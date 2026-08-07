Andreea Popescu, declarații după ce a apelat la intervenții estetice. Creatoarea de conținut se află în proces de recuperare: „În caz că nu mă recunoașteți”

Andreea Popescu a apelat recent la medicul estetician pentru câteva intervenții.

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  de  ELLE.ro
Andreea Popescu, declarații după ce a apelat la intervenții estetice. Creatoarea de conținut se află în proces de recuperare: "În caz că nu mă recunoașteți"

Andreea Popescu a apelat recent la intervenții estetice. Creatoarea de conținut și antreprenoarea nu a ascuns acest lucru față de urmăritorii ei și a ales să îl abordeze cu sinceritate. 

Andreea Popescu a apelat la intervenții estetice

Andreea Popescu a lipsit timp de câteva zile de pe rețelele de socializare. Creatoarea de conținut a revenit ulterior cu un mesaj prin care a dezvăluit că absența ei s-a datorat faptului că a fost internată în spital, după ce și-a făcut anumite intervenții. 

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări
Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi.
Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot.”

Până acum, Andreea Popescu nu a dezvăluit concret despre ce intervenții este vorba și a precizat că momentan încă se află într-un proces de recuperare. La trei zile de la operații, a revenit în cabinetul medicului estetician. 

„Sunt eu! În caz că nu mă recunoașteți încă. Aveți puțină răbdare să treacă vânătăile și umflăturile. La trei zile după intervenții am venit la recuperare cu toate aparatele minune din clinica doamnei doctor.”

Foto: Instagram

Andreea Popescu, despre noua relație a fostului ei soț

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună trei copii, Ioachim, Anastasia și Alexie.

La câteva luni de la divorț, Rareș Cojoc a apărut pentru prima dată pe rețelele de socializare alături de noua lui parteneră, Claudia Dumitru. Imaginea distribuită de fotomodel a fost realizată în timpul unei vacanțe și este considerată prima confirmare a zvonurilor despre relația lor. Până acum, cei doi au evitat să ofere declarații despre natura legăturii dintre ei, deși în ultima perioadă numele lor au fost asociate tot mai des. Claudia Dumitru a ales să facă primul pas în mediul online, unde a publicat o imagine în care apare alături de dansator.

La scurt timp, Andreea Popescu a oferit un interviu în care a vorbit despre noua relație a fostului ei soț, criticând alegerea acestuia de a apărea alături de noua parteneră.

„Părerea mea este că trebuie să fii foarte, foarte decent, foarte atent și foarte privat o perioadă bună de timp, până când știi tu că este persoana lângă care există șanse foarte mari să-ți refaci viața. Așa, să-i bagi în casă ba pe una, mâine pe alta, mâine pe unul… Mie mi se pare că așa se destabilizează foarte tare un copil. Dar vezi tu, femeile gândesc diferit de un bărbat. Pentru mine, stabilitatea lor emoțională e mult mai importantă decât afișarea mea publică cu partenerul. Că poți să iubești și în privat, nu trebuie să iubești neapărat public. Mai ales, mă repet, până când nu este ceva extrem de stabil. O lună, două, trei nu este stabil. Adică se poate întâmpla orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Andreea Popescu a ținut să precizeze că ea este mult mai atentă la ipostaze în care apare pe rețelele de socializare deoarece imaginile pot fi văzute de copiii ei.

„Femeile sunt mult mai mature în general, iar ele când intră într-o relație cu un bărbat care are copii, cumva e mai ușor… nu știu, probabil, femeile sunt mai mature, dar când dai voie altui bărbat să intre în viața ta, el trebuie să intre și în viața copiilor și ești mult mai selectivă, ești mult mai atentă, mult mai precaută. Adică eu sunt de părere că o relație trebuie ținută destul privată o perioadă bună de timp. Dar, na, uite vezi, fiecare face cum consideră. Eu și dacă aș fi acum cu cineva, eu aș fi foarte, foarte atentă.Imaginile astea rămân. Și copiii mei… Una este să fiu prinsă de paparazzi și una este să-mi asum o chestie publică. Adică să o postez eu, să o fac voit, la foarte puțin timp după, când sunt niște copii la mijloc. Și cumva copiii aceștia, cel puțin băiatul mare, pot să vadă foarte ușor, iar eu nu aș vrea să-mi rănesc copilul în felul acesta”, a mai spus Andreea Popescu pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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