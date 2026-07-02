Vera Wang, apariție inedită la aniversarea de 77 de ani. Designer-ul a uimit cu o schimbare îndrăzneață de look

Creatoarea de modă Vera Wang a sărbătorit zilele trecute împlinirea vârstei de 77 de ani.

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  de  Andreea Ilie
Vera Wang, apariție inedită la aniversarea de 77 de ani. Designer-ul a uimit cu o schimbare îndrăzneață de look

Celebra creatoare de modă Vera Wang și-a sărbătorit cea de-a 77-a aniversare la Paris.

Vera Wang, schimbare de look pentru aniversarea a 77 de ani

Creatoarea de modă a sărbătorit zilele trecute împlinirea vârstei de 77 de ani împărtășind o serie de fotografii de la o petrecere plină de eleganță, organizată la Paris — ocazie cu care a purtat o perucă blondă, tunsă drept.

Ea a asortat noul look cu o rochie albă din jerseu, cu decolteu halter, drapată sub șolduri și completată de o fustă cu falduri fine.

Peruca era coafată perfect drept și tăiată până puțin sub nivelul umerilor — o transformare spectaculoasă față de părul ei obișnuit, lung și închis la culoare.

Cu o săptămână înainte, Wang oferise un indiciu despre această schimbare, publicând o fotografie din Paris în care apărea cu aceeași nuanță blond miere. În comentarii, ea a lămurit speculațiile printr-un mesaj scurt și clar: „FALSĂ!!!!!!”

Petrecerea a avut loc la Plaza Athénée, unde și-a făcut apariția un impresionant tort alb, decorat cu lumânări, artificii de tort și un ornament floral elegant cu cifra „77”.

În comentarii, fanii au descris apariția blondă drept „divină” și „uluitoare”.

Vera Wang, apariție îndrăzneață la un eveniment

La 77 de ani, Vera Wang nu este deloc străină de ținutele care lasă pielea la vedere.

Și este foarte posibil să fi prezentat cea mai îndrăzneață apariție a sa de până acum la gala Fragrance Foundation Awards. Designerul a mai surprins recent cu o altă apariție care a creat numeroase discuții în mediul online.

Creatoarea de modă a fost surprinsă intrând în teatrul David H. Koch de la Lincoln Center din New York, purtând un top tip sutien și o fustă purtată extrem de jos pe șolduri — toate create, bineînțeles, de însăși Vera Wang.

De fapt, fusta părea să sfideze legile fizicii, fiind așezată cât se poate de jos pe spate fără să dezvăluie prea mult.

În partea din față, fusta transparentă, concepută cu pantaloni largi opaci dedesubt, se intersecta în zona buricului, iar talia era împărțită de decupaje care urmăreau linia șoldurilor.

Wang a adăugat o notă jucăușă prin accesorii: mănuși lungi până deasupra cotului într-o nuanță pastelată de albastru, ochelari de soare și două cocuri simpatice împletite.

Designerul a publicat, de asemenea, o serie de imagini pe rețelele sociale înainte de a pleca din apartamentul său, însoțite de mesajul: „ALL GUSSIED UP” („Aranjată până la ultimul detaliu”).

Fanii au fost încântați. Unul dintre ei a comparat-o cu Audrey Hepburn, iar altul a scris: „Continui să devii din ce în ce mai frumoasă!”.

Cum se menține în formă Vera Wang

Vera Wang a declarat recent într-un interviu că nu are în plan să se retragă prea curând din activitate și acest lucru o face să fie mereu activă.

Vera Wang, care la 77 de ani pare să fi descoperit secretul tinereții, nu se abține de la fast-food sau de la un cocktail cu vodcă. Designerul a dezvăluit care sunt secretele sale în ceea ce privește look-ul ei mereu tânăr și fresh, iar fanii au rămas uimiți.

Deși mulți erau convinși că aceasta a apelat la numeroase diete și proceduri stricte, adevărul pare să fie altul. Vera Wang a dezvăluit că este o mare iubitoare de McDonald’s și mănâncă destul de des fast food. De asemenea, burgerii și cartofii prăjiți nu sunt singurele plăceri vinovate ale lui Wang în materie de junk food, ea fiind fan și Dunkin’ Donuts.

„Mănânc McDonald’s, absolut. Îl comand în fiecare zi, cam două săptămâni mănânc, apoi îl schimb. (…) Îmi place gogoașa umplută cu cremă și acoperită cu zahăr. Este ca o gogoașă cu jeleu, dar are cremă în interior, cremă de vanilie. Îmi place și cea roz.”, a declarat designerul pentru Page Six Style la Gala DKMS de la New York.

În 2020, creatoarea de modă a devenit virală pentru aspectul ei fără vârstă după ce a postat fotografii cu ea în care apărea într-un sutien sport portocaliu și pantaloni scurți din denim. La momentul respectiv, Wang a declarat că a fost „total șocată” de răspunsul din online, spunându-le fanilor de pe Instagram că secretele sale anti-îmbătrânire includ „muncă, somn, un cocktail de vodcă și puțin soare”.

Bineînțeles, designerul nu se rezumă la Big Macs și gogoși. Ea a mai spus că munca grea o menține tânără.

„Practic, am muncit toată viața mea, așa că a fost vorba de muncă. Lucrez foarte mult timp, am crescut două fiice. Cred că a te ține ocupat este cel mai bun antidot pentru o sănătate bună. Cred că munca te menține tânăr și stimulat”, a spus Wang. 

Și totuși, nu ar trebui să ne mire că arată atât de bine, având în vedere că la vârsta de opt ani ea a început patinajul artistic, iar în 1968 a participat la Campionatul American de Patinaj Artistic. Vera Wang are și doi copii, Cecilia și Josephine Becker, pe care îi are alături de Arthur P. Becker, cu care a fost căsătorită între anii 1989-2012.

Vera Wang și-a început cariera în industria fashion în 1970, când a fost angajată pe post de editor de modă la revista Vogue SUA. În 1987 a părăsit redacția ca să lucreze pentru Ralph Lauren. Colaborarea cu celebrul designer a avut o durată de doar doi ani, după care, în 1989, a fondat propriul său brand de modă specializat în confecționarea rochiilor de mireasă.

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Foto: Instagram

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