune și răsturnări de situație, iar seducția, strategia, manipularea și confruntările devin parte din joc. Cuplurile se formează și se destramă rapid, sentimentele sunt puse constant la încercare, iar concurenții trebuie să decidă dacă își urmează inima sau joacă strategic pentru a rămâne în competiție. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar fiecare alegere poate schimba complet cursul poveștii.

Din 14 septembrie, publicul este invitat să descopere un reality show în care emoțiile sunt reale, atracția poate apărea în orice moment, iar iubirea este pusă la încercare la fiecare pas. „Burlacii: Foc în Paradis” începe la PRO TV și pe VOYO, iar paradisul va deveni locul unde orice poveste se poate schimba într-o singură clipă. În curând vor fi anunțați primii concurenți ai sezonului, iar publicul va descoperi cine sunt cei care intră primii în paradis și sunt gata să riște totul în numele iubirii.

Citește și:
Vera Wang, apariție inedită la aniversarea de 77 de ani. Designer-ul a uimit cu o schimbare îndrăzneață de look

Foto: PR, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani. Imaginea rară publicată de artist
People
Matteo și Valentino, gemenii lui Ricky Martin, au împlinit 18 ani. Imaginea rară publicată de artist
Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți: "Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Ilona Brezoianu și soțul ei de când au devenit părinți: "Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea"
Cum arată acum Edward Furlong, actorul care l-a interpretat pe John Connor în "Terminator 2"
People
Cum arată acum Edward Furlong, actorul care l-a interpretat pe John Connor în "Terminator 2"
Cu ce problemă gravă se confruntă Alina Pușcaș la casa ei: "E foarte complicat"
People
Cu ce problemă gravă se confruntă Alina Pușcaș la casa ei: "E foarte complicat"
James Haven, fratele Angelinei Jolie, a dezvăluit că este gay: "Un nou capitol din viața mea"
People
James Haven, fratele Angelinei Jolie, a dezvăluit că este gay: "Un nou capitol din viața mea"
Cum s-a schimbat relația dintre Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, la un an de când s-au căsătorit: "Chiar recomand să faceți asta..."
People
Cum s-a schimbat relația dintre Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, la un an de când s-au căsătorit: "Chiar recomand să faceți asta..."
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
„Am cancer la sân. Am intrat în metastază”. Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital. Ce au anunțat-o medicii
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
E oficial!! Vedeta noastră s-a despărțit de iubitul ei, la 3 ani de când au devenit părinți. „Relația mea a ajuns la final... Nu caut explicații, judecăți sau vinovați”. Prima declarație
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Paula Chirilă, declarație publică de dragoste pentru logodnicul ei. Cum l-a surprins actrița: "Lângă tine mă simt acasă"
Paula Chirilă, declarație publică de dragoste pentru logodnicul ei. Cum l-a surprins actrița: "Lângă tine mă simt acasă"
People

Paula Chirilă și-a impresionat logodnicul cu un mesaj superb plin de afecțiune.

+ Mai multe
Zendaya și Tom Holland au organizat în secret o a doua petrecere de nuntă. Cât a costat, unde a avut loc și ce invitați celebri au participat
Zendaya și Tom Holland au organizat în secret o a doua petrecere de nuntă. Cât a costat, unde a avut loc și ce invitați celebri au participat
People

Tom Holland și Zendaya au organizat în mare secret o nouă petrecere de nuntă.

+ Mai multe
Laura Cosoi, primele declarații despre al șaselea copil. Actrița a devenit recent din nou mamă: "Mi-aș mai dori"
Laura Cosoi, primele declarații despre al șaselea copil. Actrița a devenit recent din nou mamă: "Mi-aș mai dori"
People

Laura Cosoi a recunoscut că este dornică să mai aibă încă un copil, după ce recent l-a născut pe cel de-al cincilea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC