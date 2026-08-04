Olga Barcari, dezvăluiri despre boala de care suferă Alina Pușcău. Cât ar costa tratamentul pe care trebuie să îl facă modelul: „E cumplit”

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Olga Barcari și Alina Pușcău au devenit prietene datorită participării la același sezon al emisiunii Asia Express.

Olga Barcari, dezvăluiri despre boala de care suferă Alina Pușcău

Olga Barcari a făcut dezvăluiri despre boala de care suferă prietena ei, modelul Alina Pușcău. Fosta concurenta Asia Express a povestit că vrea să meargă în vizită la prietena ei și a declarat că Alina Pușcău i-a zis că tratamentul, la un centru de cercetare din California, costă aproape jumătate de milion de dolari.

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajută ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Olga Barcari a mai precizat că Alina făcuse deja un tratament și că acela părea că a dat rezultate.

„Mă rog din tot sufletul să fie bine la final. Cumva toți prietenii cu care nu s-a mai întâlnit îi sunt aproape. A avut momente în care prietenii i-au întors spatele, apoi și-au dat seama că situația este foarte gravă și s-au întors la ea. Ea făcea un tratament, tot timpul îmi arăta filmulețe, că e bine, că se îngrășase. La un moment dat era chiar destul de bine”, a declarat Olga Barcari pentru sursa citată.

Olga a transmis și un mesaj de susținere pe rețelele de socializare, afectată fiind de situația prin care trece Alina Pușcău.

„Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră! Alina, te iubim!”, a scris Olga Barcari pe Instagram.

Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

De această dată, Alina Pușcău a vorbit, în lacrimi despre problema gravă de sănătate cu care se confruntă. Ea a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja în oase.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. Vă rog să vă rugați pentru mine. Să vă duceți la biserică, atât îmi doresc de la voi. Vă iubesc și să aveți grijă de voi. Mulțumesc”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

Modelul a dezvăluit că pe 7 august va începe tratamentul și speră că medicii vor reuși să o salveze.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a mai povestit ea.

Câți bani a primit Alina Pușcău pentru a poza nud în Playboy US

Este una dintre cele mai cunoscute românce din lume, este o prezență care face furori atunci când intră într-o încăpere… și a impresionat în sezonul trecut al emisiunii Asia Express.

Unul dintre cele mai așteptate momente din Asia Express l-a constituit schimbarea echipelor, lucru întâmpinat cu amuzament de unii concurenți și cu nemulțumire de alții. În urma schimbării, Alina Pușcău și Dan Alexa au format o echipă pe parcursul a 24 de ore, lucru care a dus la nașterea a numeroase speculații, despre care modelul a vorbit deschis.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcău a făcut dezvăluiri despre perioada pe care a petrecut-o în America, dar și despre decizia de a poza nud în revista Playboy US.

Modelul a povestit că imaginile care au apărut în revistă au fost realizate de fostul ei partener, iar pentru apariția în revistă a primit 500.000 de dolari.

„Mi-am luat jumătate de milion de dolari. Am fost prima și ultima româncă de pe revista Playboy. Am fost în America, pe coperta Playboy. Fostul meu a făcut pozele. Lucram împreună și lucram foarte bine împreună, pentru că aveam succes tot timpul. El venea cu o idee, eu cu o idee și uite așa. Și tot timpul îmi apăreau oportunități de genul acesta în care mă implicam, dar nu știam ce se întâmplă, chiar dacă nu aveam talent”, a spus vedeta.

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Foto: Instagram

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